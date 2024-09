Mon test et avis du FEZiBO « Milieu du siècle », le meilleur bureau assis debout de 2024

La mi-août est désormais derrière nous, et les derniers vacanciers vont reprendre le chemin du travail et de la rentrée pour leurs enfants. Ils laisseront la place à ceux qui auront choisi l’arrière-saison pour profiter de la quiétude des plages et des stations balnéaires. Si vous êtes parents d’enfants scolarisés, vous savez aussi que le retour de vacances, rime avec l’achat des fournitures scolaires. Si votre enfant entre au collège ou au lycée, il aura peut-être besoin d’un bureau digne de ce nom, pour faire ses devoirs. Permettez-moi de vous présenter le bureau debout électrique de style MDS (Milieu du siècle) que j’ai reçu de la part de la marque FEZiBO. Et, ne manquez pas la promotion en cours : 309 €* au lieu de 449,99 €, une bonne raison d’attaquer l’année scolaire sereinement. Découverte.

Le déballage du bureau debout « Milieu du siècle »

J’ai reçu ce bureau original en deux colis, l’un avec le plateau et le second, avec le cadre. Le plateau est ainsi parfaitement protégé lors du transport. Un plan de montage clair, et quelques heures plus tard, le bureau était installé. Il m’a fallu cependant quelques minutes pour comprendre ce qu’était un bureau électrique, je ne vous le cache pas. En réalité, mais je vous en reparlerai ensuite. C’est un bureau électrique qui permet à l’utilisateur de travailler debout, ou assis, sans manutention du plateau ou des pieds. Il cache dans son cadre un petit moteur silencieux qui facilite le passage d’une position haute à une position basse et vice versa.

Le montage assez long, mais bien expliqué

Je ne suis pas un expert en montage de meubles, quoique j’aie quand même monté quelques armoires, lits ou bureaux dans ma vie… Certains bureaux ou meubles nécessiteraient presque le passage d’un monteur tant ils sont complexes à assembler. Pour le bureau FEZiBO, il m’aura fallu environ 1 h 30 pour m’assurer de l’exactitude du montage. Pour le montage, je vous conseille vivement de consulter les vidéos explicatives, bien réalisées, qui facilitent largement ce dernier, et vous feront gagner un temps certain. Les deux notices au format A4 sont très bien détaillées et la numérotation de chaque pièce facilitent grandement le montage.

Le bureau électrique FEZiBO pour quels usages ?

Ce bureau est une option idéale pour celles et ceux qui recherchent une solution améliorant l’ergonomie de l’espace de travail, et par conséquent, la posture de l’utilisateur. Pour une visioconférence, ou pour apprendre une leçon, vous n’avez pas nécessairement d’être assis, la position debout convient parfaitement. À l’inverse, lorsque vous rédigez sur un clavier, la position assise permet une meilleure posture, préservant le dos, les épaules et les poignets.

Ce bureau permet donc de passer de la position haute à la position basse, simplement en appuyant sur le bouton de commande (regardez la vidéo de démonstration que j’ai réalisée en fin d’article). De plus, en fonction de votre taille, vous avez évidemment la possibilité de le régler à la bonne hauteur, assis ou debout.

Votre dos vous remerciera et les douleurs dorsales ne devraient plus être qu’un mauvais souvenir. De plus, il peut supporter jusqu’à 80 kg de poids sur le plateau, ce qui le rend suffisamment robuste pour accueillir plusieurs moniteurs, un ordinateur portable, et d’autres accessoires​.

Un bureau robuste et de qualité !

Le cadre est en acier solide, ce qui lui garantit une bonne stabilité même si vous le réglez à hauteur maximale. Je n’ai rencontré aucun problème pour le faire descendre ou monter selon mon besoin du moment. Pratique, il dispose de trois tiroirs, les deux latéraux avec poignées, et celui du milieu pour y glisser votre clavier.

Ce tiroir central s’avère très ingénieux, car il permet de gagner de la place sur le bureau, et notamment de pouvoir poser un document ou une tablette face à soi, lors de certains travaux.

Les avantages pour la santé d’un bureau assis-debout !

Vous pourriez, de prime abord, penser que le bureau assis-debout est un gadget de plus, qui n’a pas grande utilité. Or, vous commettez une erreur que nous commettons tous, travaillant assis, la plupart du temps. En réalité, un bureau assis-debout présente plusieurs avantages pour la santé et la productivité, en raison de sa capacité à alterner entre les positions assise et debout tout au long de la journée. Par exemple, et c’est peut-être le plus flagrant pour ma part, il améliore la posture et réduit les douleurs. Lorsque vous alternez entre la position assise et debout, le dos se détend, les cervicales, et les épaules aussi !

En réalité, en vous installant debout, vous réduisez la pression exercée sur votre colonne vertébrale et la tension dans vos épaules. Si vous travaillez huit ou dix heures par jour assis à votre bureau, vous augmentez aussi les risques de maladie liés à la sédentarité. C’est le cas de certains cancers, du diabète et des maladies cardiovasculaires. Ainsi, en vous levant régulièrement, vous favorisez une meilleure circulation sanguine et réduisez les risques liés à une position statique prolongée.

Bureau ou meuble d’appoint, c’est à vous de choisir !

Certes, ce meuble est vendu pour en faire un bureau, et par conséquent pour travailler ! Néanmoins, son design et sa configuration intelligente permettent de l’utiliser comme meuble d’appoint, adossé contre un mur. Ainsi, il est possible de lui donner la fonction de bibliothèque, de porte plante, ou même de petite table d’appoint. Une fonctionnalité anodine, mais qui me semble intéressante, car si, un jour, le bureau ne vous est plus utile, alors il sera réutilisable dans une autre pièce !

Ma conclusion et le rappel de l’offre en cours (avec une surprise !)

Pour conclure, je dirai que ce bureau est un excellent compromis entre le bureau d’adulte, et le bureau d’enfant, et qu’il peut convenir à tous les usages. Que ce soit pour le télétravail, les devoirs, ou en guise de meuble d’appoint, il sait se rendre polyvalent. Je vous rappelle qu’il est actuellement en promotion au prix de 309 €* au lieu de 449,99 €. En vous abonnant à la newsletter, vous bénéficierez d’une réduction supplémentaire de 5 % sur tous les produits de la marque. La rentrée sera le 2 septembre cette année, c’est donc maintenant qu’il faut passer commande ! Les délais de livraison sont de 3 à 8 jours ouvrables : pile à temps pour ranger les fournitures scolaires !

Les plus

Un magnifique design

Des matériaux d’excellentes qualités

Un rapport qualité / prix imbattable

Un moteur silencieux

De nombreux rangements

Les moins

Je cherche encore

*Le prix a été relevé le 16 août 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

