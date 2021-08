Insolite : BI**, un étonnant étui isotherme ouvre-canette et décapsuleur

En janvier 2020, personne n’imaginait qu’une épidémie mondiale marquerait l’année. Deux mois plus tard, l’Organisation mondiale de la santé a décrété un état d’urgence. Le coronavirus a provoqué quotidiennement une surmortalité dans presque tous les pays. Les autorités ont alors mis en place des mesures restrictives, dont le confinement. Contraints de rester chez eux, les gens se sont mis au télétravail.

Ceux qui ne pouvaient pas le faire ont profité de vacances inattendues. Quant à Gina et Brett Thomas, de Fort Wayne, ils ont passé leurs journées dans leur jardin à vider des canettes et des bouteilles de bière. Gina est une femme coquette qui fait très attention à sa manucure. À chaque fois, elle sollicitait son mari pour ouvrir ses bouteilles ou ses canettes.

Un accessoire pratique pour ouvrir une canette

En partant de cette situation, le couple a eu l’idée d’un accessoire qui permettrait à la femme d’ouvrir ses canettes sans abîmer ses ongles. Gina et Brett ont ensuite imaginé un gadget qui ferait plus que cela. Leur projet a finalement débouché sur le BI** : un étui isotherme qui fait également office de décapsuleur.

Le BI** se présente sous la forme d’un gobelet isotherme classique. Il est en acier inoxydable robuste avec une paroi épaisse. Le conteneur est capable de maintenir sur une durée prolongée la fraîcheur de la boisson grâce à une structure scellée sous vide. Gina et Brett ont conçu leur produit pour accueillir une canette de 35 cl. Ceux qui ne veulent pas boire à même la canette peuvent utiliser un couvercle hygiénique avec un verrouillage hermétique.

La pandémie a facilité, puis compliqué les choses

Pour ce couple de Fort Wayne, il était hors de question que l’ouvre-canette et le décapsuleur soient deux pièces distinctes. Les deux inventeurs voulaient que le produit présente un design minimaliste. Ils ont alors combiné l’ouvre-canette et le décapsuleur en un système unique.

À la base du conteneur isotherme, on trouve ainsi un palet avec un système de dents au milieu. Celui-ci évoque la mâchoire d’un requin, d’où le nom de BI**. À noter que le dispositif permet aussi d’ouvrir une bouteille à couvercle rotatif, ce qui en fait un accessoire à la fois pratique et utile au quotidien.

La pandémie a permis à Gina et Brett de travailler en toute tranquillité sur leur invention. Elle aura également compliqué la production de cette dernière. Le lancement du BI** a effectivement connu un retard de trois mois à cause d’une moule endommagée. Le couple a eu du mal à trouver un nouveau matériel à cause des mesures de restriction.

Le BI** enfin prêt à l’expédition

Malgré ce contretemps, les Thomas sont enfin prêts à effectuer leurs premières livraisons. Leur garage est rempli de cartons de BI**. « Pour nous, chaque petite vente signifie tellement et chaque client compte tellement et nous les apprécions tellement. Nous mettons tout dans ce produit, et je pense juste que nous apprécions tellement tout le monde », s’est réjoui le couple. Il convient de noter que l’étui isotherme ouvre-canette et décapsuleur est proposé à 24,99 dollars.