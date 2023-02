Comment fabriquer un panneau solaire thermique avec des canettes pour se chauffer gratuitement ?

Dans quelques semaines, le printemps reviendra et nous espérons, encore plus que les années précédentes, pouvoir rapidement baisser notre chauffage ! La crise énergétique ainsi que les augmentations des énergies et combustibles nous ont causé quelques tracas. Et malheureusement, elles nous en causeront probablement encore dans les mois à venir. Depuis l’automne, nous cherchons tous à économiser sur nos factures et vivions sous la menace de coupure si notre consommation nationale se révélait trop importante. Nous y avons apparemment échappé, mais ce n’est pas une raison de ne plus économiser. Et si vous construisiez un panneau solaire thermique à air avec des canettes de soda ? Certes, il ne vous permettra pas de chauffer votre maison. Cependant, ce seront toujours quelques euros de gagner et une manière de vous occuper, en attendant les beaux jours. Explications.

D’où nous vient cette invention ?

Les panneaux solaires en canette de soda n’est pas une invention récente. Effectivement, elle est apparue en 2016, via Jim Meaney, un ingénieur canadien qui s’est amusé à fabriquer un panneau solaire à partir de matériaux récupérés, notamment de cannettes de soda. Depuis, des milliers d’internautes ont reproduit ce panneau solaire do it yourself. Ce n’est pas une solution miracle, mais il semblerait que cela fonctionne malgré tout.

Quel matériel faut-il pour construire ce panneau solaire ?

De la taille de votre panneau dépendra le nombre de canettes en aluminium qu’il vous faudra récolter. Chaque canette devra être peinte en noire afin d’attirer un maximum de chaleur. Il est aussi possible d’assembler des tuyaux pour que la chaleur récupérée soit propulsée dans votre salon ! Selon l’inventeur, le système chaufferait une petite chambre à une température de 21 °C. Des données à prendre avec des pincettes puisque la zone géographique pour cette performance n’est pas précisée. Voici donc la liste des fournitures pour la construction de votre panneau solaire en canettes :

196 canettes en aluminium ;

quelques planches de contreplaqué multilaminé ;

2 tubes d’aluminium ;

de la peinture noire ;

de la laine minérale de roche ;

de la colle à bois ;

du silicone à haute température ;

une scie ;

du papier de verre ;

des clous ;

un marteau ;

un cutter.

Comment fabriquer votre panneau solaire ?

Commençons par la fabrication des conduits. Dans un premier temps, il va falloir ouvrir les parties inférieures et supérieures des canettes avec un cutter. Mettez des gants, ce sera plus prudent ! Ensuite, débarrassez les canettes de tout résidu de liquide en les lavant à l’eau et au liquide vaisselle. Sur chaque canette et à chaque extrémité, déposez du silicone, pour les coller les unes aux autres et former 14 tubes de 14 canettes chacun.

Vous avez vos conduits ! Passons ensuite à la fabrication du caisson collecteur, en coupant vos planches pour former des caissons aux bords arrondis. Assemblez vos planches avec la colle à bois et les clous, puis poncez-les avec du papier de verre. Une fois que le caisson est bien sec, déposez de la laine de roche ou un matériau isolant au fond. Coupez ensuite une planche de la taille du caisson et formez 14 ouvertures de la circonférence d’une canette pour que le tube tienne dans le conduit.

Passons au montage du chauffage

Le but du panneau solaire, qu’il soit en canettes ou pas, c’est tout de même de produire de l’énergie. Pour monter le chauffage, il faudra donc suivre les étapes suivantes :

placer du silicone sur chaque colonne de canettes et les fixer sur la planche ;

réaliser deux ouvertures sur le caisson collecteur de manière à pouvoir connecter les tubes pour l’entrée et la sortie de l’air ;

placer un tube d’aluminium dans chaque colonne ;

peindre les colonnes de canettes avec de la peinture noire afin qu’elles absorbent mieux la chaleur ;

placer une surface de polycarbonate sur la partie la plus exposée à la lumière directe du soleil.

Votre panneau solaire en canettes est prêt à fonctionner, mais il ne remplacera évidemment pas votre système domestique. Ce peut être une idée pour une tiny-house ou une maison earthship par exemple.