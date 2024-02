Sunberry, un kit génial pour fabriquer soi-même un chauffe-eau solaire avec un Raspberry Pi

Nous sommes de plus en plus nombreux à redouter notre facture d’électricité et à rechercher des astuces. Par souci économique, ou écologique, le panneau solaire s’impose comme une solution pour produire de l’énergie propre et gratuite. Marc Boileau, ingénieur en instrumentation, a développé un système de panneaux solaires thermiques fabriqués à partir de plaques de polypropylène alvéolaire. Découvrez le concept de Sunberry, un système de panneau solaire thermique couplé à un ordinateur Raspberry Pi, conçu pour être assemblé par vos soins, directement dans votre garage. L’inventeur, Marc Boileau souhaite démocratiser la construction de panneaux solaires, et réduire les coûts comparés à un panneau solaire du commerce. Découverte.

Le solaire thermique, la solution idéale pour économiser.

Un panneau solaire produit de l’électricité, en revanche, il n’est pas destiné à répondre aux besoins de chauffage. À l’inverse, le solaire thermique est une solution bien plus avantageuse, puisqu’elle permet un rendement plus important qu’un panneau photovoltaïque (70 % de rendement au lieu de 15 %). De plus, il ne requiert pas de batteries coûteuses (et polluantes) et fonctionne de manière optimale même par temps glacial en hiver. Sunberry propose des cours en ligne et des formations qui vont vous permettre de gagner en autonomie en construisant votre propre système de chauffe-eau solaire. La solution de chauffage solaire thermique complète proposée, comprend trois panneaux solaires thermiques, un circuit d’eau, un réservoir, un régulateur, et une application Wi-Fi pour surveiller la puissance et les températures.

Économique et puissant : Sunberry

Sunberry se distingue par son coût extrêmement abordable, avec un retour sur investissement en moins de deux ans. L’énergie solaire devient alors simple et abordable, avec des prix dix fois moins chers que les panneaux photovoltaïques que l’on trouve dans le commerce. Le système de chauffe-eau solaire inventé par Sunberry permet de transformer l’énergie solaire en chaleur pour votre chauffage ou votre eau chaude. En deux temps, trois mouvements, vous allez pouvoir construire votre système, piloté une application sur Raspberry Pi et connaître votre production de chaleur en temps réel.

Comment fabriquer votre panneau solaire grâce à Sunberry ?

Pour construire votre propre panneau solaire thermique, il vous suffit de vous inscrire sur le site web de Sunberry. Plusieurs offres sont disponibles pour accéder aux formations. Par exemple, les bricoleurs avertis pourront choisir le kit DIY, qui comprend, pour 339 € : la liste complète du matériel avec liens pour achats facile dans le commerce et en ligne, des tutos vidéo et PDF, le support en ligne via le forum et la Sunberry App. Mais, il est également possible de choisir le kit complet avec le matériel pour 879 € (avec formation), ou le kit seul pour 539 €.

La formation n’est pour le moment pas éligible au CPF mais certaines entreprises proposent à leurs employés un plan formation extraprofessionnelle, peut-on lire sur le site officiel. Quant à sa fabrication, il semblerait qu’elle soit réalisable en moins de deux heures. En savoir plus, rendez-vous sur Sunberry.fr. Que pensez-vous de ce kit et cette formation pour construire un chauffe-eau solaire ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .