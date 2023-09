FootRester, l’invention du repose-pieds de bureau pour réduire les effets néfastes de la sédentarisation

Dans les années 80, nous pratiquions beaucoup plus d’activités à l’extérieur qu’à l’heure actuelle. Aujourd’hui, nous sommes très nombreux à passer beaucoup de temps assis, que ce soit pour le travail ou à la maison. Si vous occupez un poste de bureau, ou que vous télétravaillez, c’est encore plus d’actualité. Et puisque nous sommes assis, nous avons souvent l’impression que notre corps est plutôt préservé. C’est une erreur, notre corps manifeste rapidement des signes d’inconfort au bout de seulement quelques heures. Le dos se fait ressentir, les jambes se tendent et les douleurs s’installent. Cet inconfort est fréquemment le résultat d’une mauvaise position. C’est là qu’intervient le Repose-Pieds Multifonctionnel VILNO FootRester, une innovation modulaire qui répond à toutes les attentes en matière de soulagement corporel. Découverte.

Quelle est cette invention ?

Le « repose-pieds », le VILNO FootRester est un produit 3-en-1 qui combine les avantages d’un repose-pied classique, d’un masseur pour les pieds et d’un accessoire favorisant une posture corporelle correcte. Son design modulaire s’intègrera facilement dans tout environnement, que ce soit le lieu de travail ou le foyer. Ainsi, il offre une expérience assise sans douleur et sans inconfort, que vous soyez en plein travail, en session de jeu intense ou tout simplement en train de consulter un écran d’ordinateur pendant des heures. En élevant les jambes, il aligne harmonieusement les hanches et les genoux, réduisant par conséquent la pression exercée sur le bas du corps. Mais, il est aussi un atout pour éliminer la tension accumulée dans les pieds. Sa surface de repos ergonomique procure un soutien optimal à vos pieds, réduisant la pression et apaisant les muscles et les tendons.

Et ce n’est pas tout !

Le repose-pieds VILNO FootRester ne s’arrête pas là. Grâce à de subtiles oscillations, il stimule les muscles des jambes et des pieds, les empêchant de se raidir dans une position statique. En plus de favoriser une posture adéquate en élevant les jambes, le repose-pieds VILNO FootRester offre un soutien particulièrement appréciable pour la colonne vertébrale, les hanches et les jambes.

Son design cylindrique ne se contente pas de fournir une surface confortable pour le repos des jambes, il les surélève intelligemment pour créer un alignement ergonomique. Par ailleurs, sa plate-forme inférieure offre une polyvalence unique : d’un côté, un coussin en mousse à mémoire de forme dorlote les pieds, tandis que de l’autre, des rouleaux de massage détendent les tensions accumulées.

Comment est-il fabriqué et combien coûte-t-il ?

Fabriqué en bambou, ce repose-pieds 3-en-1 ne brille pas seulement par son design, mais également par sa durabilité. Les housses des coussins sont amovibles et lavables en machine, garantissant ainsi une hygiène irréprochable durablement. Équipé de poignées intégrées, il se transporte aisément entre domicile et lieu de travail, vous assurant un confort continu, où que vous soyez. Conçu en Ukraine, ce produit garantit un équilibre parfait entre fonctionnalité et design, faisant de chaque journée de travail une expérience agréable et confortable. Le repose-pieds VILNO FootRester est actuellement en campagne de financement participatif sur Kickstarter au prix de 89 $ au lieu de 149 $. Les livraisons devraient avoir lieu dans le courant du mois de novembre 2023. Plus d’informations : vilno.co

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().