Il invente un dispositif innovant pour économiser l’eau lors du nettoyage des piscines

L’été bat son plein et ceux qui ont la chance de posséder une piscine, qu’elle soit gonflable, hors sol, enterrée ou même construite avec des containers maritimes, profitent de la fraîcheur de l’eau… Mais qui dit piscine, dit aussi filtres, produits d’entretien, pompe, nettoyage etc. Maintenir une piscine propre n’est pas toujours évident et c’est pourtant essentiel. Il existe de nombreux accessoires pour les nettoyer comme des filtres à sables ou des robots de piscine, mais parfois ce n’est pas suffisamment efficace… En 2018, Patrice Fortin, ancien cadre d’une entreprise d’air comprimé américaine, voit sa piscine envahie par le sable du Sahara. Il décide alors d’inventer un système de filtration très efficace. Découverte.

Comment lui vient cette idée ?

Patrice Fortin vit à Orbessan dans le Gers, et en 2018, lors d’un épisode météorologique, le sable du Sahara remonte et teinte sa piscine d’un rouge orangé… Sa piscine est équipée d’un filtre à sable, mais il réfléchit alors à un nouveau moyen de nettoyer son filtre à sable en évitant de gaspiller de l’eau et de l’électricité… Il ajoute alors 3 filtres à son dispositif de filtration, mais n’est pas satisfait du résultat. En réfléchissant encore un peu, il décide d’ajouter un réservoir supplémentaire spécifique à sa piscine explique le site Ladepeche.fr… Son invention fonctionne !

Comment ça marche ?

Avec un filtre à sable classique, lorsque le voyant rouge s’allume, il est temps de passer au nettoyage. Cela est indiqué par le manomètre du filtre qui contrôle le niveau d’encrassement pour que le système de filtration reste efficace. La manette du filtre doit alors se trouver en position lavage… L’eau de la piscine entre alors à contre-courant pour éliminer le sable et les impuretés. Pendant ce processus, l’eau est jetée ainsi que les produits de nettoyage et la poussière. L’inventeur se dit qu’en ajoutant un réservoir spécifique, cela pourrait permettre d’épurer l’eau sans gaspillage de produits ou d’eau justement.

Quelle est cette invention ?

Patrice Fortin a baptisé son invention Stop Eau Gaspi, il explique dans une interview accordée au journal Le Dauphiné : Il s’agit d’un réservoir spécifique qu’on ajoute au système et par lequel l’eau va s’épurer. Grâce à ce système, l’eau et les produits de traitement qui y passent vont pouvoir être réintroduits dans l’eau de la piscine. Seul le sable restera au fond de son réservoir… Il explique encore que son invention c’est 100% d’économie d’eau et de produits nettoyants, une surconsommation du moteur évitée, et plus aucun rejet de produits polluants dans la nature. L’inventeur estime le coût de son invention à 300€ au maximum, il a déposé un brevet à l’Institut National de la Protection Industrielle (INPI) et cherche désormais des financeurs pour industrialiser son invention… Il estime qu’il lui faudrait entre 150 000 et 200 000€ pour lancer son projet… Cette invention est totalement inédite et n’existe pas encore, elle pourrait concerner tous les propriétaires de piscines et sans connaissance particulière puisqu’il semblerait que le montage et l’utilisation puissent être réalisés par un enfant de 3 ans selon l’inventeur. Patrice Fortin aurait trois autres inventions « sous le coude », validées par l’INPI, mais nous n’en savons pas plus pour le moment !