Comment « préserver » son système digestif pendant les fêtes ?

Voici venu le temps… des rires et des chants… des monstres gentils et des repas pantagruéliques ! Foie gras, huîtres, saumon fumé, dinde aux marrons, bûches pâtissières au programme… Pour les papilles cela va être un festival de saveurs mais pour votre estomac, cela risque d’être un festival de douleurs et de ballonnements.

Sauf si vous adoptez quelques produits naturels pour soulager votre estomac qui va être mis à rude épreuve dans les 15 prochains jours ! Trois alliés de choix : l’argile, le charbon végétal et le bicarbonate de soude… Rien de chimique, que du naturel et un système digestif au top !

Le bicarbonate de soude pour l’acidité :

Cette poudre blanche va venir capter les ions acides pour les neutraliser. Ainsi, les acides de l’estomac s’alcalinisent et la muqueuse sécrète plus d’acide… Cela stimule donc la digestion.

Posologie et mode d’emploi : Une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire dans un grand verre d’eau de source bicarbonatée (Badoit ou Quézac). A prendre une demi-heure avant le repas. Ou si le repas est déjà ingéré, on peut prendre la même dose deux heures après le repas, pour soulager les aigreurs éventuelles.

Précautions d’emploi : Le bicarbonate de soude est déconseillé aux hypertendus, à ceux qui doivent suivre un régime sans sel. Ne pas prendre de bicarbonate de soude en cas de prise de corticoïdes, de rétention d’eau ou d’insuffisance rénale. Bicarbonate de Soude alimentaire : 3.40€ les 500 grammes sur Amazon

Le charbon végétal contre les ballonnements

Le charbon végétal est capable d’absorber les gaz et de capter les toxines et bactéries qui peuvent être pathogènes.

Posologie et Mode d’emploi : Il peut être pris en cas de ballonnements à raison de deux gélules, deux fois par jours sur quelques jours, de préférence avant les repas qui attendent votre estomac et vos intestins.

Précautions d’emploi : Il est préférable de le prendre en amont des repas. Par prudence, mieux vaut éviter toute prise de charbon ou autre complément chez les femmes enceintes et les jeunes enfants. Charbon Végétal issu de coques de noix de coco : 12.49€ les 150 grammes sur Amazon.

L’argile comme pansement pour l’intestin

L’argile contient naturellement de la silice et de l’alumine. Elle permet d’absorber les gaz qui provoquent les ballonnements douloureux. L’argile exerce aussi une activité antibiotique et fixe les bactéries pathogènes, elle est cicatrisante et reminéralisante. Elle soulage également les diarrhées dues aux intoxications alimentaires.

Posologie et Mode d’emploi : Dès les premiers ballonnements, diluer une cuillère à café d’argile dans un mélange d’eau plate et de jus de citron. A prendre en cure pendant 10 jours environ.

Précautions d’emploi : L’argile est un produit naturel qui ne présente pas de risques pour la santé. Il est seulement conseillé de la prendre à distance des repas pour ne pas diminuer l’absorption des nutriments essentiels. Seules les personnes qui souffrent d’insuffisance rénale, ne peuvent avoir recours à la prise d’argile car elle est riche en silice.

Vous voilà à peu près armés pour affronter les futurs repas de fin d’année… En espérant qu’ils apportent un peu de douceur et de magie pour boucler cette année 2020 dont tout le monde se souviendra… Et pas forcément en bien !