Il invente un chauffage solaire à base de canettes de soda usagées

Les chauffages solaires sont un moyen d’économiser de l’énergie. Mais, ce sont aussi des matériaux assez onéreux qui nécessitent un certain investissement. Si vous êtes propriétaires d’une maison de type earthship, vous devez connaître ce drôle de chauffage solaire ! Et, si ce n’est pas le cas, nous vous proposons de fabriquer votre chauffage à l’aide de canettes en aluminium que vous devrez récupérer. Pour cet hiver, cela semble un peu compliqué, mais en prévision de l’hiver 2023-2024, pourquoi pas ? Cela vous laisse un an pour collecter vos canettes vides et confectionner un chauffage solaire hyper coloré ! Explications.

Comment fonctionne un chauffage solaire en canettes ?

Le principe de ce chauffage plutôt original est de transmettre l’air dans les canettes qui sont, elles, placées dans un caisson rendu étanche par du plexiglas. Les canettes peuvent être peintes en noir afin d’attirer encore un peu plus les rayons du soleil, ou laissés avec leurs couleurs d’origines pour un peu plus de plaisir. Mais, n’oublions pas qu’il s’agit de faire des économies d’énergie ! La chaleur s’accumule alors dans le caisson, réchauffant l’air qui se trouve autour des canettes. Air chaud qui est ensuite soufflé à l’aide d’un petit ventilateur pour être réinjecté à l’intérieur de la maison. A l’intérieur du caisson, par beau temps, la température peut grimper jusqu’à 70° C, soit l’équivalent d’un chauffage de 2 000 watts. Un chauffage de canette de 2 m² peut alors chauffer une pièce d’une surface maximale de 30 m².

Quels matériaux vous faut-il pour fabriquer ce chauffage solaire ?

Vous l’aurez compris, en fonction de la taille de votre futur chauffage solaire, il vous faudra beaucoup de canettes que vous pouvez récupérer auprès de vos amis, ou en demandant à une sandwicherie, par exemple, de vous les garder. Il vous faudra aussi de la colle résistante aux hautes températures, des planches de contreplaqué, une plaque de plexiglas à la dimension de votre chauffage, de la laine de roche, un ventilateur d’ordinateur, deux tuyaux en alu ou PVC, et de la peinture noire si vous décidez de les peindre !

Comment fabriquer votre chauffage solaire ?

Au fur et à mesure de votre récolte de canettes, il faudra méticuleusement les nettoyer et agrandir le trou de l’ouverture, puis percer trois petits trous au fond de la canette, pour laisser passer l’air. Déposez ensuite de la colle haute température sur l’arrière de la canette, puis réalisez des colonnes de canettes bien rectilignes. Une fois votre structure montée, il faudra passer à l’étape peinture puis les installer dans le cadre en contreplaqué. Le cadre justement, il faudra le construire avec une grande planche à l’arrière et former un coffrage ou une boite, qui accueillera par-dessus le plexiglas. Pensez également à percer deux trous dans le fond du cadre dans chaque coin du bas, pour les tuyaux. Prévoyez deux autres planches placées à l’intérieur du châssis et percées d’autant de trous qu’il y a de colonnes puis fixez le tout. Aux extrémités, placez votre laine de roche en laissant parfaitement accessibles les deux entrées pour les tuyaux. Recouvrez le tout de votre plexiglas, insérez les tuyaux, ensuite le ventilateur qui projettera l’air dans votre pièce. Vous avez votre chauffage solaire en canettes ! Ce chauffage solaire pourrait, par exemple, être parfait pour apporter un peu de chaleur dans un abri de jardin, souvent mal isolés ou non chauffé; il peut être une solution économique et vous occuper aussi pendant un petit moment pour le construire.