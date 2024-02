Lytefire, une invention qui transforme et amplifie les rayons du soleil en chaleur, pour cuisiner sans électricité

En cuisine, le four électrique s’avère l’appareil le plus énergivore. Dans les logements, il consomme plus de 1 000 kWh par an par ménage. Dans les petites et moyennes entreprises telles que les restaurants ou les boulangeries pâtisseries, cet appareil affiche une consommation électrique maintes fois plus élevée. Le problème est que l’électricité utilisée par les fours traditionnels provient principalement du réseau électrique. Pour réduire la consommation d’électricité et l’empreinte carbone d’un foyer ou d’un professionnel, l’entreprise finlandaise Lytefire propose de favoriser l’utilisation des systèmes de cuisson alimentés par la chaleur produite directement par les rayons solaires concentrés. À travers cet article, nous vous convions à découvrir des machines innovantes basées sur le concept de focalisation de la lumière du soleil sur un point.

Comment fonctionne cette technologie solaire thermique ?

L’idée de concentrer des rayons solaires pour produire de la chaleur est exploitée depuis longtemps, mais surtout à l’échelle industrielle. Dans ces nouveaux systèmes à usage professionnel ou domestique, des rangées de miroirs incurvés permettent de capter et de réfléchir la lumière du soleil vers un point focal, où cette énergie lumineuse est concentrée et transformée en énergie thermique. La chaleur générée peut être utilisée pour chauffer directement un four, un cuiseur, un séchoir à aliments ou un tambour de rôtissage.

Cette énergie est uniformément répartie dans la boîte, explique l’entreprise. Afin de s’adapter aux besoins et aux habitudes des utilisateurs potentiels, le fabricant lance sur le marché plusieurs différents modèles de four Lytefire. Ces derniers ont été conçus pour assurer divers modes de cuisson, que ce soit pour cuire, griller ou torréfier des aliments. Ils peuvent atteindre 300 °C, une température largement suffisante pour cuisiner. D’ailleurs, il convient de faire attention à la chaleur sous les projecteurs, car celle-ci peut monter jusqu’à 900 °C.

Différents modèles de four adaptés aux différents besoins

Cette entreprise novatrice présente quatre différents types de systèmes de four solaire pour cuisinier de façon plus économique et plus écologique. Ce sont le Pro, l’Artisan, le Deluxe et le Grand Deluxe Lytefire. Ces appareils s’adressent principalement aux petites et moyennes entreprises situées dans des régions ensoleillées, qui souhaitent développer une activité commerciale durable et à faible émission de CO2 (boulangerie, restauration, camping, organisation évènementielle…).

Mais il est aussi possible de les installer dans les zones rurales hors réseau, notamment pour les fermes, les associations, les cantines scolaires, etc. Ils doivent être placés dans un espace plat et idéalement exposé au soleil pour garantir une production de chaleur optimale. Les trois versions Pro, Artisan et Deluxe possèdent la même capacité, mais se distinguent surtout par leur design. Ils sont, par exemple, capables de cuire 50 à 100 kg de pain chaque jour, ou 18 à 22 kg de pain par heure. Ils peuvent également être employés pour la cuisson des quiches, des pizzas, des brioches, etc.

Leurs caractéristiques principales

Ces fours solaires concentrent directement la lumière du soleil, sans carburant ni électricité. Les versions Pro, Artisan et Deluxe Lytefire seraient en mesure de produire 3 500 W d’énergie thermique. Elles se réchauffent en environ 45 minutes. Grâce à leurs miroirs incurvés d’une surface totale de 5 m², leur température maximale s’élèverait à 300 °C au point focal. En revanche, avec des miroirs de 11 m², la version Grand Deluxe Lytefire peut produire jusqu’à 7 500 W de chaleur. Elle peut atteindre une température maximale de 900 °C au point focal. Sa température intérieure peut monter à 240 °C, après une heure de chauffe.

Les versions Deluxe et Grand Deluxe ont la particularité d’être installées sur un chariot qui facilite leur transport et leur déplacement. Pour tous les modèles de four de cette entreprise, la température intérieure est réglable. Ce fabricant recommande de pivoter légèrement la machine toutes les dix minutes pour suivre la course du soleil. Outre cela, il met aussi en vente les plans détaillés de ces systèmes afin que les professionnels ou particuliers du monde entier puissent construire eux-mêmes leur propre four solaire. Plus d’informations : Lytefire.com. Que pensez-vous de cette innovation et avez-vous déjà cuisiné grâce à l’énergie solaire ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

