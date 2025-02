Un ours en peluche pour cacher les poches de sang et apaiser les enfants hospitalisés

Les couloirs d’un hôpital, les machines qui bipent, les sacs de perfusions suspendus au pied des lits… Pour un adulte, ce n’est déjà pas très rassurant, mais pour un enfant malade, cela peut carrément être synonyme d’angoisse et d’inconfort. Une petite fille nommée Ella Casano, elle, connaît trop bien cette réalité. Diagnostiquée à l’âge de sept ans d’une thrombocytopénie immunitaire idiopathique, une maladie chronique qui fragilise ses plaquettes sanguines, elle a passé une bonne partie de son enfance à recevoir des transfusions vitales. Et, lorsque l’on est enfant, ces perfusions, ces aiguilles et ces fils partout peuvent effrayer l’enfant. Alors plutôt que de subir passivement cette épreuve, la petite Ella a choisi d’agir et d’apporter du réconfort aux enfants confrontés au même parcours. Elle a inventé Medi Teddy, un ourson qui camoufle les perfusions ! Découverte.

L’idée d’une enfant pour rassurer d’autres enfants

Tout commence lorsque Ella a 12 ans. Assise dans une salle d’hôpital, reliée à une perfusion, elle ne peut s’empêcher de remarquer à quel point les poches de médicaments ou de sang peuvent être impressionnantes. Elle se met alors à réfléchir à une façon de rendre ces instants moins effrayants pour les plus jeunes. C’est ainsi que naît le Medi Teddy, une peluche particulièrement astucieuse dont nous vous avons déjà parlé dans cet article. Vue de face, c’est un simple ourson en peluche, doux et rassurant. Mais, à l’arrière, une poche en résille permet d’y glisser la perfusion, masquant ainsi les éléments anxiogènes tout en laissant aux soignants la possibilité de surveiller le liquide administré.

Du prototype au succès mondial

L’idée d’Ella ne tarde pas à susciter l’intérêt. Elle décide de transformer son invention en un projet concret et fonde Medi Teddy Inc., une association à but non lucratif. Grâce à des dons et des sponsors, des milliers de Medi Teddy sont distribués gratuitement aux enfants hospitalisés à travers le monde. Mais, la jeune inventrice ne s’arrête pas là. Avec la pandémie de la COVID 19, l’accès aux peluches devient plus compliqué dans les hôpitaux pour des raisons sanitaires. Qu’à cela ne tienne, Ella imagine une nouvelle version de son Medi Teddy : un modèle en silicone réutilisable et facilement nettoyable, baptisé Hope. Ce dernier est personnalisable : son ventre peut porter le nom de l’enfant ou un message de soutien, ajoutant une touche d’affection à cet objet déjà si rassurant.

Une mission qui se poursuit au-delà des hôpitaux

Aujourd’hui, Ella Casano est une jeune femme d’une vingtaine d’années, prête à entamer une nouvelle aventure à l’université de Stanford. Si elle continue de gérer son association et de chercher des fonds pour distribuer encore plus de Medi Teddy, elle n’a pas oublié d’où tout est parti. Son propre combat contre la maladie, les heures passées à l’hôpital, la peur qu’elle a elle-même ressentie… Tout cela l’a motivée à ne pas seulement être une patiente, mais une inventrice qui redonne le sourire aux enfants malades et hospitalisés. Pour en savoir plus sur Medi Teddy, rendez-vous sur son site officiel : medi-teddy.org.

Pompy : un autre ourson au service des enfants

Dans une démarche similaire de réconfort et d’accompagnement, un autre ourson fait la différence dans des moments critiques : Pompy. Conçu avec des pédopsychiatres et des spécialistes de l’enfance, cet ourson aux couleurs des pompiers aide les enfants en détresse à exprimer leurs douleurs aux secours en désignant l’endroit où ils souffrent sur la peluche. Plus qu’un simple jouet, il est un véritable outil thérapeutique et un compagnon bienveillant pour apaiser les petites victimes.

De plus, pour chaque ourson acheté au prix de 19 €, un autre est offert à un enfant en difficulté, garantissant ainsi un soutien direct à ceux qui en ont le plus besoin. Vous souhaitez plus d'informations, où adopter Pompy, rendez-vous sur le site laboutiqueofficiellepompiers.fr.