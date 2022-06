Certains groupes sanguins seraient plus exposés à certaines maladies que d’autres

Il y a mille et une manières de décrire un humain comme son sexe, sa nationalité, sa morphologie etc… Et il en est une plutôt réservée aux scientifiques mais qui aurait une importance concernant certains symptômes ou maladies : le groupe sanguin ! Dans le monde, les groupes sanguins sont immuables, il y a les groupes A, B, O et AB, avec des rhésus positifs ou négatifs. De nombreuses recherches scientifiques suggèrent que le groupe sanguin pourrait exercer une influence sur certaines maladies ou syndromes… Certains groupes sanguins mériteraient donc une attention toute particulière quant à l’apparition de certaines maladies. Explications.

Pertes de mémoires et problèmes cérébraux

Selon plusieurs études scientifiques, les problèmes de pertes de mémoire et cérébraux toucheraient moins les individus de groupe O que ceux des groupes A, B et AB. Ces derniers seraient 82% plus susceptibles de développer des troubles cognitifs ou de connaître des pertes de mémoire. Et l’une des hypothèses pour expliquer ce facteur serait que ces groupes sanguins sont plus sujets à l’hypertension artérielle, au cholestérol ou encore, au diabète, que les individus de groupe O. Ces mêmes groupes sanguins pourraient également être plus prédisposés à subir des AVC (accident vasculaire cérébral) que ceux de groupe O. Par extrapolation, il s’avère que les groupes A, B et AB seraient donc plus susceptibles de développer des maladies neuro-dégénératives comme la maladie d’Alzheimer par exemple.

Le groupe O plus résistant ?

Les personnes de groupe O semblent également plus protégées des maladies cardiovasculaires et accidents cardiaques… Et ce ne serait pas un hasard mais ce serait dû au fait que le sang de groupe O ne contienne pas le gêne ABO présent dans tous les autres groupes sanguins. Le gêne ABO, pour les personnes qui vivent dans des zones très pollués serait un facteur supplémentaire de risque d’accident cardiaque. Ce gêne ABO augmenterait aussi les risques de maladies coronariennes. Absent du groupe sanguin O, les porteurs de ce groupe seraient donc plus protégés que les autres.

Le groupe A plus exposé aux cancers

La présence du gêne ABO serait également responsable d’un risque plus élevé de cancer chez les individus de groupe sanguin A. Le gêne a déjà été associé à différents cancers de tous types (estomac, sein, prostate, poumon, foie etc.) et les personnes de groupe A étaient plus nombreuses que les autres. Cependant, ce n’est qu’une constatation puisqu’aucune recherche n’a pu prouver scientifiquement cette hypothèse. Quoi qu’il en soit, nous n’avons aucune influence possible sur notre groupe sanguin et sommes bien obligés de « faire avec » ce que la nature nous a donnée…

Que faire pour prévenir les risques ?

En revanche, les scientifiques estiment que les individus de groupes A, B ou AB devraient avoir une hygiène de vie plus drastique que les individus de groupe O. Par exemple, si vous faites partie des sujets du groupe A, il serait bon de penser à arrêter de fumer par exemple, pour éviter d’augmenter le risque de cancer… Ou de pratiquer du sport plus régulièrement afin d’éviter les problèmes cardiovasculaires pour les groupes A, B et AB. Ce qui ne veut évidemment pas dire que les individus de groupe O peuvent se permettre tous les excès ! A l’approche de l’été, pensez à donner votre sang, les réserves sont déjà très basses, et le besoin va augmenter comme chaque été !