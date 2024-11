Ensven : un kit qui transforme votre lit en « berceau » pour lutter contre les insomnies

Le sommeil est un besoin vital, pourtant de nombreuses personnes luttent chaque nuit pour trouver un repos de qualité. Selon l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV), un Français sur cinq souffre d’insomnie. Et, pour 9 % de ces Français, l’insomnie est sévère, on l’appelle d’ailleurs insomnie chronique. Les troubles du sommeil occasionnels, eux, sont vécus par un tiers des Français, j’ai la chance de ne pas les connaître : le sommeil, c’est sacré, et je ne déroge jamais à la règle des 7 à 8 h de sommeil par nuit ! En revanche, je rencontre parfois des difficultés à m’endormir, et je n’ai pas réellement de solution à ce problème. La solution pourrait venir de l’entreprise Ensven qui a récemment lancé un lit à bascule révolutionnaire baptisé Ensven 3. Un lit qui vous promet de dormir comme un bébé ? Intéressant, non ? Je vous le présente immédiatement.

Un lit à bascule inspiré par la nature !

Lorsque vous naissez, vous êtes bercés par les bras de vos parents, et dans les temps anciens, par le bien-nommé « berceau ». Lorsque j’étais petite, les berceaux étaient des lits que l’on pouvait basculer pour bercer le bébé qui s’endormait alors très facilement. Bercer un adulte ? Eh oui, les scientifiques sont formels, le mouvement de bascule chez un adulte favorise l’endormissement comme chez les bébés ! Le lit Ensven 3 reproduit, par conséquent, ces mouvements naturels en berçant doucement votre lit d’un côté à l’autre. En revanche, il ne faut pas avoir le mal de mer ! Le sommeil procuré par le mouvement de bascule porte le nom de « sommeil à ondes lentes », il facilite l’endormissement, et permet une phase de sommeil profond plus longue. Lorsque vous êtes bercés, votre cerveau perçoit des oscillations grâce au système vestibulaire de l’oreille interne, et ralentit son activité pour vous aider à vous endormir !

Ensven 3 : un lit technologique pour des nuits paisibles…

Le lit à bascule Ensven 3 est un « lit de compétition » avec de nombreuses fonctionnalités. D’ailleurs, il est compatible avec la plupart des cadres de lit rigides, afin qu’un maximum de personnes puisse en profiter sans changer la literie. En termes de fonctionnalités, il s’équipe d’un coussin actif et de plusieurs coussins passifs qui permettent de stabiliser le lit tout en facilitant son mouvement. Bien entendu, il est ce que l’on appelle un dispositif Plug & Play, et se branche sur une simple prise électrique. De plus, il est connecté à une application mobile intuitive, qui permet de personnaliser les oscillations selon vos préférences, en choisissant entre différents modes tels que bascule, intervalle ou aléatoire. Si vous vous agitez la nuit, il déclenchera automatiquement le mouvement de bascule pour éviter un réveil nocturne ou une insomnie.

Le lit Ensven 3, une solution pour les troubles du sommeil, mais pas seulement …

Ce lit est, avant tout, pensé pour les personnes présentant des troubles du sommeil, mais il s’adresse aussi à d’autres pathologies. Ainsi, les patients atteints de troubles neurologiques, ceux atteints de troubles autistiques, de démence ou encore de paralysie cérébrale, peuvent bénéficier des bienfaits du lit Ensven 3. Et, il convient aussi à celles et ceux qui envisagent des nuits confortables, et un véritable sommeil récupérateur.

Pour en savoir plus, visitez le site officiel, ensven.com et faites un pas vers des nuits plus douces et réparatrices. Alors ? Convaincus par ce lit révolutionnaire ? Moi, j’aimerais trop l’essayer ! Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .