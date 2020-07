Mophie UV Sanitizer, un boitier qui permet de désinfecter les Smartphones grâce à la technologie UV

À l’heure où le virus du COVID-19 représente encore une menace sanitaire mondiale, les solutions se multiplient pour essayer de s’en prémunir. C’est ainsi que la société d’électronique mobile Zagg a eu l’idée de développer et proposer le « Mophie UV Sanitizer », un boitier désinfectant UV pour les téléphones portables.

Éliminer les germes sur votre Smartphone : Beaucoup l’ignorent, mais les Smartphones sont de véritables nids à microbes : pour vous faire une idée, de nombreuses études affirment qu’on y trouverait davantage de staphylocoques que sur les cuvettes de toilettes. D’où l’importance de les désinfecter.

Le Mophie UV Sanitizer se présente ainsi comme une solution à la fois simple et pratique pour se débarrasser de ces fameux germes : nous avons en effet affaire à un boîtier de désinfection par UV qui permet d’aseptiser complètement toute la surface de l’appareil.

Dans un communiqué, Zagg a vanté la rapidité et l’efficacité de son gadget, indiquant que le boîtier était capable d’éliminer les bactéries en seulement 5 minutes !

Comment ça marche ?

Le mode d’emploi du Mophie UV Sanitizer est vraiment simple : il suffit de placer le Smartphone dans le boîtier, puis d’appuyer sur un bouton pour lancer la désinfection. D’après les explications apportées par Zagg, le dispositif utilise des ampoules UV-C pour éliminer les bactéries et les microbes sur la coque et l’écran tactile du téléphone, sans les abîmer.

Crédit photo : Zagg

Le boîtier peut non seulement accueillir un Smartphone de 6,9 pouces, mais il peut également servir à désinfecter des cartes de crédit ou encore des écouteurs. Pratique, il permet aussi de recharger le téléphone pendant le processus d’aseptisation.

Efficace contre le virus COVID-19 ?

De nombreuses études ont démontré que la lumière UV-C est réellement efficace pour anéantir les germes et les microbes. Dans son communiqué, Zagg affirme que la technologie est capable d’éliminer « 99,9 % des bactéries de surface les plus courantes trouvées sur les articles ménagers ». Pour ce qui est de l’efficacité de son dispositif, l’entreprise indique qu’il a été testé avec succès sur le staphylocoque et l’E. coli. Elle a toutefois admis ignorer si la technologie marche avec le virus du COVID-19.

Les chercheurs restent, quant à eux, mitigés concernant ce type de dispositif : on peut notamment citer le Dr Kelly A. Reynolds, professeur agrégé au College of Public Health de l’Université de l’Arizona, qui estime la lumière UV-C « efficace contre un large éventail de germes et offre une option pour désinfecter les téléphones », mais elle a ensuite ajouté que « les désinfectants UV ne semblent pas être plus efficaces pour désinfecter que les lingettes désinfectantes ». Le Dr Reynolds a toutefois conclu que « les appareils peuvent être une bonne option pour ceux qui ne veulent pas que leur téléphone soit potentiellement endommagé par le lavage ou les produits chimiques agressifs. »

En tout cas pour ceux qui sont intéressés, le boîtier désinfectant UV de Zagg est d’ores et déjà disponible sur Mophie.com ainsi que dans les magasins Verizon au prix de 79,99 dollars.