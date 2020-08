Zéro Déchet : les alternatives écologiques aux lingettes désinfectantes

Avec la pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde, nous nous sommes tournés vers les lingettes désinfectantes ! C’est une redoutable erreur environnementale mais il faut bien avouer que devant l’ampleur des désinfections désormais nécessaires, c’était le plus facile à utiliser !

Les lingettes désinfectantes sont un véritable fléau pour l’environnement… Certes elles diminueraient notre consommation d’eau (argument marketing des grandes marques). Mais elles sont surtout peu recyclables et provoquent d’énormes bouchons dans les canalisations si elles sont jetées dans les toilettes ! Découvrez les alternatives aux lingettes désinfectantes, cela devient une nécessité !

Quels impacts des lingettes antibactériennes sur l’environnement ?

L’argument de la moindre utilisation d’eau par le consommateur ne tient pas ! En effet, les marques oublient de préciser que la fabrication de ces lingettes demande une consommation excessive d’eau justement ! Elles augmentent également le volume de déchets à traiter et sont non recyclables ! Malgré les recommandations des fabricants, elles se retrouvent souvent dans les toilettes et forment d’énormes bouchons dans les canalisations. Bouchons qui nécessitent une surcharge de travail pour les agents des stations d’épuration.

Les alternatives aux lingettes désinfectantes

Réaliser votre propre nettoyant multi-usage et utiliser un torchon en coton pour nettoyer vos surfaces Au Savon Noir : 1 cuillère à soupe de savon noir dans 500 ml d’eau chaude, le tout versé dans un vaporisateur Au Vinaigre Blanc : 250 ml de vinaigre blanc pour 250 ml d’eau chaude. A vaporiser sur les surfaces à nettoyer (sauf marbre et pierre calcaire)

et utiliser un torchon en coton pour nettoyer vos surfaces Réaliser vos lingettes désinfectantes si le côté pratique vous est indispensable A la maison : découpez des carrés de coton dans un vieux draps ou torchons puis versez le mélange eau et vinaigre blanc dans un pot en verre hermétique. Plongez vos carrés de coton à l’intérieur et utilisez-les quand c’est nécessaire. Il vous suffira ensuite de les passer en machine. Qui plus est le vinaigre blanc protègera aussi votre lave-linge du calcaire. En sortie : des feuilles de savon et une bouteille d’eau seront aussi efficaces que les lingettes et vous ne laisserez aucun déchet dans la nature. Le gel hydroalcoolique peut également remplacer les lingettes mais attention il peut être agressif pour la peau.

Il est vraiment temps de prendre conscience que ces lingettes sensées nous faciliter la vie sont un véritable fléau pour l’environnement. Avec un peu de temps et quelques produits de base, il est pourtant facile d’éliminer les lingettes de notre vie !

Photo de couverture goffkein.pro / Shutterstock