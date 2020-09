Don du sang : les réserves s’amenuisent, il y a urgence à donner son sang !

C’est un cri d’alarme que lance l’Etablissement Français du Sang par la voix de son président François Toujas ! Les réserves de sang sont au plus bas. Un niveau si bas, qu’il n’avait jamais été tel depuis 10 ans ! Depuis le 16 mars, veille du confinement en France, les donneurs de sang se font de plus en plus rares.

Pourtant les besoins sont les mêmes qu’avant le confinement. Les malades ayant besoin de transfusion, de plasma, de plaquettes sont toujours aussi nombreux. François Toujas alerte sur le fait que les malades ayant besoin de sang ne pourront bientôt plus être pris en charge correctement ! Il y a URGENCE à donner votre sang !

Concrètement si le directeur de l’EFS s’alarme c’est que le stock est dangereusement bas. Alors qu’il est normalement de 100 000 poches de sang, il n’est que de 82 000 aujourd’hui, et il ne cesse de baisser évidemment ! Avec la crise sanitaire, les collectes en entreprise ou en établissements d’enseignement sont plus difficiles.

Le protocole sanitaire n’étant pas toujours simple à mettre en place. Quant aux collectes itinérantes, les dons se font uniquement sur rendez-vous, elles accueillent donc moins de donneurs. Le télétravail est aussi responsable en partie du manque de donneurs !

Même si lors du confinement, l’autorisation de « sortie » pour donner son sang a permis d’avoir un afflux de donneurs, ce n’est pas suffisant ! Dès le déconfinement, les donneurs se sont raréfiés. Pour donner votre sang c’est pourtant très simple, il suffit d’avoir entre 18 et 65 ans et d’être en bonne santé. La prise de rendez-vous se fait sur le site de l’EFS : Donnez votre sang ! Sauvez des vies ! Pour les dons de plasma ou plaquettes, il faudra prendre rendez-vous par téléphone dans l’EFS de votre secteur.

Nous soutenons le don du sang

Donneurs de sang total et de plasma, nous pouvons vous assurer que toutes les conditions sanitaires sont présentes. Les dons se font désormais uniquement sur rendez-vous, le port du masque y est obligatoire. En donnant votre sang une seule fois, vous pouvez sauver trois vies… Et il est possible de donner son plasma tous les 15 jours et son sang tous les deux mois !

Photo de couverture A3pfamily / Shutterstock