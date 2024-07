Non ! Il ne faut JAMAIS mélanger le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude, je vous explique pourquoi !

Vous avez irrévocablement banni de votre maison, les produits ménagers d’origine chimique, ainsi que leurs bouteilles en plastiques ? D’ailleurs, l’ADEME distille quelques conseils pour vous débarrasser de ces polluants. Cette action, bénéfique pour l’environnement, ne va pas vous dispenser des corvées ménagères, mais vous êtes armés avec deux produits stars des « tutos ménage » ! Une bouteille de vinaigre blanc, et un sachet de bicarbonate de soude, voici vos armes pour lutter contre la saleté ! En mélangeant les deux, vous imaginez probablement les rendre plus efficaces ? Et, c’est là que vous commettez une erreur, même si elle est sans conséquence pour votre santé. Jouer à l’apprenti chimiste ne s’improvise pas, et je vais vous expliquer pourquoi mélanger du vinaigre blanc, et du bicarbonate de soude, est, en réalité, contre-productif. C’est parti.

L’explication d’un scientifique

Le vinaigre contient un acide léger, tandis que le bicarbonate de soude renferme une substance chimiquement opposée appelée « base ». Individuellement, chacun de ces composants provoque une réaction chimique en interagissant avec une cible spécifique. Cependant, lorsqu’ils sont mélangés, ces deux substances se neutralisent mutuellement, car un acide et une base réagissent ensemble pour rétablir un équilibre chimique, rendant la solution neutre, explique Vincent Lecomte, professeur agrégé, dans un article du Figaro. Je vais maintenant essayer de vous expliquer cette affirmation scientifique de manière plus simple.

Vulgarisation de l’explication scientifique

Le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude, sont deux composés chimiques, qui s’opposent. Lors d’une réaction chimique entre les deux produits, leurs effets nettoyants respectifs s’annulent. Cette réaction est due à leur composition, le bicarbonate de soude est une base et le vinaigre blanc, un acide (acétique). En chimie, quand on mélange un acide (vinaigre) et une base (bicarbonate de soude), ils réagissent pour former de l’eau, du dioxyde de carbone (qui fait des bulles) et de l’acétate de sodium. Cette réaction neutralise les deux produits, ce qui signifie que les propriétés nettoyantes de chacun sont annulées. Pour faire simple, le vinaigre blanc est généralement utilisé comme détartrant ou nettoyant pour les vitres. Quant au bicarbonate de soude, il aura un effet désodorisant dans votre réfrigérateur ou votre poubelle, par exemple. De plus, il sera plus efficace que le vinaigre blanc sur les surfaces à récurer : plan de travail, sanitaires, plaque de cuisson, etc.

Mais, alors, comment utiliser ces deux produits ?

Vous savez désormais que le mélange de ces deux produits est totalement inutile. Néanmoins, vous pouvez les utiliser pour les mêmes tâches, mais séparément. Prenons l’exemple de votre baignoire, qui a besoin d’un petit nettoyage. Utilisez d’abord le vinaigre blanc, pour dissoudre le tartre, et tuer les bactéries. Rincez, puis passer votre baignoire au bicarbonate de soude, pour qu’elle retrouve de l’éclat. Pour les joints de la salle de bains, le bicarbonate, souvent vendu en poudre, aura un effet plus important que le vinaigre blanc.

Pour les toilettes, par exemple, vous pouvez verser du vinaigre blanc pour les détartrer en laissant agir toute une nuit. Le lendemain, après avoir tiré la chasse d’eau, vous pourrez nettoyer les surfaces au bicarbonate de soude… Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .