Naked Energy dévoile un chauffe-eau solaire hybride très innovant qui produit aussi de l’énergie

En raison de la hausse constante du prix de l’électricité, de plus en plus de foyers et d’entreprises se tournent vers l’énergie solaire pour répondre à leurs besoins énergétiques. Selon l’IEA (Agence Internationale de l’Énergie), la part d’énergie solaire connait une augmentation annuelle de 30 %, depuis 2010. C’est une énergie renouvelable et inépuisable, raison pour laquelle elle est considérée comme « l’énergie de l’avenir » et suscite l’engouement. En plus de réduire les factures d’énergie, elle favorise le développement durable. Au Royaume-Uni, une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, a développé un capteur solaire hybride performant et écologique, favorisant l’indépendance énergétique, baptisé Virtu.

Une technologie solaire thermique nouvelle génération

Virtu est un capteur solaire hybride conçu pour produire à la fois de l’électricité et de la chaleur. Il combine la technologie solaire photovoltaïque et thermique pour une performance et une efficacité optimales. Selon Naked Energy, ce dispositif peut chauffer l’eau jusqu’à 120 °C grâce à l’énergie solaire. Par ailleurs, il se démarque par son design modulaire, composé de cinq tubes sous vide montés sur un cadre, facilitant grandement son installation et son utilisation. Chaque tube peut générer une puissance de 74 watts, soit 370 watts au total. Des réflecteurs sont positionnés entre les tubes pour maximiser la capture d’énergie. La société britannique déclare qu’ils utilisent des capteurs solaires à densité énergétique la plus élevée, afin de fournir un maximum d’énergie et optimiser les rendements. Notons que cette technologie offre des rendements jusqu’à 50 % supérieurs à ceux des technologies photovoltaïques et solaires thermiques classiques.

Une technologie à faible émission de carbone

Par rapport aux dispositifs conventionnels, Virtu a une faible empreinte carbone, alors qu’il fournit (plus particulièrement le modèle VirtuPVT) jusqu’à 4 fois plus d’énergie que ces derniers. Il a été conçu pour répondre aux objectifs de transition énergétique mondiale. En outre, on peut parfaitement l’alterner avec les solutions de chauffage existantes, telles qu’une pompe à chaleur géothermique ou aérothermique. Cette dernière peut, par exemple, fournir une source alternative de chaleur pendant les mois d’hiver, durant lesquels le soleil se fait rare ; et en été, c’est le capteur solaire hybride qui est utilisé. Pour Naked Energy, c’est une solution très avantageuse, surtout pour ceux qui souhaitent réduire leur dépendance au réseau électrique et faire des économies sur leurs factures d’énergie.

Une solution polyvalente et pratique

Grâce à la conception modulaire du capteur solaire Virtu, plusieurs possibilités s’offrent aux utilisateurs concernant son installation. On peut aussi bien l’installer sur un toit plat ou incliné, que sur la façade d’un bâtiment. De plus, il n’est pas uniquement destiné à être utilisé dans un logement. Ce dispositif peut équiper différents types d’établissements : hôtels, bâtiments publics, centres de loisirs, etc. Pour information, Naked Energy a développé deux modèles, à savoir VirtuHot et VirtuPVT. Bien qu’ils soient conçus pour exploiter à la fois l’énergie solaire photovoltaïque et thermique, ils ont chacun leur particularité.

Le VirtuHot est capable de chauffer l'eau jusqu'à 120 °C, y compris à des températures inférieures à zéro ; tandis que le VirtuPVT peut générer de l'électricité et de la chaleur jusqu'à 75 °C. Ce dernier est composé d'une plaque absorbante de chaleur, de cellules solaires au silicium et d'un réflecteur intégré. Plus d'informations : nakedenergy.com.