Un mécano à la retraite partage un tuto pour fabriquer un chauffe-eau solaire avec des bouteilles en plastique

À l’instar des panneaux photovoltaïques, le chauffe-eau solaire se présente comme une excellente solution pour réduire l’impact environnemental des logements, ainsi que les dépenses en électricité. Selon des estimations publiées sur Engie My Power, il permet à un ménage de réaliser de 50 à 70 % d’économies sur ses factures en énergie. Dans le but de faciliter l’accès à ce type dispositif, mais aussi de limiter les déchets, Jose Alano a inventé un chauffe-eau solaire à partir de bouteilles et de cartons en plastique. Actuellement, son invention permet à des milliers de personnes dans le sud du Brésil d’accéder à une eau chaude sanitaire à moindre coût. Celle-ci contribue à la réduction des rejets de plastiques qui, notons-le, ont un impact extrêmement négatif sur les écosystèmes marins et terrestres.

Des économies d’énergie pouvant aller jusqu’à 30 %

Le panneau solaire thermique inventé par Jose Alano est constitué, entre autres, de plusieurs bouteilles en plastique formant de nombreuses rangées de cylindres, dans lesquelles des tuyaux en PVC ont été installés. Grâce à ce système relativement simple, mais ingénieux, un ménage peut réduire ses factures en énergie de 30 %. Bien que le panneau ne permette pas de réaliser des économies similaires aux dispositifs proposés sur le marché, le mécanicien retraité a déclaré qu’il est plus écologique. En effet, il permet de limiter le nombre de bouteilles et de cartons en plastique envoyés dans les décharges. Par ailleurs, le coût de fabrication du dispositif est nettement inférieur aux prix des chauffe-eaux solaires classiques, estimés de 6 000 à 8 000 € selon Effy.

Une invention connue dans tout le pays

Le chauffe-eau solaire fabriqué à partir de bouteilles et de cartons en plastique n’est pas passé inaperçu puisqu’il a remporté le prix Superecologia de la revue Superinteressante. Après avoir gagné ce prix dédié aux projets renouvelables dans le secteur non lucratif, Jose Alano s’est fait connaître au Brésil et a réalisé de nombreux ateliers, ainsi que des conférences dans des écoles et des centres communautaires. Selon le mécanicien à la retraite, il a conçu ce dispositif pour contribuer à la protection de l’environnement et aider les ménages à économiser de l’argent.

Il a enregistré son invention pour qu’aucune personne ne puisse la copier et en tirer profit. Si les informations relatives à la fabrication du chauffe-eau solaire sont accessibles au grand public, il fait l’objet de certaines restrictions. D’une part, il ne peut faire l’objet d’une production industrielle et d’autre part, il ne peut être utilisé par des politiciens durant leurs campagnes. Pour information, ce chauffe-eau solaire écologique et économique n’est pas la seule invention de Jose Alano. Ce dernier a également conçu un lit multifonctionnel destiné aux personnes en situation de handicap.

Un chauffe-eau pouvant être fabriqué en quelques étapes

Pour fabriquer le chauffe-eau solaire de Jose Alano, il faut des bouteilles et des cartons en plastique, mais aussi des tuyaux en PVC de 100 mm et de 20 mm, des coudes et des connecteurs en T, en PVC. La première étape consiste à découper le fond des bouteilles et les tuyaux de 20 mm en plusieurs sections de 10 × 1 m et de 20 × 8,5 cm. Ensuite, il est nécessaire de découper les cartons en plastique, les peindre en noir et les insérer dans les bouteilles, après le séchage de la peinture. Pour finir, il suffit de coller les bouteilles en plastique de manière à former plusieurs cylindres. Ensuite, faire passer les tuyaux dans ceux-ci, en veillant à ce qu’ils soient au-dessus des cartons, et de les assembler avec les coudes et les connecteurs en T. Pour optimiser l’efficacité du CESI artisanal, l’idéal est de l’installer sur un toit et de l’orienter vers le sud. Seriez-vous prêts à bricoler vous-même un tel système ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .