Mal de dos : quelle est la meilleure position pour dormir ?

Si l’on en croit les chiffres du site le Quotidien Du Médecin, nous étions 540 millions de personnes à souffrir de maux de dos en 2018… Nous ne devrions donc pas être moins nombreux en 2021, tant le mal de dos s’avère être le mal du siècle… Lombalgies chronique ou lumbago d’effort, les maux sont nombreux et souvent très douloureux. L’INRS, de son côté, estime que les lombalgies touchent 2 salariés sur 3.

Elles sont aussi responsables de 20% des accidents du travail et 7% des maladies professionnelles ? Il existe pourtant une manière simple d’éviter les maux de dos : apprendre à dormir correctement ! Il est fréquent de se réveiller avec un mal de dos alors que nous n’avions rien la veille ! Et si la position adoptée pendant votre sommeil en était responsable ?

Le dos est une armature composée de vertèbres : thoraciques (12), côtes (12 x 2), lombaires (5), sacrum et coccyx… Les ligaments permettent le maintien… Cela fait un certain nombre d’éléments à préserver ! Le mal de dos tel que nous le définissons touche plus souvent la région du bas du dos, les lombaires donc une lombalgie ou lumbago !

Les mauvaises positions de sommeil !

Dormir sur le ventre , la tête plongée dans l’oreiller est la pire des positions pour dormir. Dans cette position, le cou est à 90° parce qu’il faut quand même respirer et les muscles de la nuque se retrouvent sous tension. La nuque en tension vient tirer sur la colonne cervicale et les torticolis peuvent être fréquents au réveil. Quant aux lombaires, en dormant sur le ventre, vous former un creux sur le bas du dos, qui peut générer des douleurs à la longue !

, la tête plongée dans l’oreiller est la pire des positions pour dormir. Dans cette position, le cou est à 90° parce qu’il faut quand même respirer et les muscles de la nuque se retrouvent sous tension. La nuque en tension vient tirer sur la colonne cervicale et les torticolis peuvent être fréquents au réveil. Quant aux lombaires, en dormant sur le ventre, vous former un creux sur le bas du dos, qui peut générer des douleurs à la longue ! Dormir sur le canapé n’est pas non plus recommandé ! Dans un premier temps, un canapé est fait pour s’asseoir ou éventuellement regarder une bonne série sur Netflix mais pas pour y passer la nuit… La literie est au moins aussi importante que la position pour ne pas avoir mal au dos au réveil.

Mais alors quelle est la meilleure position pour dormir ?

La meilleure position pour dormir serait sur le côté, en chien de fusil ou position fœtale. Il ne faut cependant pas recroqueviller les jambes sur le corps, mais les garder allongées au maximum. Il est également conseillé de glisser un oreiller entre les genoux pour encore plus de confort. Mais surtout pour éviter une rotation de la colonne lombaire.

Dans cette position, le dos n’est pas sollicité. Un oreiller cervical est également recommandé pour ne pas faire subir de tension à la nuque… Exit les oreillers sans forme ou trop mous, il faut du maintien ! Et si vraiment vous ne pouvez dormir QUE sur le ventre, alors placez un coussin sous votre bassin, cela permettra de diminuer le creux formé.

Promo Meilleure Vente n° 1 Power Of Nature Oreiller en Mousse à Mémoire de Forme, Oreiller Ergonomique Forme Orthopédique Anti Douleur, Oreiller Cervical ✅Le noyau d'un oreiller est une mousse à mémoire de forme. La taie d'oreiller est faite de maille 3D et est faite de matériaux anti-allergiques, ignifuges et anti-poussière. Amovible et lavable.