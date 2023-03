Hydrapak invente la gourde filtrante et pliable pour purifier l’eau de source pendant une randonnée

Si vous pratiquez la randonnée ou le trekking, vous connaissez probablement déjà la marque Hydrapak. Cette entreprise américaine fabrique des gourdes de randonnées ultralégères et rétractables lorsqu’elles sont vides. Parmi les plus connues, on peut citer la Stash et la Softflask, ainsi que la série Flux qui est l’une des solutions d’hydratation pliables de la marque. Hydrapak ajoute une gourde innovante à son catalogue en inventant la Flux+ qui, comme indiqué, peut contenir 1.5 l d’eau. Cette invention a la particularité de pouvoir filtrer l’eau qu’elle contient afin d’éliminer les microorganismes, et vous garantir ainsi une eau saine tout au long de votre périple. Découverte.

La gourde Flux+ d’Hydrapak

Inventée par la marque californienne, cette série se compose de gourdes légères qui se glissent dans la poche, une fois vidées de leurs contenus. La dernière-née, la Flux+ s’équipe d’un filtre supplémentaire qui permet de la remplir avec de l’eau de source naturelle filtrée afin d’éliminer les microorganismes. Avec elle, vous ne risquerez plus de maux intestinaux liés à l’ingestion d’eaux impures, et vous pourrez vous hydrater tout au long de votre parcours. Comme les autres bouteilles de la série Flux, elle se plie et se range dans le sac, quand elle est vide. Elle est actuellement l’une des plus pratiques et fonctionnelles du marché.

Comment fonctionne la filtration ?

La bouteille Flux+ 1,5 L intègre un filtre qui permet l’élimination des bactéries Escherichia coli, des kystes Giardia Lamblia et Cryptosporidium parvum. Ces deux parasites provoquent des troubles intestinaux. Le dispositif permet de filtrer environ 1 500 l d’eau, donc 100 utilisations de la bouteille. Le filtrage est automatique dès lors que l’eau passe à travers ce filtre. De plus, elle se dote d’un couvercle anti-poussière qui aide à l’ouvrir et à la fermer avec une seule main et évite les manipulations. La gourde Flux+ 1,5 L se dote également du système Twist to Drink d’Hydrapak pour boire comme dans une bouteille classique, mais en réduisant les éclaboussures et avec un débit plus important. Ajoutons au tableau une poignée solide pour l’accrocher au sac à dos, qu’elle soit vide ou pleine, d’ailleurs. Enfin, elle est fabriquée en TPU résistant à l’abrasion, avec des coutures soudées qui lui confèrent une grande durabilité.

La gamme Hydrapak s’enrichit

Avec la gourde Flux+ 1,5 L, la marque californienne s’inscrit dans le besoin actuel des randonneurs et des trekkeurs. En proposant une gourde filtrante qui ne nécessite aucune manipulation, elle vise à garantir l’hydratation des sportifs, mais également leur sécurité. Boire de l’eau de source sans qu’elle soit filtrée peut provoquer des troubles intestinaux qui peuvent rapidement devenir un calvaire et mettre fin au voyage. Selon les données du fabricant, cette bouteille filtrante peut efficacement détruire 99,9999 % des bactéries présentes dans l’eau, 99,999 % des kystes parasites et 99,999 % des microplastiques présents dans l’eau. La nouvelle bouteille Flux+ est par ailleurs dotée d’une anse redessinée qui permet de récupérer l’eau d’un cours d’eau tout en servant de poignée de transport et de moyen d’attacher la bouteille à un sac. La gourde Flux+ 1.5L est déjà disponible au prix de 55 $ sur le site officiel et sur Amazon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Hydrapak.com.

