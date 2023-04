Stop Eau Gaspi : son invention pour recycler l’eau des piscines sera présente au Concours Lépine

Le Concours Lépine, vous connaissez ? L’édition 2023 se déroulera du 27 avril au 8 mai, lors de la traditionnelle Foire de Paris. Fondé en 1901, ce concours est considéré comme l’un des plus anciens et prestigieux concours d’inventions au monde. Il est ouvert à tous les inventeurs, amateurs ou professionnels qui souhaitent présenter leurs innovations et inventions dans différents domaines. Sont abordés la technologie, la science, l’électronique, la santé, l’environnement, la maison, les loisirs et bien d’autres domaines encore. Les lauréats du Concours Lépine sont récompensés par des médailles, des diplômes, et parfois même des prix en argent. Les inventions primées au Concours Lépine connaissent souvent un grand succès commercial. Ce sera peut-être le cas pour Patrice Fortin, l’inventeur du système Stop Eau Gaspi qui va y participer. Il espère faire de son invention un système vendu avec les piscines pour épurer l’eau. Découverte.

D’où lui est venue cette idée du Stop Eau Gaspi ?

En 2018, le département du Gers où réside l’inventeur se recouvre d’une couche de sable venue du Sahara, lors d’une tempête. Cet ancien cadre d’une entreprise américaine se dit que l’eau teintée d’orange semble peu accueillante. Il possède déjà un filtre à sable, mais cela nécessite d’utiliser de l’eau et de l’électricité. Pressent-il en 2018, ce que seront les restrictions d’eau annoncées pour 2023 et la flambée des prix de l’électricité ? Toujours est-il qu’il réfléchit à une alternative pour nettoyer son filtre à sable, sans eau et sans électricité. Il invente alors un système composé de trois filtres, mais cela ne lui convient pas. En poursuivant sa réflexion, il décide d’ajouter un réservoir supplémentaire spécifique, qu’il fera ensuite breveter puisque cela fonctionne !

Comment fonctionne le Stop Eau Gaspi ?

Lorsque l’on utilise un filtre à sable classique, un voyant rouge indique qu’il faut le nettoyer. C’est le manomètre du filtre qui, en réalité, contrôle le niveau d’encrassement et prévient qu’il faut le nettoyer pour conserver un système de filtration efficace. Il faut alors actionner la manette du filtre et déclencher le lavage du filtre. Pour ce faire, l’eau de la piscine entre dans le filtre à contre-courant pour le nettoyer. Prélevée dans le bassin, cette eau se trouve donc évacuée avec les produits de nettoyage et la poussière dans les égouts. En ajoutant un second réservoir spécifique, le Stop Eau Gaspi, cette eau peut être épurée, mais sans gaspillage de produits, ni d’eau. Grâce à ce système breveté par l’INPI, l’eau et les produits de nettoyage ne sont plus perdus dans les égouts. C’est en conséquence, 100 % d’économies à la clé !

Quel avenir pour le Stop Eau Gaspi ?

Lors de son dépôt de brevet, en 2018, l’inventeur estimait le financement nécessaire à son projet entre 150 000 et 200 000 €. L’invention est totalement inédite et aucun système n’est semblable à celui-ci. Elle pourrait concerner la totalité des propriétaires de piscine et, de plus, elle ne nécessite aucune connaissance particulière pour l’utiliser. D’après l’inventeur, même un enfant de trois ans serait capable de réaliser l’installation. Patrice Fortin sera présent au Concours Lépine 2023. Que pouvons-nous lui souhaiter à part de réaliser son rêve ! Un rêve qui est évidemment de commercialiser le Stop Eau Gaspi et de le rendre obligatoire dès l’achat de sa piscine. Verdict le 8 mai prochain !