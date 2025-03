Bicarbonate de soude : je vous donne 10 utilisations possibles au jardin ou à la maison

Ah, le bicarbonate de soude (ou de sodium) ! Toujours un sachet caché dans le tiroir de ma cuisine, car il m’est un allié indispensable ! Cette poudre fait des miracles, et mon arrière-grand-mère ne jurait que par lui ! J’avoue, j’ai parfois l’impression, malgré mes 23 printemps, d’être plus vieille que ma grand-mère, mais c’est plus fort que moi, je privilégie toujours les produits et les astuces naturels, aux produits chimiques. Je dois avoir hérité cela de ma mère, que je surnomme « Nico l’écolo », tant elle m’a bercé avec le tri des déchets, le vinaigre blanc et autres produits parfois étranges, néanmoins efficaces ! Biodégradable, non toxique, comestible, le bicarbonate de soude cache bien des secrets, que je vous révèle dans cet article.

Un nettoyant pour tapis et moquettes

Les tapis et moquettes accumulent poussière et odeurs. Pour leur proposer une seconde jeunesse, je les saupoudre de bicarbonate, puis je frotte avec une brosse, et je laisse agir quelques heures. Un petit coup d’aspirateur, et mon tapis retrouve son éclat, avec une odeur de propre en supplément.

Un désodorisant pour le réfrigérateur

Ouvrir son frigo et être assailli par des effluves douteuses ? Cela ne m’arrive jamais. Pourquoi ? Eh bien, parce que je place une tasse contenant trois à six cuillères à soupe de bicarbonate sur l’étagère du haut et que je laisse la magie opérer. Pour une efficacité optimale, je remue le mélange de temps en temps et je le renouvelle chaque mois.

Un savon pour fruits et légumes

Saviez-vous que le bicarbonate peut éliminer les résidus de pesticides ? Il suffit de diluer 5 g de poudre dans un litre d’eau et d’y faire tremper vos fruits et légumes pendant 15 minutes avant de les rincer abondamment. Une astuce simple pour une alimentation plus saine, que je ne pratique pas à chaque fois, par manque de temps !

Un remède naturel contre les désagréments digestifs

Cette astuce-là vient de ma mère, qui a bénéficié d’une Sleeve et qui a par conséquent, un estomac un peu capricieux. Mais, cela fonctionne aussi après un repas trop copieux ou des remontées acides ? Mélangez une cuillère à café de bicarbonate dans un verre d’eau et buvez ce breuvage magique. Attention, en cas de troubles répétés, il est toujours préférable de consulter un médecin.

Un allié pour des dents plus blanches

Envie d’un sourire éclatant ? Mélangez un peu de bicarbonate avec de l’eau pour former une pâte et appliquez-la avec votre brosse à dents après votre brossage habituel. Mais, attention, pas plus d’une fois tous les dix jours pour ne pas abîmer l’émail. Astuce testée et approuvée par mes soins !

Un substitut de levure pour des gâteaux toujours réussis

Plus de levure sous la main ? Pas de souci ! Une cuillère à café de bicarbonate pour 200 g de farine, et le tour est joué. Pour booster son effet levant, ajoutez une goutte de vinaigre de cidre ou de jus de citron. Vos pâtisseries n’y verront que du feu ! Je pâtisse beaucoup et cette astuce fonctionne aussi, je vous le promets !

Un déodorant naturel et efficace

Envie d’une alternative naturelle aux déodorants classiques ? Humidifiez légèrement vos aisselles, appliquez un peu de bicarbonate et tamponnez avec une serviette. Attention cependant aux peaux sensibles : si vous ressentez une irritation, mieux vaut éviter cette méthode. Pour le coup, je ne suis pas fan de cette méthode, je préfère nettement la Pierre d’Alun, encore un truc naturel qu’utilise ma maman !

Un soin pour les cheveux en shampoing sec

Si vos cheveux regraissent vite et que vous manquez de temps pour un lavage, saupoudrez un peu de bicarbonate sur vos racines, laissez poser quelques minutes et brossez. Résultat : une chevelure rafraîchie en un rien de temps !

Un nettoyant multi-usage pour la maison

Mélangé à de l’eau, le bicarbonate devient un excellent nettoyant pour les surfaces de la cuisine et de la salle de bain. Il désincruste la saleté tout en respectant l’environnement. C’est la principale utilisation que j’en fais, je nettoie absolument tout avec ce bicarbonate au grand désarroi de mon conjoint qui me prend pour une folle !

Un apaisant pour les piqûres d’insectes

Pour calmer les démangeaisons après une piqûre de moustique, mélangez du bicarbonate avec un peu d’eau afin de former une pâte et appliquez-la sur la zone concernée. Soulagement garanti ! Et vous, avez-vous déjà testé l’un de ces usages ou avez-vous une astuce bicarbonate à partager ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .