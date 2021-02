Comment utiliser le bicarbonate de soude ?

La conscience des ménages quant à l’utilisation de produits naturels semble s’intensifier… Les produits que nos grands-parents utilisaient pour faire le ménage, la lessive ou tout autre tâche reviennent en force. Parmi eux, le bicarbonate de soude (ou de sodium) !

Cette poudre blanche rend de nombreux services à la maison, et même si le nom peut faire peur aux novices, il n’est pas dangereux pour la santé, s’il est utilisé à bon escient évidemment. Et malgré son appellation, il n’est pas corrosif du tout. Pour un prix dérisoire, vous avez dans le bicarbonate de soude, de nombreuses utilisations possibles. Découverte

Le bicarbonate de soude c’est quoi ?

La poudre blanche aussi appelée bicarbonate de sodium est un composé de carbone, d’hydrogène et d’oxygène. On le trouve à l’état naturel dans les sols américains. En Europe, il est fabriqué avec un mélange de craie naturelle et de sel.

Attention cependant, il faut différencier le bicarbonate alimentaire du bicarbonate ménager ! Il est possible de mettre du bicarbonate alimentaire dans une pâte à gâteau pour l’alléger. Quant au bicarbonate ménager, il servira pour les soins du corps ou l’entretien de la maison.

Comment utiliser le bicarbonate alimentaire ?

Dans une pâte à gâteau, il a le même effet que la levure… Pour 200 grammes de farine, ajoutez 1 cuillère à café de bicarbonate alimentaire et 1 filet de citron pour augmenter son pouvoir.

Après un repas copieux, le bicarbonate alimentaire rééquilibre le système digestif. Il soulage également les remontées gastriques. En mélangeant une cuillère à café dans un verre d'eau, votre transit vous remerciera… Attention en cas de douleurs prolongées, il faudra consulter un médecin.

Un dentifrice redoutable ce bicarbonate ! Et de la manière la plus simple du monde… Puisqu'il suffit de tremper votre brosse à dents dans le bicarbonate puis de frotter comme à l'accoutumée ! Dents blanches assurées !

Il permet également de laver vos fruits et légumes des éventuels pesticides. Pour se faire 5 g de bicarbonate dans un litre d'eau. Puis laisser tremper vos fruits 15 minutes avant de les consommer ou de les cuire !

Un déodorant naturel, Il suffit d'humidifier les aisselles, d'y déposer un peu de poudre et de tamponner avec une serviette. Attention à ne pas utiliser le bicarbonate sur les muqueuses comme déodorant !

Et le bicarbonate ménager ?

Le bicarbonate ménager est celui qu’utilisait nos grands-parents pour récurer les sols, les paillasses ou encore le calcaire récalcitrant… Il absorbe aussi les odeurs de votre frigo, simplement en laissant à l’intérieur un bol de bicarbonate. Ce bicarbonate est presque magique pour récupérer un tapis ou une moquette ! Saupoudrez de bicarbonate, frotter avec un balai brosse, laissez agir deux ou trois heures et aspirer ! Vous pouvez l’utiliser également pour nettoyer vos plaques vitrocéramiques, il ne les rayera pas.

Enfin, une dernière astuce… Lorsque vous faites une machine de linge, remplacez la moitié de votre dose de lessive par du bicarbonate ménager… De belles économies en perspective et un lave-linge nettoyé en même temps que votre linge qui ressortira plus propre… Un véritable trésor ce bicarbonate !

