L’énergie solaire ne sert pas uniquement à produire de l’électricité via des panneaux solaires, et un homme l’a compris depuis de nombreuses années. Treize ans auparavant, Alain Bivas gagnait le concours Lépine pour l’invention d’un four solaire nouvelle génération. Avec l’augmentation des coûts de l’énergie et l’envie de faire un geste pour l’environnement, les fours solaires sont de plus en plus prisés des consommateurs, mais pas seulement des campeurs comme nous pourrions l’imaginer. En 2015, Alain Bivas fonde son entreprise, Sunplicity, qui concrétise l’histoire personnelle de l’inventeur, adepte de la cuisine solaire depuis les années 1990. Retour sur l’invention du four solaire et sur la nouveauté 2023 de l’entreprise basée à Lamillarié, dans le Tarn.

Qui est Alain Bivas, l’inventeur du four solaire ?

Depuis sa plus tendre enfance, l’inventeur se passionne pour la concentration solaire. « À six ans, pendant la sieste, le soleil était mon confident, il me comprenait sans que j’ai besoin de parler » explique-t-il pour se décrire sur le site de l’entreprise. Écologiste convaincu, il quitte la France à 19 ans et vit de nombreux petits boulots, à la recherche d’une union parfaite entre sa passion pour la nature et ses talents de bricoleur. C’est donc en Californie qu’il réalise son tout premier prototype de parabole moulée dans un tas de sable. Il rencontre celle qui allait devenir son épouse et ils se lancent dans l’aventure de la cuisson solaire. Vient ensuite une seconde parabole surpuissante qui peut enflammer une boule de papier en sept secondes, mais elle est trop dangereuse pour être utilisée.

Les années passent, mais Alain ne lâche pas son objectif et, un jour, « la parabole “plate” à foyer extérieur s’est transformée en parabole profonde 100 % sécurisée ». Toujours en Californie, l’inventeur découvre le livre Heaven’s flame consacré à l’histoire des cuiseurs solaires, un ouvrage qui va changer sa vie. À cette époque, il vit au Costa Rica avec son épouse, Frédérique. C’est dans ce pays, très axé sur l’écologie qu’ils débutent vingt années de cuisine solaire. Prototype après prototype, ils perfectionnent leurs modes de cuisson solaire, reviennent en France, gagnent le concours Lépine en 2020, puis lancent l’entreprise Sunplicity en 2015. Depuis 2019, l’entreprise détient également le label Solar Impulse.

Le Popop, LA nouveauté 2023

Le Popop est la nouveauté 2023 et comme tous les autres modèles de l’entreprise, il est une amélioration du modèle précédent, grâce aux retours des clients. Et comme toujours, Alain Bivas fait principalement fabriquer son nouveau modèle par les ateliers de deux ESAT du Tarn et de l’Aveyron, tandis que pour l’autre partie, la fabrication se réalise au domicile de l’inventeur. Pour ce nouveau modèle qui garde toutes les fonctionnalités des anciens, les pieds ont été renforcés pour augmenter leur résistance et réduire leur souplesse. Il se dote par ailleurs d’une nouvelle peinture, sans solvant, facilitant le montage et l’utilisation. Par exemple, la peinture orange indique les parties chaudes, si la peinture verte identifie les parties froides que l’on peut toucher à mains nues. La tige d’orientation peut s’installer sur n’importe quel côté, évitant ainsi les erreurs au montage. Quant aux charnières dorées, elles remplacent les flèches autocollantes et la lingette en microfibre (polluante) a été remplacée par un chiffon blanc en fibre naturelle.

Les caractéristiques techniques du Popop de Sunplicity

Le Popop affiche une puissance de 400 W et assure la cuisson destinée à deux ou à trois personnes. Pesant 2,8 kg, son diamètre est de 85 cm en mode ouvert, avec des dimensions de 55 × 30 × 5 cm, en étant plié. Sain et durable, il est fabriqué entièrement en métal, permettant une utilisation quotidienne. Le Popop se dote d’un miroir de qualité européenne, « en pur aluminium anodisé recouvert de 2 nano couches de type céramique, pour renforcer la lumière et limiter les rayures ». Son montage se réalise en moins d’une minute. Par ailleurs, il est pourvu d’un système de visée unique, indiquant le temps de cuisson et permettant également d’anticiper sur la trajectoire du soleil. Le four à vide monte à 230 °C en 10 min environ et assure donc de cuire toutes sortes d’aliments. Le Popop de Sunplicity est vendu à 492 € sur le site de l’entreprise. Pour en savoir plus sur le four solaire, rendez-vous sur Sunplicity.fr / projet Ulule.