L’invention d’un lit intelligent avec une table amovible intégrée pour optimiser l’espace

Le lit est la pièce maîtresse d’une chambre à coucher. C’est l’endroit où l’on vient se reposer après une rude journée de travail. Mais pour avoir une bonne nuit de sommeil, il faut tenir compte de la qualité et du confort du lit. Pour beaucoup, le rôle du lit ne s’arrête d’ailleurs pas à accueillir les dormeurs. C’est également un endroit où l’on prend son petit déjeuner ou d’autres repas, où l’on travaille et où l’on se divertit. C’est surtout le cas pour ceux qui n’ont pas assez d’espace chez eux. L’invention de Teixeira Design Studio, le Boomerang Bed, a été pensée pour pouvoir satisfaire à tous ces besoins.

Une table innovante à fonctions multiples

Plus qu’un simple lit, le Boomerang Bed est une création innovante et intelligente avec une table intégrée. Il s’agit d’une table très pratique qui peut effectuer des mouvements de va-et-vient. Étant réglable, elle remplit potentiellement plusieurs fonctions. Il suffit de la déplacer d’un bout à l’autre du lit, selon les besoins. Pour ceux qui travaillent à domicile, la table fonctionne comme un bureau. On peut y placer son ordinateur portable ainsi que d’autres matériels tels que des livres, des agendas ou des stylos.

Pour ce faire, il faut simplement la faire glisser au pied du lit. Placée un peu plus haut, elle se transforme en un plateau de lit sur lequel on peut se restaurer tous les matins ou à n’importe quel autre moment de la journée. Et pour ceux qui apprécient particulièrement les soirées cinéma, la table peut aussi servir de meuble TV.

Confort et design

Les avantages du Boomerang Bed ne reposent pas uniquement sur les multiples fonctionnalités de sa table intégrée. En effet, cette invention se démarque également par le confort qu’elle offre. La tête du lit étant rembourrée, il devient plus confortable et plus pratique de travailler ou de prendre son repas au lit. Pour ce qui est du design, le modèle Boomerang a un design plutôt sophistiqué et élégant grâce aux lignes courbes que Teixeira Design Studio a expressément intégrées. Sous certains angles, on peut même penser que le lit est en train de flotter.

Un espace de rangement pratique

À l’inverse de certains modèles de lit que l’on peut trouver sur le marché, le Boomerang Bed ne dispose pas d’un espace de stockage caché. Selon l’entreprise, cette idée a été écartée pour éviter une conception saturée et lourde. Toutefois, le lit dispose d’un espace de rangement ouvert, situé au bas de sa partie inférieure.

Cet espace sert aussi bien de lieu de rangement pour ses chaussures que d’espace de repos pour ses animaux de compagnie. Bien qu’il s’agisse d’une conception simple, le Boomerang Bed est une invention ingénieuse, surtout pour les petites maisons. Il répond à de multiples besoins tout en n’occupant qu’un minimum d’espace. Plus d’informations : teixeiradesignstudio.com