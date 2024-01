Chauffage solaire : comment utiliser le soleil pour chauffer sa maison gratuitement ?

Le chauffage et l’eau chaude représentent 77 % des dépenses d’énergie d’un foyer français, de la consommation d’énergie selon l’ADEME. C’est un fait, nous ne pouvons pas, dans nos vies quotidiennes, nous passer d’eau chaude ni de chauffage. Dans certains pays du monde, l’eau chaude sanitaire et le chauffage ne sont pas légion, mais chez nous, tous les foyers sont équipés d’un chauffe-eau. Dans la plupart des cas, les foyers se chauffent à l’électricité ou au gaz, au moins pour l’eau chaude. Pour contrer ces dépenses, nous sommes de plus en plus nombreux à envisager l’installation d’un chauffage solaire. En effet, chauffer son habitation ou son eau grâce au soleil est l’alternative parfaite pour réaliser des économies. Mais, qu’est-ce qu’un chauffage solaire ? Quels sont ses avantages, et ses inconvénients ? Combien coûte l’installation ? Faisons le tour de la question !

Qu’est-ce qu’un chauffage solaire ?

La définition d’un chauffage solaire est plutôt évidente puisqu’il s’agit de produire de l’électricité dans une habitation grâce à une installation qui fonctionne avec le soleil. L’énergie solaire, gratuite et renouvelable, utilisée pour se chauffer reste la meilleure des alternatives actuellement. Le chauffage solaire comprend :

Des panneaux solaires thermiques, il faut approximativement compter 10 m² de panneaux pour 100 m² de surface. Attention, la surface nécessaire de panneaux thermiques dépendra aussi de la qualité de votre isolation.

Un ballon d’eau chaude que l’on appelle aussi ballon tampon.

Des radiateurs à eau, ou un plancher chauffant.

Un circulateur et des canalisations pour distribuer l’eau chaude.

Une solution alternative pour se chauffer (poêle à bois, poêle à pellets, radiateurs, etc.).

Si vous possédez une piscine, le chauffage solaire peut-être aussi une solution pour ne plus payer d’électricité sur ce poste. Un chauffage d’appoint est nécessaire, car le chauffage solaire est plus efficient dans une région à fort taux d’ensoleillement, mais nous y reviendrons plus tard.

L’installation d’un chauffage solaire ?

Comme vous pouvez l’imaginer, cette installation peut être complexe, il est donc fortement recommandé de faire appel à un professionnel pour accomplir cette installation. La demande en chauffage est plus prononcée pendant la saison hivernale, en conséquence, il est essentiel d’orienter les panneaux de manière optimale pour maximiser leur efficacité. Une orientation plein sud est idéale, mais parfois impossible. En revanche, si votre seule possibilité est un positionnement au nord, le choix n’est sûrement pas judicieux. Lorsque le soleil est bas en hiver, une orientation sud à 45° est idéale. Concernant les dimensions, en rénovation, environ 1 mètre carré de capteurs est nécessaire pour 10 mètres carrés de surface habitable, par opposition à 0,7 mètre carré de capteurs pour 10 mètres carrés de surface habitable en construction. Pour une maison de 100 à 120 m², il faudra donc envisager 10 m² de panneaux pour l’eau chaude sanitaire, et le chauffage.

Combien coûte l’installation d’un système de chauffage solaire ?

C’est peut-être là que le bât blesse, car une installation de chauffage solaire coûte relativement cher, même si, installée par un professionnel certifié RGE, elle bénéficie d’aides de l’État. Néanmoins, il faut envisager un coût de 1 000 à 1 500 € par m² de panneaux solaires thermiques installés. Dans une nouvelle construction, le coût total sera donc d’approximativement 15 000 €.

Quels sont les avantages du chauffage solaire ?

Le premier bénéfice est bien sûr économique puisque vous allez diminuer les émissions de CO2 et réduire vos dépenses liées au chauffage et à l’eau chaude jusqu’à 50 % lors de projets de rénovation, et jusqu’à 70 % lors de la construction de nouveaux bâtiments. En étendant la surface des capteurs, votre maison peut atteindre une autonomie énergétique de 95 %. Investir dans un système de chauffage solaire, c’est aussi investir pour votre avenir. En effet, lorsque viendra le moment de revendre votre bien immobilier, son label énergétique se verra meilleur. De votre côté, vous pourrez ajouter de 4 à 5 % au prix de vente de votre habitation.

Quels sont les inconvénients d’un système de chauffage solaire ?

Outre le coût de l’installation qui peut s’avérer élevé, le plus gros problème de ce système est, comme vous pouvez l’imaginer, de dépendre des conditions météorologiques. En effet, les performances des systèmes de chauffage solaire dépendent de l’ensoleillement. Par conséquent, les jours nuageux, pluvieux ou de courte durée d’ensoleillement peuvent réduire leur efficacité. Le second inconvénient étant que l’installation nécessite un espace conséquent sur le toit ou dans le jardin et exposé correctement. Les surfaces des habitations se réduisant, beaucoup ne sont pas compatibles avec ce type d’installation. Enfin, le dernier inconvénient concerne une possible surchauffe en été, lorsque le chauffage n’est pas utilisé. Cependant, il existe des dispositifs de régulation, tels que des systèmes de refroidissement ou des panneaux auto-drainants, pour éviter ce problème.

Quelles sont les aides possible en 2024 pour l’installation d’un système de chauffage solaire ?

Plusieurs aides sont disponibles pour ce type d’installation, mais la plupart sont soumises à condition de revenus. De plus, les logements eux-mêmes doivent répondre à certains critères d’éligibilité.

MaPrimeRénov

MaPrimeRénov’ est une aide peut aller jusqu’à 4 000 € sur ce type d’installation, en fonction de vos revenus. Cette année, l’installation d’un chauffe-eau solaire est aussi éligible à cette aide instaurée en 2020 dans le cadre de la transitions énergétique. Pour en bénéficier :

Propriétaire d’un logement construit de depuis plus de 15 ans

Résidence principale

Travaux effectués par une entreprise certifiée RGE

La demande doit être effectuée avant la réalisation des travaux.

L’éco-prêt à taux zéro

L’éco-prêt à taux zéro ou éco PTZ, comme son nom l’indique, est un prêt à taux zéro remboursable sur 20 ans au maximum. Cependant, la majorité des prêts sont accordés pour une durée de 3 à 10 ans. Voici les montants possibles :

7 000 € pour 1’action de travaux sur les parois vitrées

15 000 € pour 1’action de travaux d’une autre nature

25 000 € pour un lot de 2 travaux

30 000 € pour un lot de 3 travaux ou plus

Pour en bénéficier, là aussi l’aide est soumise à condition de revenus. De plus, vous devrez remplir les conditions suivantes :

Propriétaire occupant ou bailleur d’un logement construit depuis plus de 2 ans

Résidence principale

Travaux effectués par une entreprise certifiée RGE

La TVA réduite à 5,5 %

Pour obtenir cette aide, vous n’aurez rien à faire, à part de choisir une entreprise certifiée RGE pour installer votre système. L’artisan appliquera sur sa facture finale, une TVA à 5,5 % au lieu des 20 % habituellement appliqués. Possédez-vous un système de chauffage solaire ? Quels sont les bénéfices qu’il vous a apportés, et les désagréments ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .