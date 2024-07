🐶Dormir avec son chien aurait des effets bénéfiques sur notre sommeil, affirme cette étude scientifique

Mes chiens, au nombre de trois, sont comme mes enfants, et je ne suis pas la seule à penser ainsi. En effet, « 68 % des Français considèrent leur animal de compagnie comme un membre de la famille » selon un sondage IPSOS de juin 2023. Un membre de la famille dort dans un lit, non ? Si l’on suit cette logique, nos chiens devraient alors dormir avec nous ! C’est mon cas, et j’assume totalement ce choix, je détesterai dormir par terre, même sur un coussin confortable. Nous avons un très grand lit, et chacun est à sa place, mais c’est un choix que tout le monde ne partage pas. Parfois, j’essuie quelques remarques comme le fait que ce ne soit pas hygiénique, que le chien doit rester à sa place, etc. J’entends, mais je n’écoute pas ! Et, quand je ne dors pas avec mon chien, je suis perdue. Je me suis alors interrogée sur ce qu’en pensait la Science ! Et, voici la réponse scientifique à cette question.

Pourquoi une étude scientifique sur le sujet ?

En France, les animaux de compagnie sont très nombreux. Ainsi, on comptabilise 7,6 millions de chiens et 15 millions de chats. Les chats sont plus nombreux, car plus indépendants, ils présentent moins d’inconvénients pour les maîtres. Avec un chat, la question de « dormir avec ou sans » ne se pose pas, le chat dort où bon lui semble, en réalité. Pour un chien, il y a deux écoles : ceux qui le laissent monter sur le lit, et ceux qui le lui interdisent formellement. Chacun ses choix ! En France, selon la Centrale Canine, « comme dans la plupart des pays industrialisés, 14 à 62 % des propriétaires dorment avec leur chien ». La fourchette est large, mais ce sont donc au moins un million de chiens qui partagent le lit de leurs maîtres ! Intrigués par ces chiffres, les chercheurs de la clinique Mayo de Scottsdale, en Arizona, ont cherché à en savoir plus sur cette habitude, et ont réalisé une étude, rapportée par le journal Ouest-France. Je vous livre leurs conclusions.

Quelles sont les conclusions de cette étude scientifique ?

Pour réaliser cette étude, les chercheurs, spécialisés dans les troubles du sommeil, ont réalisé des tests et proposé des questionnaires à 150 participants propriétaires d’un chien, ou d’un chat. Les premières réponses ont étonné les scientifiques : 56 % avouent dormir avec leur animal. Et, ils sont 41 % à estimer que le fait de dormir avec leur animal procure un effet bénéfique sur leur sommeil. L’une des participantes, propriétaire d’un chat, explique « se sentir apaisée quand son chat dort contre sa poitrine ». Une autre participante affirme que ses chiens sont des « bouillottes » vivantes ! Les scientifiques ne voient aucun mal à dormir avec un chien, ou un chat, dans la mesure où les animaux sont sains, traités contre les puces et les tiques, et qu’ils ne deviennent pas les « maîtres du jeu ». Effectivement, si vous devez finir votre nuit sur le canapé, c’est probablement que votre chien a pris ses aises, et il faudra lui rappeler que le lit est le vôtre avant d’être le sien ! En attendant, la Science émettrait l’hypothèse que dormir avec son chien, est apaisant, et permet un sommeil réparateur.

Pourquoi je dors avec mon chien ?

Maintenant que cette étude conforte mes choix, je vais vous expliquer pourquoi j’aime dormir avec mon chien. Chez moi, c’est « naturel » puisque petite, j’ai toujours dormi aux côtés d’un berger allemand, qui me protégeait pendant que le commerce de ma mère était ouvert, tard dans la nuit. Avec cette chienne, j’étais protégée et m’endormait rassurée. Et, adulte, j’ai prolongé cette tradition, avec un conjoint acceptant volontiers cette idée. Lorsque mon chien se couche à mes côtés, je suis rassurée, et en lui prodiguant caresses et grattouilles, j’évacue le stress de mes journées.

Un dernier avantage pour moi qui suis très frileuse, mon chien, collé à mon dos, me partage sa chaleur corporelle. Une nuit sans mon chien, c'est possible évidemment, mais je dors beaucoup moins bien ! Et, je me fiche éperdument de ce que les autres pourront en penser, pas vous ?