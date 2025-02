SUNplicity, l’invention d’un four solaire qui carbure aux rayons du soleil

Depuis quelques années, il est une expression que nous entendons beaucoup : la transition énergétique ! Si l’on en croit les experts, cette transition sera réalisable, en utilisant au maximum les énergies renouvelables (solaire, éolien, hydrolien) et en abandonnant progressivement les énergies fossiles (gaz, électricité, fioul). C’est bien connu, le solaire, c’est gratuit, une énergie fournie directement par l’astre ! Dans cet article, je vais vous embarquer à la découverte d’un accessoire génial : un four solaire, inventé il y a quelques années par Alain Brivas que je vous présentais déjà l’an passé. Et, c’est dans un petit atelier niché au cœur du Tarn, qu’un homme s’acharne à prouver que cuisiner avec le soleil n’est pas qu’une utopie. Embarquement immédiat vers une technique de cuisson futuriste, mais fascinante. C’est parti.

Le four solaire SUNplicity, un projet de longue date

L’inventeur de ce four solaire, labellisé Solar Impulse soit dit en passant, se nomme Alain Brivas. Un inventeur passionné qui a déjà consacré beaucoup de temps, et d’argent, à la mise au point d’un four solaire accessible, performant et durable. Depuis les années 1990, il perfectionne son concept, convaincu que l’énergie solaire ne doit pas se limiter aux panneaux photovoltaïques. Après de nombreuses itérations et une reconnaissance internationale, son modèle SUNplicity se positionne aujourd’hui comme une référence en matière de cuisson solaire.

Le four solaire SUNplicity, qu’est-ce que c’est exactement ?

Le concept du four solaire SUNplicity repose sur une parabole qui concentre la lumière du soleil pour produire une chaleur capable de cuire ou réchauffer les aliments. Conçu pour être utilisé partout, il se plie et se déplie en quelques secondes, sans aucun besoin d’électricité ni de combustibles fossiles, mais tout de même du Soleil. Avec une puissance de 400 watts, ce four permet de cuire pour deux à trois personnes en toute autonomie. Grâce à son miroir en aluminium anodisé et recouvert de nano-couches céramiques, il capte et amplifie efficacement la chaleur du soleil, procurant une cuisson homogène.

Néanmoins, cette ingénieuse invention souffre d’un manque d’intérêt, voire de reconnaissance des autorités publiques ! Pourquoi, lorsqu’une invention peut changer la donne, et aider à la transition énergétique, est-elle si peu reconnue ? Alain Brivas, aidé de Simon Eibner, chercheur à l’École des Mines d’Albi, milite pour une fiscalité incitative à l’achat de ce type d’équipement. Contrairement aux panneaux solaires qui bénéficient d’une TVA réduite et d’aide à l’autoconsommation, les fours solaires sont toujours soumis à une TVA de 20 %, par exemple. Pourquoi cette différence alors que l’objectif est bien en faveur de la transition énergétique ? Un petit focus sur ce four s’impose…

Zoom sur le modèle Eq=inox de SUNplicity

Le modèle Eq=inox de SUNplicity incarne la dernière évolution du four solaire d’Alain Bivas. Toujours aussi compact et pliable, il intègre désormais davantage d’éléments en inox pour une plus grande durabilité. Ses charnières, ses pieds, son support de récipient et sa tige d’orientation aimantée sont dorénavant en acier inoxydable, renforçant ainsi sa résistance aux intempéries et à l’usure du temps. Il atteint 230 °C en 10 minutes et permet une cuisson douce et homogène, sans risque de brûlure ou d’accroche.

Avec un poids de 2,8 kg et des dimensions ultra-compactes (85 cm ouvert, 55 × 30 × 5 cm fermé), il se transporte facilement et s’adapte à une utilisation quotidienne intensive. Proposé au prix de 550 € sur le site de l’inventeur : sunplicity.fr, ce four solaire allie performance et éco-responsabilité. Et vous, seriez-vous prêt à tester la cuisson solaire et à abandonner les énergies traditionnelles pour préparer vos repas ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .