Une étonnante astuce pour repousser les moustiques avec du papier toilette et du dentifrice

Vous le savez peut-être déjà, je vis en région parisienne, une région plutôt tranquille vis-à-vis des moustiques ! Cette année, aucune alerte les concernant, je pense qu’ils n’apprécient guère la météo de ces derniers mois. Ce qui ne semble pas être le cas dans le sud de la France, une alerte à la dengue, transmise par les moustiques tigres, a même été lancée le 12 juillet en Auvergne Rhône-Alpes par le journal La Dépêche. Pour faire face à ces moustiques, qui peuvent transmettre des maladies en nous piquant, il existe de nombreux pièges à moustiques disponibles dans le commerce. De plus, vous connaissez tous, ou presque, la citronnelle, excellent répulsif contre ces nuisibles. Mais, connaissez-vous l’astuce du papier toilette et du dentifrice ? Je vous explique tout immédiatement.

Du dentifrice et du papier toilette ? Étrange, non ?

Je vous l’accorde, il est difficile d’imaginer pouvoir employer du papier toilette et du dentifrice pour repousser les moustiques. Cependant, c’est une astuce quasiment gratuite, que nous pouvons tous essayer, dans la mesure où normalement, nous avons tous, sous la main, du dentifrice et du papier toilette. En revanche, si vous êtes adeptes du papier toilette lavable, vous ne pourrez pas tester cette astuce ! Nous savons que les moustiques n’apprécient pas la fumée, l’un des meilleurs répulsifs se présentant sous la forme de spirales à allumer. Cette technique, inventée au Japon, porte d’ailleurs le nom de Katori Senko. Vos armes seront donc du papier toilette, et du dentifrice, mais cette technique devra être utilisée avec précaution.

Comment mettre en pratique la technique du dentifrice et du papier toilette ?

Le dentifrice contient fréquemment de l’eucalyptus, une odeur qui repousse les moustiques et les mouches par la même occasion ! L’idée est ainsi de dégager de la « fumée de dentifrice » grâce au papier toilette, que nous avons, normalement tous, ou presque à disposition. Vous devrez également vous procurer une grande bouteille en verre, ou d’un bougeoir pour allumer la mèche, fabriquée avec du papier toilette. Le principe consiste donc à fabriquer une mèche en roulant du papier toilette sur lui-même, puis à enduire cette dernière de dentifrice. En allumant la mèche, à l’intérieur de votre contenant, elle va produire une fumée à l’odeur agréable pour vous, mais détestable pour les moustiques. Prenez soin de choisir un support résistant à de fortes températures, car vous pourriez faire exploser une bouteille, par exemple. Personnellement, je trouverai judicieux d’utiliser un vieux bougeoir vide, afin d’être certain qu’il résiste à la flamme produite.

Pourquoi les piqûres de moustiques tigres peuvent représenter un danger ?

Les piqûres de moustiques tigres représentent un danger principalement à cause des maladies qu’ils peuvent transmettre. Ces moustiques sont vecteurs de virus tels que la dengue, le chikungunya et le Zika. La dengue cause fièvre, douleurs articulaires et musculaires sévères, maux de tête, éruptions cutanées et, dans les cas graves, des saignements et un état de choc potentiellement mortel. Le chikungunya provoque une forte fièvre, des douleurs articulaires intenses pouvant persister longtemps, des maux de tête et des éruptions cutanées. Le virus Zika entraîne fièvre, éruptions cutanées, douleurs articulaires et conjonctivite, et est particulièrement dangereux pour les femmes enceintes en raison du risque de malformations congénitales graves chez le fœtus, telles que la microcéphalie.

Si vous observez des moustiques tigres dans votre jardin, vous pouvez les signaler via le portail de signalement dédié. Pour les repérer, sachez qu’ils sont beaucoup plus petits que les moustiques que l’on appelle « cousin », et que leur corps est tigré, d’où leur nom de moustiques tigres. Connaissez-vous d’autres astuces en lien avec mon article ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

