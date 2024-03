Comment nettoyer un four très sale avec des produits naturels ?

Vous cuisinez beaucoup grâce à votre four, et aimez concocter de petits plats à votre famille ? Le four est l’un des appareils existant dans chaque foyer ou presque, qu’il soit encastrable, intégré dans une cuisinière, voire mini pour les petits espaces. En termes de consommation électrique, l’ADEME estime que votre four consomme 146 kWh par an, pour environ 187 utilisations. Mais, saviez-vous que la propreté, ou plutôt la saleté de votre four, pouvait exercer une influence sur cette consommation ? Eh oui, un four aux parois encrassées consommera plus que de raison ! Nettoyer un four n’est pas une partie de plaisir, pourtant, c’est essentiel. Voici quatre astuces simples et naturelles, pour entretenir convenablement votre four. Découverte.

Allié n° 1 : le bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude est un produit que nos grand-mères utilisaient déjà pour de nombreuses tâches. Vous avez peut-être déjà vu un membre de votre famille, appliquer une espèce de pâte sur les parois d’un four… C’est un mélange de bicarbonate de soude, et d’eau, et il s’avère rudement efficace. La recette ? La voici :

Un bol

6 cuillères à soupe de bicarbonate de soude

2 cuillères à soupe d’eau

Mélangez jusqu’à obtenir une pâte que vous appliquerez sur toutes les surfaces graisseuses. Laissez agir 12 heures au moins, frottez doucement puis rincez avec une éponge humide.

Allié n° 2 : le vinaigre blanc

Si l’odeur du vinaigre blanc ne vous incommode pas, il est l’un des produits naturels les plus efficaces pour les vitres, ou pour détartrer une cafetière, ou une bouilloire. Ce qui lui donne donc également le pouvoir de parfaitement nettoyer la vitre de votre four ! Ajoutez 125 ml de bicarbonate de soude dilué et 45 ml de vinaigre blanc. Pulvérisez, frottez, essuyez : vitre nettoyée ! Si vous ne possédez pas de pulvérisateur, vous pouvez utiliser un linge humide pour étaler la préparation, bien entendu.

Allié n° 3 : le citron

Le citron, ce fruit acidulé que l’on utilise aussi pour de nombreux postes dans la maison, peut vous aider à nettoyer votre four, naturellement. En plus du citron, il faudra ajouter un peu « d’huile de coude » car il va falloir frotter. Voici comment utiliser le citron pour récurer votre four :

Pressez les jus de deux citrons dans deux bols séparés

Trempez une éponge dans l’un des bols, et passez-la sur les parois

Laissez poser de 5 à 10 minutes

Allumez votre four à 250 °C puis déposez le second bol, qui doit résister à la cuisson évidemment.

Laissez chauffer le four pendant 30 minutes.

Laissez refroidir quelques minutes, ensuite frottez les parois avec la première éponge.

Alliée n° 4 : la pierre d’argile

Nettoyer les surfaces graisseuses de votre four peut aisément être accompli avec un produit écologique et économique : la pierre d’argile, un nettoyant polyvalent très efficace, particulièrement dans le contexte de la cuisine ! Pour redonner de l’éclat à l’intérieur de votre four grâce à la pierre d’argile (connue également sous les appellations de pierre blanche ou pierre d’argent), suivez ces étapes simples :

Frottez votre éponge sur la pierre d’argile

Passez votre éponge sur les parois graisseuses de votre four

Humidifiez un chiffon microfibre, puis rincez les parois de votre four avec

Avez-vous déjà essayé ces astuces ? En connaissez-vous d’autres pour le nettoyage de votre four ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .