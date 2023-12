Comment transformer un cumulus (ballon) électrique en chauffe-eau solaire ?

La production d’eau chaude sanitaire fait partie des postes de dépense les plus importants pour un ménage français. La consommation électrique d’un ballon d’eau chaude s’élève en moyenne à 800 kWh par personne par an. Pour réduire simultanément votre facture d’électricité et votre impact carbone, vous pouvez remplacer votre chauffe-eau électrique par une pompe à chaleur ou un chauffe-eau solaire. Cependant, le coût d’installation de ces solutions passives pousse souvent certains foyers à renoncer à ce type de projet de rénovation énergétique. Il existe néanmoins un moyen moins coûteux d’accéder à un système de production d’eau chaude alimenté à l’énergie solaire thermique. Vous pouvez notamment transformer votre cumulus d’eau chaude électrique en solaire grâce à un kit spécial. Nous vous proposons de découvrir ci-dessous comment procéder à cette opération de plomberie particulière.

Les composants d’un kit de chauffe-eau solaire

Dans ce kit, vous devriez trouver un certain nombre d’éléments qui jouent chacun un rôle crucial dans la production d’eau chaude sanitaire. Le système de capteur solaire thermique capture et convertit la lumière du soleil en chaleur. L’échangeur thermique sert à transférer l’énergie calorifique du fluide caloporteur vers l’eau dans le ballon. La pompe de circulation permet de transporter le fluide caloporteur entre le capteur solaire et le cumulus. Le régulateur solaire assure le bon fonctionnement du système en contrôlant les températures. Il active/désactive la pompe de circulation en fonction des besoins. Le fluide caloporteur absorbe la chaleur du collecteur solaire et l’emmène jusqu’au cumulus. Ce kit fournit également des accessoires de fixation, des raccords, des tuyaux, ainsi qu’une soupape de sécurité et une vase d’expansion. La notice peut vous aider à installer, à utiliser et à entretenir votre futur chauffe-eau solaire.

Les étapes de montage de ce kit

Si vous avez quelques compétences en plomberie, vous pourrez transformer vous-même votre système de chauffage d’eau. Dans le cas contraire, il vaut mieux faire appel à un plombier professionnel. La première chose à faire est de préparer votre installation. Lisez attentivement le manuel d’instructions. Coupez l’alimentation électrique et fermez les vannes d’eau avant de commencer les travaux. Vérifiez ensuite l’endroit où vous comptez placer le capteur solaire. Cet emplacement devrait bénéficier d’une bonne exposition au soleil. Installez-y la structure de fixation, puis les panneaux solaires thermiques. Assurez-vous que tout soit parfaitement sécurisé.

L’étape suivante consiste à raccorder le ballon d’eau chaude existant à l’échangeur thermique et au système de circulation du fluide caloporteur. Vous pouvez ensuite poser la pompe de circulation et le régulateur solaire près du cumulus. Raccordez la pompe de circulation aux conduits qui relient le cumulus et le collecteur solaire thermique. Connectez le régulateur solaire à la pompe et aux capteurs de température fixés au ballon et au capteur solaire. Faites bien attention aux connexions électriques.

Le raccordement et la mise en service du chauffe-eau solaire

Raccordez la tuyauterie entre la pompe de circulation et le capteur solaire, en veillant à ce que le fluide caloporteur circule dans la bonne direction. Connectez la pompe de circulation au cumulus d’eau chaude et les tuyaux à l’échangeur thermique. Procédez à la vérification de tous les raccords, notamment leur solidité et leur étanchéité. Versez le fluide caloporteur dans le circuit de circulation. Purgez l’air du système pour optimiser son efficacité. La dernière étape de transformation de chauffe-eau électrique en solaire est de vérifier plusieurs fois l’ensemble de l’équipement (joints, raccords, connexions électriques, etc.). Une fois le système installé, rétablissez le courant et rouvrez les vannes d’eau.

Vous pouvez maintenant tester le fonctionnement du système. Vérifiez régulièrement la température de l’eau dans le cumulus. Assurez-vous que la pompe de circulation se déclenche selon vos besoins et que le régulateur solaire fonctionne correctement. Surveillez la circulation du fluide caloporteur selon les températures relevées. Si aucun problème n’est détecté lors de ces vérifications, alors votre chauffe-eau solaire est prêt. Que pensez-vous de cette technique pour transformer un cumulus électrique en chauffe-eau solaire ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .