Comment fabriquer un chauffage solaire avec des canettes recyclées ?

Le saviez-vous que vous pouvez fabriquer un chauffage solaire avec des canettes de boisson en aluminium pour chauffer votre logement ? C’est l’ingénieur canadien, Jim Meaney, qui en a eu l’idée, il y a quelques années. Il a utilisé environ 196 canettes pour créer son premier prototype. Fabriquer ce type de système de chauffage vous permettra de réaliser des économies d’énergie, tout en dépensant largement moins par rapport à l’achat d’un panneau solaire classique. Vous êtes adepte de DIY ? Vous pouvez facilement réaliser ce chauffage solaire d’appoint.

Première étape : rassembler tout le matériel nécessaire

Pour fabriquer le panneau solaire passif de Jim Meaney, vous devez avoir le matériel nécessaire, entre autres 196 canettes recyclées, des planches multi-laminées, du silicone, de la laine de roche et deux tubes d’aluminium. Les canettes servent à fabriquer des tuyaux en aluminium afin de récupérer la chaleur émise par le soleil et la transférer dans votre logement. Les planches sont destinées à former le caisson collecteur et la silicone sert à coller bout à bout les canettes. La laine de roche, quant à elle, est utilisée pour isoler le fond du caisson, tandis que les deux tubes en aluminium vont être placés sur les deux extrémités du collecteur. Hormis cela, vous avez aussi besoin d’un cutter, de papier de verre, d’une scie, d’un marteau, de colle et de clous pour bois.

Deuxième étape : fabriquer les conduits et le caisson collecteur

Une fois le matériel et les outils réunis, place à la fabrication des conduits et du caisson collecteur. Tout d’abord, découpez le dessus et le fond de chaque canette à l’aide d’un cutter, afin d’avoir des cylindres. Ensuite, après avoir bien lavé les canettes, vous devez les coller bout à bout avec du silicone à haute température. Plus précisément, vous devez assembler 14 canettes dans le but d’obtenir un tuyau en aluminium. Les 196 canettes vous permettront d’obtenir 14 tubes qui serviront de conduits pour faire passer l’air du chauffage solaire.

Lorsque les 14 tubes sont formés, l’étape suivante consiste à les peindre en noir pour une absorption optimale de la chaleur du soleil. Ensuite, on passe à la fabrication du caisson collecteur en bois. Pour ce faire, il faut découper les planches multilaminées et les assembler avec de la colle et des clous, en prenant en compte la taille des 14 conduits. Une fois le caisson fabriqué et poncé (les bords notamment), vous y placez ces derniers et vous isolez le fond avec de la laine de roche. N’oubliez pas de placer une planche avec 14 ouvertures de la taille des circonférences des conduits, avant de poser les deux tubes d’aluminium sur les deux extrémités du collecteur.

Troisième étape : passer à la finition et à l’installation

La dernière étape consiste à recouvrir le caisson d'une feuille de Lexan qui, notons, possède une haute résistance aux températures, aux chocs et aux intempéries, et qui est difficilement inflammable. Pour l'installation, vous pouvez également fabriquer un socle en bois orienté plein sud afin de recevoir un maximum d'énergie solaire. Ce panneau solaire en canettes peut chauffer une chambre et offrir une température moyenne de 21 °C, vous permettant de réduire votre consommation d'énergie et, par conséquent, vos factures de chauffage. De nombreux amateurs du "Do It Yourself" ont tenté l'expérience, alors pourquoi pas vous ?