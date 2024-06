Maladie de Lyme, biologie, traitements, 6 idées préconçues sur les tiques déboulonnées

Notre cerveau est parfois conditionné par certaines rumeurs, ou certaines idées reçues que l’on tient pour des Vérités ! En philosophie, si vos cours de Terminale ne sont pas trop loin, l’idée reçue est une idée qui se présente comme un point de vue ou un fait, qui souvent accepté comme vrai, mais qui est en réalité faux. En d’autres termes, nous croyons sans savoir que nous sommes dans le Faux ! Je vais essayer sur quelques prochains articles de choisir des sujets généraux sur lesquels nous avons des idées reçues, et surtout, tenter de leur tordre le cou ! Je commence par un sujet d’actualité : les tiques, des arthropodes que l’on pense saisonniers, et qui nous pourrissent la vie, voire nous transmettent certaines maladies. C’est parti.

1 : les tiques tombent des arbres

Les tiques ne tombent pas des arbres, ne volent pas, ne sautent pas, mais se terrent dans les buissons, les herbes hautes, et les feuilles mortes. Pour investir leurs hôtes, elles s’accrochent aux vêtements ou aux poils de nos chiens et de nos chats, lorsque l’on passe près d’elles. Animaux opportunistes, elles investissent ce qui passe à proximité.

2 : les tiques vivent l’été

Non, les tiques ne sont pas des animaux saisonniers, comme ce pourrait être le cas des frelons asiatiques ! En réalité, elles vivent toute l’année, et à titre personnel, c’est bien un dimanche d’octobre, au retour de la chasse, que j’ai enlevé une trentaine de tiques à mon braque ariégeois. Certes, elles sont plus actives au printemps, mais peuvent se rencontrer toute l’année.

3 : les tiques ne se trouvent qu’en forêt

Les tiques ne possèdent pas de lieu de vie pré-établi et peuvent vivre dans n’importe quel espace vert. On en trouve dans les jardins, les parcs urbains, les prairies, le long des sentiers de randonnée, et même dans nos propres jardins.

4 : les tiques se repèrent facilement

Sur un chien à poils courts et blancs comme c’est le cas du mien, oui, il est possible de les apercevoir, rosées ou noires en fonction de l’espèce. En réalité, ce sont de petits insectes qui courent sur le poil ou sur la peau. Plus facilement identifiables lorsqu’elles se nourrissent, car leur abdomen forme une boule. Cela veut dire qu’elles sont déjà ancrées dans la peau et ont donc pu transmettre une maladie, comme celle de Lyme, même si ce n’est pas la seule à être transmise. Il est en conséquence très difficile de les repérer à l’œil nu, certaines n’étant pas plus grosses qu’une graine de pavot !

5 : toutes les tiques transmettent la maladie de Lyme

Non, et heureusement que ce n’est pas le cas ! Les tiques ne sont pas toutes porteuses de la maladie de Lyme ! En réalité, cette maladie invalidante et souvent incomprise peut seulement être transmises par certaines espèces de tiques comme les Ixodes scapularis et Ixodes ricinus. Toutes les tiques ne sont donc pas porteuses de maladies !

6 : les tiques doivent être retirées en les brûlant ou avec des produits chimiques

Non, surtout pas ! En les brûlant, vous risquez d’abord de vous brûler ou de brûler votre animal ! De plus, la mort lente de la tique peut provoquer, chez elle, une régurgitation, et donc un vecteur de maladie supplémentaire. Vous ne devez pas non plus utiliser des produits chimiques pour les endormir, comme ce fut le cas à une certaine époque avec de l’éther ! En les arrachant, les pattes et la tête, restent dans la peau, et le corps se reformera ensuite.

Pour les retirer, une seule méthode : la pince à tique, ou éventuellement une pince à épiler. Pour l’ôter, il faut délicatement prendre le corps de la tique puis le faire tourner sur lui-même. Étourdie, elle va alors lâcher prise et vous n’aurez qu’à l’enlever. Cela étant, il est conseillé de la brûler ensuite pour l’anéantir, c’est en tout cas ainsi que je procède ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

Tire Tique pour Chiens, Chats et Humains - Retrait des Tiques sans Douleur en Quelques Secondes - Ensemble de 3 Crochets à Tiques avec Pince a Tique et Boîte de Rangement Léger et Portable : Gardez ces crochets à Tire tiques dans votre trousse de premiers soins ou votre sac à dos pour un accès facile chaque fois que vous en avez besoin, avec une boîte de... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez