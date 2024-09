J’ai testé pendant 3 semaines la lampe Wizap Thor 360°, elle ne laisse aucune chance aux moustiques

J’ignore pour vous, mais dans ma région, mes soirées sont souvent perturbées par une armée de moustiques qui n’ont qu’une idée en tête : me sucer le sang ! Je n’en peux plus de me battre avec un torchon ou une raquette électrique, je préférerais tranquillement siroter mon orangeade, croyez-moi. Alors comment refuser le test d’un piège à moustiques que l’on m’annonce comme hyper efficace. Ce piège, c’est Wizap™ Thor 360°, il devrait normalement me permettre de passer mes soirées tranquillou sans utiliser de produits chimiques. Vendu 119 €* sans appât ou 149 €* (au lieu de 169 €) avec trois appâts sur le site Wizap.fr.

Déballage et design

En ouvrant la boîte, je découvre une sorte de lampe design qui s’avère plutôt décorative. En y regardant de plus près, je découvre qu’elle diffuse du CO2, un gaz assimilé par les moustiques, à la respiration humaine. Parfait, cela m’indique donc que je ne polluerai pas l’environnement avec des produits chimiques. Dans les faits, le Wizap™ Thor est un appareil trois en un qui attire, aspire et grille les moustiques. Pour ce faire, il s’équipe d’une lampe ultraviolette à 360° qui attire les insectes volants, autour de celle-ci. Une fois à proximité, les moustiques sont rapidement aspirés par un ventilateur haute fréquence, puis éliminés instantanément grâce à une grille électrique intérieure de 800 V.

Jusqu’à 80 m² de protection

Ma terrasse est relativement grande, mais cela ne pose pas de problème au Wizap™ Thor 360°, il assure la protection d’une surface de 80 m², que ce soit en intérieur, ou en extérieur. Je peux ainsi disposer de ma lampe pour mes soirées en terrasse, puis l’installer dans ma chambre, pour une nuit sans vrombissements intempestifs ! Si je devais émettre un bémol, ce serait au sujet du câble d’alimentation, il mesure seulement 1,5 m, ce qui m’oblige, la plupart du temps, à brancher Wizap™ Thor 360° sur une rallonge électrique. C’est aussi le cas si je veux le suspendre, il est prévu pour cela, mais le câble me paraît un peu court, j’aurai aimé, par exemple, un mètre de plus.

Sans danger pour les enfants et les animaux

Ce point est essentiel pour moi, car j’ai des animaux, et parfois, des enfants en bas-âge, des êtres qui ont tendance à toucher à tout, que ce soit avec le museau ou avec les mains. Je suis rassuré, la lampe du Wizap™ Thor 360° est totalement inaccessible de l’extérieur, ce qui empêche tout contact accidentel avec le courant électrique. J’apprécie cette attention aux détails qui permet de l’utiliser en toute tranquillité.

Conclusion

Eh bien, en appliquant les conseils donnés par l’enseigne, tout simplement dirai-je ! Tout d’abord, je place le Wizap™ Thor dans un endroit sombre, en évitant de le mettre trop près des murs (garder une distance minimale de 30 cm) et en le positionnant à environ 1 mètre au-dessus du sol. Pour l’optimiser davantage, je vous en parlais en début d’article, Wizap™ propose un appât qui imite l’émission de CO2 expiré par l’homme, attirant ainsi encore plus de moustiques. Cet appât, qui a une durée de vie de 20 jours, se révèle particulièrement efficace en été, lorsque les moustiques sont les plus actifs.

Cependant, même sans appât, le Thor reste performant. Ce fut une belle découverte pour moi, je dois lui reconnaître son efficacité, et le remercier pour mes soirées, désormais plus sereines. Je vous la recommande évidemment, son prix de 119 €* ou 149 € avec appât peut sembler un peu élevé. Pourtant, finalement, cela revient bien moins cher que d’acheter des dizaines de produits chimiques plus ou moins efficaces. Et, c’est bien meilleur pour la Planète soit dit-en passant. Alors, je vous ai convaincu ? Que pensez-vous de ce piège ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les plus

Très efficace

Un design moderne

Un rapport qualité prix correct

Les moins

Un cordon un peu court

Des consommables couteux

*Les prix ont été relevés le 24 septembre 2024, NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.

Wizap™ Thor 360° Efficacité Design Prix des consommables Rapport qualité / Prix Très efficace Un appareil design et très efficace contre les moustiques. La lampe est à un prix correct, mais les consommables sont un peu couteux. Le cordon est également un peu court.