Quel est le groupe sanguin le plus répandu en France ?

A,B,O, ces trois lettres définissent dans le monde entier, les différents groupes sanguins des individus. Certains groupes sanguins sont plus rares que d’autres et il s’avère que la disparité des groupes dépend aussi d’un facteur géographique. Dans le monde, le groupe le plus fréquent est le groupe O et le plus rare est le groupe AB. Le groupe O- est considéré comme donneur universel mais il ne peut recevoir que de son propre groupe. A l’inverse, le groupe AB+ peut recevoir de tous les groupes sanguins, mais ne peut donner qu’à son propre groupe.

Quelle répartition géographique pour les groupes sanguins ?

En France, les groupes sanguins A et O sont les plus courants avec respectivement 44% et 42% des individus. Quant aux groupes B et AB, ils sont considérés comme des « sangs rares » avec respectivement 10% et 4% des individus qui possèdent ces groupes sanguins. Dans le monde, les peuples d’Amérique du Sud sont très souvent de groupe O, notamment au Pérou avec 71% de la population concernée. Et le groupe B est très représenté en Inde (40%) ou au Vietnam (31%).

L’EFS alerte sur le manque de dons

Dans la plupart des départements français, les réserves de sang n’ont jamais été aussi basses. Un niveau alarmant que l’Etablissement Français du Sang attribue à la crise sanitaire actuelle. L’EFS rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’être vacciné pour pouvoir donner son sang. Depuis près de deux ans, les collectes dans les entreprises et universités ont été suspendues, et seules les collectes itinérantes ou en centre EFS se poursuivent.

Pour Hervé Meinrad, directeur de la collecte de l’établissement français du sang, la situation est dramatique. Il reste moins de 80 000 poches de sang en stock, et il faudrait 10 000 dons quotidiens pour que ces stocks ne continuent pas de s’épuiser. Il y a donc urgence à donner pour ceux qui ont besoin de transfusion ou pour les accidentés de la route. Pour donner, vous pouvez prendre rendez-vous dans le centre de collecte le plus proche de chez vous.

Qui peut donner son sang ?

Tout individu âgé de 18 à 65 ans peut donner son sang s’il est en bonne santé. Jusqu’au 16 mars prochain, les personnes homosexuelles devront toujours respecter une période d’abstinence de 4 mois avant d’être donneur. Mais à partir du 16 mars, cette « restriction » que certains considéraient comme discriminatoire et sans fondement n’existera plus. Le site Service Public donne cependant quelques précisions pour pouvoir donner son sang :

Ne pas avoir subi de greffe ou de transfusion et ce, quelle qu’en soit la date

Peser au minimum 50 kilos

Ne pas avoir séjourné au Royaume-Uni pendant au moins un an entre 1980 et 1996.

Ne pas être enceinte

Les dons de sang dépendent également de l’âge du donneur :

Moins de 18 ans : Aucun don, sauf en cas d’urgence et avec l’accord du mineur et de ses parents

De 18 à 65 ans : Tout type de don est autorisé. Toutefois, à partir de 50 ans, le don de granulocyte (famille des globules blancs) n’est plus autorisé.

À partir de 60 ans : Le 1er don est soumis à l’autorisation du médecin responsable du prélèvement

À partir de 65 ans révolus : Seul le don de sang total est autorisé, avec l’autorisation du médecin

À partir de 70 ans révolus : Aucun don n’est autorisé, sauf pour des cas exceptionnels (sang rare)

Donner son sang prend une demi-heure pour un don total, une heure pour le plasma ou deux heures pour les plaquettes. Et pendant ce temps-là, vous pouvez sauver trois vies , et en profiter pour vous reposer un peu… C’est donc une action à mener pour 2022 !