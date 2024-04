Sunlab, un four solaire éducatif pour apprendre aux enfants à cuisiner avec le soleil

Le soleil revient sur la France, avec quand même, de petites incartades pluvieuses, et les barbecues seront bientôt de sortie. Charbon de bois, électrique, gaz, les barbecues traditionnels sont très utilisés dès le printemps, puisque 62 % des foyers possèdent un barbecue, selon un sondage Bva Xsight. Mais, comment faire lorsque l’on bivouaque et que ces trois modes de cuissons sont interdits, ou impossibles ? Avez-vous déjà essayé le barbecue solaire qui, comme son nom l’indique, cuit grâce à la lumière du soleil ? Si c’est le cas, vous aviez peut-être lu mon article sur l’un des premiers modèles, vous savez que la marque Solar Brother est pionnière dans ce domaine. Depuis, la marque a lancé un « four solaire » pour enfants, Le Sunlab, mais qui peut aussi être utilisé par des adultes. Présentation.

Le four solaire Sunlab qu’est-ce que c’est ?

Le Sunlab est bien plus qu’un simple cuiseur solaire pour enfants. Conçu pour le concours Lépine 2019, où il a été primé, le Sunlab propose une expérience ludique et éducative pour familiariser les enfants à la cuisson solaire. Conçu avec la règle des 3C – concentration, captation et conservation – ce mini-four solaire promet une approche pratique pour comprendre les bases de cette technologie tout en concoctant des mets délicieux. Avec le Sunlab, les enfants pourront, par exemple, cuire une pizza en 30 minutes, faire fondre un fromage en 20 minutes, ou du chocolat en 10 minutes. Facile à utiliser, et à construire, et à ranger, il pourra être emporté partout où l’enfant pourrait le tester.

Que faut-il savoir de plus sur le cuiseur solaire Sunlab ?

Récompensé au Concours Lépine 2019 et arborant un emballage zéro déchet, le Sunlab® brille également par son engagement en faveur de l’environnement. En privilégiant une cuisson douce et écologique, sans feu et sécurisée, il sensibilise les enfants dès leur plus jeune âge aux enjeux de durabilité. Ce four solaire pour enfants pourrait faire le bonheur des parents, et des grands-parents qui l’offriront à leurs enfants, ou petits-enfants. En effet, il ne présente quasiment aucun danger quant à son montage.

Effectivement, il se présente comme une petite boîte en carton, qui s’ouvre et qui doit simplement être orientée vers le soleil. Bien entendu, cela reste un appareil de cuisson, mais l’équipe de Solar Brother l’a conçu de manière qu’il n’excède jamais 80° soit une température dite « cuisson à basse température ». De plus, et toujours pour le côté ludique et apprenant, il est livré avec tous les éléments nécessaires : des miroirs S-Reflect, un thermomètre, des ustensiles de cuisine et une notice d’utilisation pédagogique, garantissant ainsi des moments de plaisir et d’apprentissage.

Comment fonctionne le Sunlab de Solar Brother ?

Le fonctionnement du Sunlab est simple : il suffit de déposer sa préparation dans le tiroir de cuisson, de positionner l'appareil face au soleil à l'aide du trait de viseur, et d'orienter les panneaux miroirs pour capter les rayons solaires. Avec une température de cuisson allant de 40 à 80 °C, il propose une sécurité optimale grâce à ses dispositifs de verrouillage et nécessite toutefois la supervision d'un adulte. En combinant plaisir et écologie, il incite les enfants à devenir les acteurs d'un avenir durable, tout en savourant le délicieux résultat de leurs expériences solaires. Pour en savoir plus, ou acheter le Sunlab : rendez-vous sur le site officiel, SolarBrother.com.