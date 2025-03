Comment se débarrasser facilement des mauvaises odeurs dans le lave-vaisselle ?

Ouvrir son lave-vaisselle pour retrouver une vaisselle étincelante, c’est un petit plaisir du quotidien. Quand j’ai emménagé dans mon appartement, je n’ai pas voulu de lave-vaisselle, en me disant qu’à deux personnes, cela irait vite ! Quelques semaines plus tard, alors que la vaisselle formait un tas difforme dans mon évier, j’ai trouvé un petit appareil à 100 € sur le Bon Coin, et je ne regrette pas ! Le lave-vaisselle c’est de l’or en barre, sauf parfois quand j’ouvre la porte de ce dernier. De vieux relents de poisson, ou de nourriture pour chien me sautent aux narines, et c’est quand même hyper désagréable. Eh oui, aussi étrange que cela puisse paraître, le lave-vaisselle ne se nettoie pas réellement tout seul ! Derrière les mauvaises odeurs, il y a souvent des filtres encrassés, des joints oubliés, des restes de nourriture, ou une humidité stagnante… Allez voici comment faire pour que votre lave-vaisselle n’empeste plus au moindre mouvement de porte !

Pourquoi ça sent mauvais (et comment éviter que ça revienne) ?

La plupart des mauvaises odeurs viennent des résidus alimentaires coincés dans les filtres, bras gicleurs, paniers ou recoins. S’ils ne sont pas nettoyés, ils fermentent. Ajoutez une température de lavage trop basse, et vous obtenez un cocktail parfait pour les bactéries. Parfois, c’est l’eau stagnante qui sent, ou un filtre bouché qui transforme le fond de la cuve en mare peu ragoutante. La solution ? Nettoyez le filtre une fois par semaine, passez un cycle à vide au vinaigre blanc régulièrement, et laissez la porte entrouverte entre deux lavages pour éviter que l’humidité ne s’installe.

Les remèdes naturels et le galet anti-odeur !

Dans les incontournables, il y a bien sûr le vinaigre blanc : un bol sur le panier supérieur, un cycle à haute température, et hop, adieu graisses et microbes. Ensuite, saupoudrez un peu de bicarbonate de soude au fond de la cuve et relancez un cycle : il absorbera les odeurs restantes. Simple, efficace, pas cher. Pour une touche de fraîcheur, vous pouvez aussi glisser un demi-citron dans le panier à couverts.

Et, si vous êtes adepte du prêt-à-l’emploi, les galets anti-odeurs disponibles dans le commerce, font très bien le job, c’est la solution que j’ai choisie. Attention, on recommande souvent le sel, pour ses vertus anti-calcaire, néanmoins, il ne doit pas être versé directement dans la cuve ! Utilisez-le dans son compartiment dédié, et seulement quand le voyant « sel » s’allume en rouge !

Les bons réflexes à adopter pour que ça ne revienne pas

Une fois le grand ménage fait, le plus important est d'adopter quelques bons réflexes. D'abord, ne surchargez pas le lave-vaisselle : si les casseroles s'empilent, le lavage sera moins efficace… et les restes s'accrocheront. Ne le faites pas non plus, tourner à moitié plein, il n'est pas conçu pour cela ! Pensez aussi à vider les assiettes dans la poubelle avant lavage, sans forcément les rincer. Enfin, une ou deux fois par semaine, passez un chiffon sur les joints, les bras de lavage et la grille du filtre. Et, si rien ne marche, pensez à vérifier la notice : certains modèles proposent un programme autonettoyant, plus efficace (et écolo) qu'un cycle à 70 °C. Et vous, plutôt team vinaigre blanc ou galet anti-odeurs pour entretenir votre lave-vaisselle ?