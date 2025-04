Cette mauvaise habitude augmente le risque d’insomnie de 60 %, affirme cette étude

Je l’avoue sans détour : moi aussi, je fais partie de celles qui terminent leurs journées écran en main, blottie dans les draps, à jouer à GardenScape (niveau 15 557 atteint !) ou à regarder quelques vidéos d’animaux sur TikTok. Un petit moment que je pense de détente, mais qui au contraire, serait peut-être responsable de quelques problèmes de sommeil ! En effet, selon une récente étude norvégienne publiée dans Frontiers in Psychiatry, une heure d’écran au lit suffirait à augmenter de 59 % le risque d’insomnie, et ferait perdre 24 précieuses minutes de sommeil. Un chiffre qui m’a un peu coupé l’envie de liker la dernière photo de mon chat. Décryptage de cette étude, qui, je l’espère, nous fera revoir nos copies des rituels avant de dormir !

Scroll nocturne : quand le moment de détente vire au sabotage

L’étude, menée auprès de plus de 45 000 étudiants norvégiens âgés de 18 à 28 ans, est une étude scientifique sérieuse qui s’est penchée sur leurs habitudes numériques une fois les lumières éteintes. Que ce soient les réseaux sociaux, série Netflix, podcast, jeux ou même la lecture d’un article, tous les usages à l’écran au lit sont associés à une baisse de la qualité et de la durée du sommeil. Et, c’est l’écran lui-même qui est en cause, même si vous avez une fonction anti-lumière bleue, soit dit-en passant !

Mais, pourquoi les écrans sont-ils si néfastes pour notre sommeil ?

L’explication, c’est ce qu’on appelle le « déplacement temporel » : en réalité, chaque minute passée à scroller ou swiper est une minute volée au repos. À cela s’ajoute le trio infernal des soirs connectés : notifications qui clignotent, lumière bleue qui perturbe nos rythmes et sollicitations constantes qui tiennent le cerveau en éveil. Même avec le mode nuit activé et la luminosité au minimum, notre esprit reste en alerte. Résultat : on met plus de temps à s’endormir, et on dort moins bien. Et, pourtant, on pensait juste se détendre

Ce rituel du soir qui semble nous faire du bien… mais qui nous épuise

Mais alors ? Faut-il supprimer tous les écrans, y compris une série Netflix regardée sur une télévision ? Eh bien oui et non, car en réalité, aucune activité à l’écran ne fait exception : que l’on lise un article sérieux ou que l’on regarde un sketch en boucle, le simple fait d’avoir un écran devant les yeux est suffisant pour nuire au sommeil. Concrètement, les écrans donnent juste l’illusion de détente, mais le cerveau, lui, est en mode actif. La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que ces effets ne sont pas une fatalité. La chercheuse en charge de l’étude, Gunnhild Johnsen Hjetland, recommande de couper les écrans au moins 30 à 60 minutes avant de se coucher.

Un conseil simple en apparence, mais qui demande un peu de discipline (et un réveil en dehors du téléphone, avouons-le). Alors, est-ce que vous aussi, vous êtes prêts à poser le téléphone et retrouver un sommeil plus profond ? Une heure d’écran au lit suffit à augmenter de 59 % le risque d’insomnie, selon cette étude menée par le Norwegian Institute of Public Health. Et, si finalement, la vraie déconnexion commençait juste avant de dormir ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .