Comment chauffer l’eau de votre piscine avec des panneaux solaires ?

Posséder une piscine privée est évidemment un plaisir que tout le monde n’a pas la chance de connaître… Mais si vous êtes déjà propriétaires d’une piscine, le must est quand même de pouvoir en profiter toute l’année et pas seulement quand la température extérieure frôle les 30°C. Chauffer une piscine semble indispensable, mais cela peut se révéler assez coûteux avec un système classique qui fonctionne à l’électricité, et qui, en fin d’année, fera exploser votre facture d’énergie ! En revanche, un chauffage solaire pour piscine pourrait être une parfaite alternative écologique et économique. Comment le choisir, et comment l’installer: on vous tout vous expliquer !

Comment fonctionne un chauffage solaire pour piscine ?

Si vous souhaitez chauffer une piscine grâce au soleil, il faut dans un premier temps acquérir des panneaux solaires thermiques qui seront directement reliés à l’eau de la piscine. Ceux-ci vont capter la chaleur du soleil, la retransmettre à l’eau de la piscine et donc, logiquement, lui permettre de chauffer ! Ce dispositif ne vous permettra peut-être pas un bain le 25 décembre, mais d’allonger le temps d’utilisation de votre piscine, soit du début du printemps jusqu’au début de l’automne, dans les régions à faible ensoleillement. Pour résumer, il vous faut un ou plusieurs panneaux solaires thermiques, un filtre, une pompe et un régulateur. La pompe achemine l’eau de la piscine jusqu’aux panneaux solaires qui passe dans le circuit et se chauffe; l’eau est ensuite filtrée puis circule dans le capteur solaire qui la renvoie chauffée vers la piscine !

Comment installer des panneaux solaires pour piscine ?

Pour l’installation, vous aurez le choix entre deux solutions :

Installer les panneaux solaires à proximité de la piscine sur un toit, un abri de jardin ou votre garage;

Les installer directement au sol, près de la piscine.

Tout dépendra de votre configuration de terrain, mais généralement, installer les panneaux au sol diminue les coûts de matériaux et vous permet de gagner en coût sur la main d’œuvre… L’installation est plus facile, mais il faut rechercher le meilleur ensoleillement disponible, et si votre terrain est très ombragé, cette solution ne vous conviendra pas, il faudra donc opter pour une installation en hauteur ! Les panneaux solaires de piscine diffèrent de ceux que l’on utilise pour produire de l’électricité: ils sont généralement souples, disposent d’une surface sombre qui absorbe le rayonnement solaire et qui renvoie l’eau vers la piscine. On les appelle capteurs moquettes et sont moins couteux que les panneaux thermiques traditionnels. Moins chers, mais également moins efficaces que ceux qui se destinent à l’eau chaude sanitaire… L’idée étant d’augmenter de quelques degrés la température de la piscine et non pas d’y prendre un bain à 38°C.

Combien de panneaux solaires pour une piscine ?

Les professionnels recommandent 0.3 m² de capteurs solaires par mètre cube d’eau. Si votre piscine contient 10 m3 d’eau, il faudra donc une surface de 3 m² ! Attention, il existe d’autres facteurs à prendre en compte pour la surface de panneaux solaires à installer :

Le taux d’ensoleillement de votre commune: la surface sera plus importante dans les Hauts-de-France qu’en Charente, logique !

La fréquence d’utilisation de la piscine: si vous ne l’utilisez pas souvent, l’investissement ne sera pas rentable.

La température souhaitée pour la baignade, car cela augmentera seulement de quelques degrés, mais la température pourra ne pas toujours être la même !

Si vous optez pour le chauffage solaire de votre piscine, il faudra aussi recouvrir la surface d’une bâche isolante afin d’éviter les déperditions de chaleur.

Combien ça coûte ?

Là encore tout dépendra de votre installation, mais nous ne pouvons que vous recommander de la faire réaliser par un professionnel, qui vous facturera entre 1000 et 4000€ en fonction de la surface à couvrir ! Vous pouvez également opter pour des kits de chauffage solaire à installer vous-même (150€ environ). Un prix défiant toute concurrence, mais qui nécessite quelques connaissances pour l’installer ! Que vous optiez pour une installation par un professionnel, ou pour l’installation par vos propres moyens il faudra veiller à l’entretien de votre système, le vider l’hiver et le ranger à l’abri du gel ! Retrouvez notre article sur les réglementations pour installer ou faire construire une piscine dans votre jardin…