Le soleil revient dans la majeure partie de la France et le moment de profiter des joies de la piscine arrivera bientôt. Cependant, l’eau d’une piscine n’est pas toujours à la température idéale pour se baigner. Bien sûr, il existe des chauffages électriques pour piscine. Toutefois, en ces temps où la flambée des prix de l’énergie fait rage, ce n’est probablement pas la meilleure des solutions, ne serait-ce qu’écologiquement parlant. À moins que votre chauffage soit branché sur une petite station électrique solaire. Il existe un accessoire totalement écologique et qui s’avère assez efficace pour chauffer l’eau d’une piscine : le tapis solaire. Comment cela fonctionne-t-il ? Comment le choisir et combien coûte-t-il ? On va tout vous expliquer.

Un tapis solaire de piscine, qu’est-ce que c’est ?

Le chauffage de la piscine grâce à l’énergie solaire est considéré comme un choix respectueux de l’environnement, contrairement à l’utilisation d’une pompe à chaleur ou, pire encore, d’un réchauffeur électrique. Le tapis solaire est composé d’un tuyau en polypropylène noir, qui a la particularité de stocker la chaleur grâce à sa couleur foncée. Ce tuyau flexible, de petit diamètre, serpente à travers un tapis en EPDM (éthylène, propylène, diène monomère), un matériau très résistant. Les deux coins inférieurs du tapis sont équipés de connexions, permettant de le raccorder au système de filtration de la piscine. Une fois filtrée, l’eau circule à travers les tuyaux du tapis pour récupérer la chaleur emmagasinée. Ensuite, elle est renvoyée dans la piscine par les jets de refoulement. Un dispositif de dérivation, composé de trois vannes, de deux coudes et de deux raccords en T, est utilisé pour contrôler le débit d’eau circulant à travers le tapis.

Un tapis solaire ? Pour quels types de piscines ?

Le tapis solaire peut être installé sur n’importe quelle surface plane, il suffit de le choisir aux dimensions de votre bassin. Afin de tirer le meilleur parti du tapis solaire, il est conseillé d’exposer sa piscine de manière à ce qu’elle soit en plein soleil de 11 à 16 h. En effet, c’est pendant cette période que le rayonnement solaire est le plus intense. Cependant, les tapis solaires conviennent principalement aux piscines hors-sols de petite taille. Les fabricants estiment que le gain de température, obtenu grâce au tapis solaire, est généralement compris entre 3 et 5 ºC, mais cela dépend évidemment de l’ensoleillement et du nombre de tapis utilisés. Le principal avantage de l’utilisation du tapis solaire pour la piscine est la gratuité de cette source d’énergie inépuisable. De plus, l’installation est relativement simple : une fois que l’emplacement optimal a été déterminé, il suffit de connecter le tapis solaire au système de filtration. Cependant, il y a quelques inconvénients à considérer, ce tapis solaire n’est pas une baguette magique. Le rendement est plus faible que sur un chauffage classique, mais c’est bon pour la planète !

Où acheter un tapis solaire pour piscine ?

Bien entendu, vous trouverez des tapis solaires pour piscines chez tous les revendeurs et installateurs spécialisés. Il est également possible de trouver de petits tapis solaires, notamment pour les petites piscines hors-sols, qui ne nécessitent aucune autorisation pour être installées.

Les prix débutent à moins de 30 €. Cependant, ils varient en fonction de la surface d’eau que vous aurez à couvrir évidemment.