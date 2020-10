Bicarbonate de soude : vous n’imaginez pas tout ce qu’on peut faire avec cet ingrédient naturel et très abordable !

Vous avez peut-être déjà vu de petites boîtes de poudre blanche quand vous étiez enfant chez vos grands parents… Et vous vous êtes probablement demandé à quoi cela pouvait bien servir ? Cette poudre blanche n’est autre que du bicarbonate de soude et on pourrait presque affirmer qu’il possède des pouvoirs magiques.

Son petit nom scientifique est hydrogénocarbonate de sodium, une poudre saline qui va pouvoir vous rendre de fiers services…le bicarbonate de soude est produit naturel non toxique, comestible. De manière peu coûteuse et très écologique… Et en plus il permet de poursuivre votre effort zéro déchet… Découvrez comment l’utiliser.

Pour le ménage

Quelques cuillères de poudre blanche dans de l’eau chaude, le tout dans un vaporisateur et voilà un nettoyant ménager qui ne polluera pas et qui s’avérera très efficace. Sols, plans de travail, rien ne lui résistera. Veillez cependant à ne pas l’utiliser sur des plaques vitrocéramiques, il est trop abrasif pour ces matières.

Ce que l’on sait moins c’est que le bicarbonate de soude est un excellent nettoyant pour vos fruits et légumes. Comestible, il permet de détruire les éventuelles traces de pesticides. En laissant tremper les fruits et légumes dans de l’eau et du bicarbonate de soude ils seront débarrassés de toutes traces. Et ne jetez pas l’eau, elle peut servir au jardin.

Au jardin justement

Le mélange eau et hydrogénocarbonate de sodium est un excellent désherbant pour vos allées ou bordures. Il protège aussi contre certains parasites mais il ne faut pas pulvériser le mélange directement sur la fleur ou la plante.

Dans un vase de fleurs coupées, un peu de bicarbonate de soude permettra de les conserver plus longtemps et d’avoir une belle floraison. Il est aussi très efficace pour nettoyer votre mobilier de jardin.

Efficace contre les mauvaises odeurs

Ex æquo avec le marc de café, l’hydrogénocarbonate de sodium absorbe les odeurs. Une petite coupelle de bicarbonate dans votre réfrigérateur ou vos placards et les odeurs sont neutralisées. Et qui dit odeur dit chaussure de transpiration… Pour éradiquer ces odeurs déposez du bicarbonate de soude pendant 12 heures dans les chaussures et oubliez les mauvaises odeurs…

Dans la salle de bain

Formez une pâte avec la poudre et de l’eau pour l’utiliser comme blanchisseur pour les dents. Il faut l’utiliser ensuite comme un dentifrice à raison d’une fois par semaine… L’utiliser trop souvent pourrait abîmer l’email de vos dents

Comment choisir son bicarbonate de soude ?

Pour un usage en dentifrice ou nettoyage des légumes, il faudra choisir un bicarbonate alimentaire. Pour le jardin ou le bricolage, un bicarbonate technique est recommandé… Attention vous pouvez utiliser l’alimentaire pour le bricolage mais jamais l’inverse. Le bicarbonate de soude technique n’est pas comestible.

Il existe aussi un bicarbonate pharmaceutique mais mieux vaut prendre conseil auprès d’un médecin ou d’un pharmacien pour ses utilisations. Enfin ne mélangez jamais du bicarbonate de soude avec du vinaigre blanc. Même si les deux produits sont efficaces séparément le mélange des deux provoque une réaction chimique mousseuse qui peut s’avérer agressive pour la peau. Au vu du tout petit prix du bicarbonate de soude, cela ne vous coûte vraiment rien de l’essayer…

Photo d’illustration mady70 / Shutterstock

