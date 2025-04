Les inconvénients des gourdes réutilisables dont vous ignorez l’existence

On ne va pas se mentir : la gourde réutilisable est devenue un accessoire aussi indispensable que les clés ou le téléphone. Personnellement, j’ai opté pour un modèle avec « porte-fruit », j’y coupe un citron frais ou une orange, ou j’y glisse un sachet de thé pour donner du goût à mon eau plate ! Je ne m’en sépare que très rarement, et je n’achète plus les « minis bouteilles en plastique » qui finissent toutes à la poubelle ! Mais, au fil du temps, j’ai découvert que, sous ses airs écolos, ma gourde cachait aussi quelques pièges. Et, pas des moindres : saviez-vous que mal nettoyées, certaines gourdes peuvent devenir de vrais bouillons de culture à bactéries ? À l’approche des premières chaleurs, je vous livre les principaux inconvénients que j’ai rencontrés, et quelques conseils pour éviter les mauvaises surprises.

Inconvénient n° 1 : un entretien assez contraignant

C’est sûrement le point noir le plus courant. Contrairement aux bouteilles plastiques qu’on jette sans remords, une gourde, ça s’entretient. Et pas juste un petit rinçage à l’eau claire en fin de journée. Certaines, surtout celles avec un bouchon sport, une paille ou des recoins en silicone, sont de véritables casse-têtes à nettoyer correctement. Personnellement, j’ai investi dans une brosse fine pour aller dans les moindres recoins. Attention, il suffit d’un oubli, ou de laisser de l’eau stagner un peu trop longtemps, et cela sent vite les égouts, quant au goût, je ne préfère pas imaginer ! Le pire étant peut-être d’y retrouver du café ou du chocolat chaud qui aurait tourné !

Inconvénient n° 2 : des matériaux qui peuvent altérer le goût

J’ai testé plusieurs modèles : plastique, inox, aluminium… et, à chaque fois, j’ai remarqué des différences de goût. L’inox, par exemple, laisse parfois une légère note métallique, surtout si on y met autre chose que de l’eau. Quant au plastique, même réutilisable et sans BPA, il a cette fâcheuse tendance à conserver l’odeur du thé ou du café que j’y ai versé la veille. Résultat : le lendemain, je bois une eau citronnée à l’arrière-goût d’infusion menthe réglisse. Pas super. Choisissez un modèle qui va au lave-vaisselle et si celui-ci tourne chaque jour, pensez à y glisser votre gourde ! Sinon, le goupillon reste la meilleure solution pour ôter les résidus et les goûts des boissons précédentes.

Inconvénient n° 3 : un poids parfois élevé

Ma gourde isotherme en inox ? Elle garde l’eau fraîche pendant des heures, c’est vrai. Mais, elle pèse une tonne. Dans mon sac à dos, entre l’ordinateur, le chargeur, les papiers et le déjeuner, je la sens clairement. Et, parfois, je n’ai qu’un objectif : la vider au plus vite pour alléger le poids, ce qui n’est pas le but de la manœuvre à l’origine !

Inconvénient n° 4 : une sensibilité aux chocs

Si vous optez pour une gourde en verre – oui, j’ai essayé aussi –, attention à la casse. C’est beau, ça ne modifie pas le goût, mais c’est fragile. Une chute sur le sol du bureau et… paix à son âme. Même les modèles en inox ne sont pas invincibles : une bonne chute et hop, une magnifique bosse, voire une fuite si le joint a pris un coup. Ma dernière gourde en inox semblait avoir vécu la guerre des tranchées, tant elle était cabossée !

Inconvénient n° 5 : un prix plus élevé à l’achat

Côté budget, on ne va pas se mentir : une bonne gourde, c’est un petit investissement. Les modèles en inox à double paroi peuvent facilement dépasser 30 ou 40 €. Cela peut piquer un peu au moment de passer en caisse, surtout quand on sait qu’une bouteille d’eau coûte… 30 centimes. Mais, bon, je me dis que c’est un investissement rentable sur le long terme, et puis, vous faites surtout un geste pour l’environnement et cela n’a pas de prix en ces temps au climat incertain !

Inconvénient n° 6 : un risque de contamination si mal utilisée

C’est probablement le point le plus inquiétant. Des études ont montré que certaines gourdes mal nettoyées pouvaient contenir plus de germes… qu’un siège de toilettes. Oui, vous avez bien lu. J’ai eu un bon rappel à l’ordre l’été dernier : après un week-end à oublier ma gourde au fond de la voiture, je l’ai remplie de nouveau, un peu à la va-vite, avant de partir bosser. Résultat : maux de ventre toute la journée. Depuis, c’est nettoyage méticuleux après chaque utilisation, séchage complet, et je ne laisse plus jamais l’eau stagner plus de 24 h.

Inconvénient n° 7 : une compatibilité limitée avec certaines boissons

Toutes les gourdes ne sont pas polyvalentes. J’ai appris à mes dépens qu’on ne met pas du jus de citron dans une gourde en aluminium sans revêtement intérieur… Résultat : petit goût de métal et estomac qui grince. Même les boissons gazeuses peuvent poser un problème, sans parler des liquides chauds : certains matériaux ne supportent pas les températures élevées ou la pression, ce qui peut endommager la gourde et même provoquer des fuites.

Des inconvénients… mais surtout des avantages

Alors oui, les gourdes réutilisables ont leurs petits défauts : elles demandent un peu plus d’attention, peuvent être lourdes ou fragiles selon le modèle, et nécessitent un vrai entretien. Mais, leurs avantages restent largement au-dessus de la mêlée. On réduit drastiquement ses déchets plastiques, on économise sur le long terme, et surtout, on a toujours de l’eau sous la main. C’est un geste simple, concret, et accessible pour l’environnement et pour notre santé. À condition d’en prendre soin, la gourde réutilisable reste l’un des meilleurs compagnons du quotidien.

Alors la gourde réutilisable, on valide ou on oublie ?

Malgré tous ces inconvénients, je ne reviendrais pas aux bouteilles jetables. Ma gourde me suit partout, me permet de boire plus souvent, et me donne bonne conscience. Mais, je reste vigilant : je la lave à fond, je la sèche bien, et je choisis le bon modèle en fonction de ce que je bois. Et vous, avez-vous déjà eu de mauvaises surprises avec votre gourde réutilisable ? Ou au contraire, un modèle à recommander sans hésitation ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ces gourdes ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .