Une youtubeuse partage un étonnant tutoriel pour fabriquer un chauffage (et four) solaire de fenêtre

Pour chauffer une maison sans électricité, il existe des systèmes de chauffage solaire domestique, comme celui de Brother Solar que nous vous avons présenté récemment. Ce projet représente toutefois un important investissement de départ qui n’est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Heureusement, il existe des alternatives beaucoup plus économiques. Dans ce tutoriel, la youtubeuse Frugalgreengirl fournit des détails sur la construction d’une boîte solaire autonome et peu coûteuse permettant de chauffer l’intérieur d’une maison ou d’un appartement. Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que cet appareil peut également faire office de four solaire. Découverte.

Une conception polyvalente

Dans ce projet, l’inventrice propose de transformer une fenêtre simple vitrage en un système de chauffage fonctionnel fonctionnant avec les rayons du soleil. Un appareil solaire et thermique facile à construire avec de simples panneaux de serre, capables de piéger efficacement la chaleur. Vous pouvez démonter cet appareil une fois l’hiver passé. Il est cependant possible de le laisser à sa place toute l’année pour l’utiliser comme appareil de cuisson « hors réseaux » pour chauffer de l’eau ou cuire de petits plats.

Réunir le matériel nécessaire

Pour réaliser ce projet, vous devez rassembler quelques matériaux, facilement disponibles en quincailleries ou magasin de bricolage. Vous aurez besoin de panneaux pour serre dont la taille dépendra de celle de votre fenêtre à équiper. De plus, il vous faut par ailleurs un panneau contreplaqué, un pare-soleil réfléchissant de voiture, de la peinture noire en aérosol, des ventilateurs solaires, des vis et des charnières. Une fois le matériel réuni, commencez votre bricolage !

Monter la boîte solaire

Prenez d’abord les dimensions de votre fenêtre. La youtubeuse conseille ensuite de dessiner un simple croquis du futur système de chauffage. Une fois le modèle effectué, découpez les panneaux de serre pour les trois côtés et le haut de la boîte solaire, et le contreplaqué pour le fond. Fixez-les à l’aide de vis et de charnières. Assurez-vous que l’ensemble soit parfaitement solide et étanche pour éviter toute fuite de chaleur.

Placer le pare-soleil réfléchissant dans la boîte

Ici, vous pouvez utiliser un morceau de pare-soleil réfléchissant de voiture. Étalez-le au fond de votre système de chauffage. Ce dernier vous permet de passer du mode « chauffage » au mode « cuisson ». Comment ? Lorsque vous utilisez l’appareil comme four solaire, orientez la face réfléchissante vers le haut : celle-ci renvoie et concentre donc la chaleur sur la casserole. Si vous l’employez pour chauffer une pièce, montrez sa face noire qui capture et absorbe les calories provenant de la lumière du soleil.

Fixer les ventilateurs solaires à la fenêtre

L’idéal est de choisir de petits ventilateurs solaires équipés de clips ou d’autres systèmes de fixation pour faciliter leur pose. Attachez-les à la fenêtre. Veillez à ce qu’ils soient solidement fixés et idéalement positionnés. Ces ventilateurs permettent de propager l’air chauffé dans votre pièce à vivre.

Comment employer ce four solaire ?

En mode « cuisson », vous devez retirer les ventilateurs et installer un thermomètre à l’intérieur de la boîte. Comme indiqué plus haut, la surface brillante du pare-soleil doit être orientée vers le haut. Frugalgreengirl recommande d’utiliser des casseroles aux tons sombres pour optimiser l’absorption de la chaleur et la cuisson des aliments. Assurez-vous que le récipient soit bien placé au centre de la surface réfléchissante. Plus d’informations et d’instructions dans la vidéo de Frugalgreengirl. Que pensez-vous de ce système ingénieux ? Vous pouvez partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .