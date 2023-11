Petlink, l’accessoire indispensable pour retrouver votre animal de compagnie perdu pendant les vacances

Les vacances de Noël approchent et vous partirez peut-être vous reposer quelques jours avec votre animal de compagnie ? Chats ou chiens, nos petits compagnons poilus sont des membres de la famille, et lorsque cela est possible, nous les emmenons avec nous. Après tout, eux aussi ont le droit à des vacances à la mer ou à la montagne, non ? Cependant, lorsque l’animal se retrouve en terre inconnue et qu’il s’échappe, il peut parfois être compliqué de le retrouver rapidement. Connaissez-vous Petlink, le premier service d’identification gratuit par QR Code ? Découvrez ce service qui va vous permettre de retrouver votre animal fugueur en quelques minutes et sans aucun abonnement ! En fin d’article, vous découvrirez aussi un code promotion qui vous permettra de bénéficier de 45 % de réduction sur toutes les médailles de la boutique Petlink.

Petlink, qu’est-ce que c’est ?

Nous pouvons aisément vous parler de ce système génial puisque nos chiens, au nombre de quatre, et notre chat, Oups, en sont équipés depuis plusieurs années. Petlink, c’est une médaille en plastique ou en métal sur laquelle se trouve un QR Code. Ce dernier est relié à la puce ICAD de votre animal, car nous vous le rappelons, l’identification est obligatoire depuis le 3 juillet 2011, notamment pour voyager dans l’Union européenne. Concrètement, la médaille Petlink va permettre à la personne, qui retrouve votre animal égaré, de vous informer directement qu’elle l’a retrouvé. Pour ce faire, elle devra simplement scanner le QR Code avec son Smartphone, ce qui déclenchera l’envoi d’un SMS sur votre propre Smartphone.

Comment faire pour relier la médaille Petlink à la puce ICAD ?

Là encore, c’est d’une simplicité enfantine et totalement gratuit après paiement de la médaille, qui coûte de 10 € à 15 € en fonction du modèle (métal ou plastique). Dans les faits, il suffit de créer un compte sur Petlink, puis de renseigner vos coordonnées et de remplir la fiche de votre chien ou chat, en indiquant le numéro de sa puce d’identification. Si l’animal n’est pas identifié par une puce ICAD, il est impossible de bénéficier de ce service. Une fois vos coordonnées et la fiche du chien ou du chat remplie, il vous suffit d’entrer le numéro de votre médaille Petlink, qui sera relié à votre animal à vie. Si votre animal disparaît, vous pourrez aussi bénéficier d’une alerte gratuite sur la page Facebook Petlink. On connaît la force des réseaux sociaux en matière de disparition d’êtres sensibles et vivants, et donc d’animaux, puisqu’ils sont reconnus comme tels depuis 2015 et inscrits dans le Code civil. Enfin, sachez qu’étant reliée à un QR Code, la médaille Petlink fonctionne dans le monde entier, sans distinction. Il nous semble important de préciser que la personne qui trouve votre animal ne dispose pas de vos coordonnées, mais ses coordonnées vous sont transmises afin que vous puissiez la rappeler.

Notre avis sur la question…

Comme nous vous l’avons dit, tous nos animaux sont équipés de médailles Petlink. Nous avions choisi le modèle en plastique, et notre chien de 11 ans la porte depuis plusieurs années. Aucune altération avec le temps, ni avec les différentes baignades dans l’Océan Atlantique l’été, ni avec la boue qu’il ramène de ses balades, l’une de ses passions ! Cela ne gêne aucunement les chiens dans leurs mouvements quotidiens, la médaille étant aussi légère qu’une plume, ils ne la sentent même pas autour du cou. Quant à l’attache de la médaille, là encore, c’est du solide pourrait-on dire ! Malgré un chien hyperactif, l’attache n’a jamais donné aucun signe de fatigue. Nous n’avons jamais eu à vivre l’expérience de la fugue de nos animaux, cependant, nous avons déjà testé le scan du QR Code et nous recevons véritablement un message sur notre Smartphone, quelques secondes seulement après l’avoir flashé.

Quelle est la promotion offerte pour les lecteurs de NeozOne ?

La cause animale est une cause pour laquelle nous œuvrons chaque jour à titre personnel, cet article n’est donc, en aucun cas, sponsorisé. Florence Lemarchand, avec qui nous collaborons depuis plusieurs années, offre à tous les lecteurs de NeozOne une réduction de 45 % sur toutes les médailles de la boutique (plastique ou métal) grâce au code de réduction : NEOZONE45. Une réduction qui vous permettra d’obtenir la médaille en plastique pour 6,50 € au lieu de 10 € et celle en métal pour 8,25 € au lieu de 15 €… Moins de 10 € pour sécuriser votre poilu et le retrouver en toutes circonstances ? Cela ne vaut pas le coup de vous priver de belles retrouvailles, non ? Connaissiez-vous l’existence de Petlink ? Votre animal est-il déjà équipé ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .