Edialux, l’invention d’un piège naturel capable de capturer jusqu’à 50 000 mouches

Dans quelques jours, le printemps sera de retour, au moins sur le calendrier ! Concernant les températures, l’avenir nous dira si le 21 mars apporte aussi le Soleil ! Cette saison de « renaissance » signifie aussi le retour de certains insectes dont nous nous passerions bien, et en l’occurrence, les mouches ! L’année dernière, elles ont littéralement envahi mon jardin, ma maison, ma corbeille de fruits : un enfer sur Terre ! Je vis à la campagne, entourée de champs de blé et de maïs, des endroits de rêve pour les mouches. L’an dernier, je vous en parlais dans cet article, j’avais fabriqué un piège à mouche à base de levure, et il avait fonctionné au-delà de mes espérances… Pas réellement esthétique, cette année, j’ai pris les devants avec le piège + appât Edialux vendu au prix de 36,53 €*, que la marque m’a gentiment envoyé pour un test. En attendant de le poser, je vous le présente, afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu face aux mouches stressantes ! Découverte.

Cette année, la chasse aux mouches est ouverte !

C’est décidé, cette année, je passe à l’action dès les premiers rayons du soleil printanier. Pourquoi attendre que les mouches viennent gâcher les barbecues en famille ou les après-midis détente au jardin ? J’ai donc opté pour le piège à mouches Edialux Fly Trap, grand modèle, qui se présente comme la solution idéale, non toxique, mais impitoyable contre ces petits insectes agaçants. Ce piège promet d’attirer et de capturer jusqu’à 50 000 mouches, rien que ça ! Je suis déjà curieuse de voir ce que ça va donner.

Un piège simple, naturel et redoutable

Son fonctionnement semble très simple : on verse de l’eau jusqu’à la marque indiquée, 1 500 ml pour le modèle que j’ai reçu, on accroche le piège à l’extérieur, et le tour est joué. Quelques heures après la pose, les premières mouches sont déjà capturées grâce à un ferment spécial à base d’ingrédients naturels et notamment de levure, que les mouches adorent. Ce qui m’a particulièrement séduit, c’est que ce piège n’utilise aucun insecticide chimique, il est respectueux de l’environnement et digère même les mouches capturées, ce qui augmente considérablement sa capacité à piéger. Seul petit bémol : l’odeur ! Impossible de l’utiliser en intérieur, mais près du compost ou à côté des poubelles, il fera parfaitement son travail.

Installation rapide et utilisation sans prise de tête

Côté pratique, le fabricant conseille une utilisation optimale entre avril et octobre, lorsque les températures dépassent 15 °C. Dès que le piège est plein, il suffit de refermer l’entonnoir jaune et de le jeter à la poubelle. Plus simple, c’est difficile à faire ! Je compte bien installer ce piège à proximité de mon composteur et aux abords du coin barbecue pour profiter pleinement des beaux jours sans être envahie. Et vous, avez-vous déjà essayé un piège à mouches comme le Fly Trap d’Edialux vendu au prix de 36,53 €* pour profiter tranquillement de votre extérieur ? On attend vos retours ! Avez-vous déjà testé ce type de pièges ? N’hésitez pas à partager votre avis ou à signaler une erreur, cliquez ici pour publier un commentaire .

