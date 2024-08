Un piège redoutablement efficace et facile à réaliser pour éradiquer les mouches de votre maison

J’ignore comment se déroulent vos repas en terrasse, mais de mon côté, j’y ai renoncé ! À peine les plats déposés sur la table, que ce soit la viande, le poisson, ou le plateau de charcuterie, une nuée de mouches s’abat sur la table et se pose çà et là… Je n’en peux plus de ces insectes qui sortent de nulle part et qui envahissent ma terrasse à chaque repas. À priori, ce ne sont pas des mouches du fruit, si j’en crois l’ANSES, qui les considèrent nuisibles, mais des mouches bleu métallique, que l’on appelle vulgairement des mouches à m… ! Scientifiquement, on les appelle les scatophages du fumier, je m’en souviendrai la prochaine fois ! Pour résoudre mon problème, j’ai cherché quelques pièges efficaces, que je vous partage dans mon article. Si cela m’est utile, peut-être que ce le sera pour vous aussi ! C’est parti.

Fabriquer un piège à mouche

Sur le même principe que le piège à frelon asiatique, il faut vous armer d’une bouteille en plastique et d’une ficelle, si vous souhaitez l’accrocher. La différence avec le piège bouteille pour attraper les frelons asiatiques, c’est bien sûr l’appât, mais j’y reviendrai, il existe plusieurs possibilités. Pour fabriquer votre piège, coupez la bouteille au niveau du bas du goulot, puis retournez le goulot dans le corps de la bouteille pour former un entonnoir. Agrafez une petite ficelle sur les côtés du corps de la bouteille si vous envisagez de l’accrocher. Passons maintenant aux appâts possibles pour attirer les indésirables.

Les différentes « recettes » d’appâts pour les mouches

Sur le net, j’ai trouvé plusieurs recettes différentes, avec un point commun : le liquide vaisselle, qui va permettre aux mouches de s’engluer et de ne pas repartir du piège. Le premier appât est le plus simple puisqu’il suffit de verser au fond de votre piège, du vinaigre de cidre. Le second est à base de levure boulangère, même périmée, qui servira de base, en ajoutant un peu de sucre et de l’eau. Si vous ne possédez pas de levure boulangère à disposition, vous pouvez verser de la bière, les levures qu’elle contient attireront les mouches. Vous pouvez aussi leur proposer un petit « Monaco » en ajoutant un peu de limonade et de sirop de grenadine ! Une troisième solution consiste à verser du vin rouge en fond du piège, toujours agrémenté de quelques gouttes de liquide vaisselle. Enfin, le dernier appât est à base de lait et de poivre. Pour celui-ci, un petit passage aux fourneaux s’impose. Voici les ingrédients :

20 cl de lait

40 g de sucre

20 g de poivre

Faites frémir les ingrédients dans une casserole jusqu’à dissolution du sucre en remuant de temps en temps. Laissez refroidir et versez le liquide tiède au fond de la bouteille. Et, toujours nos quelques gouttes de liquide vaisselle, pour qu’elles restent collées à la surface de l’eau.

Acheter un piège à mouche prêt à l’emploi

Si fabriquer un piège vous barbe, vous avez aussi la possibilité d’acheter des pièges dans le commerce, évidemment. Concrètement, ils se présentent sous la forme de bouteilles ou de poches, dans lesquelles se trouvent des appâts spéciaux pour attirer les mouches. Souvent vendus avec l’appât adéquat, et rechargeable, ils sont plus esthétiques que les bouteilles en plastique, plus faciles à accrocher et à remplir. Vous avez désormais toutes les armes pour lutter contre les invasions de mouches. Alors, quelle sera la vôtre ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

BSI - Piège à Mouche Extérieur avec Appât - Attrape et Digère jusqu'à 20 000 Insectes PIÈGE ÉFFICACE : Notre piège à mouche est conçue pour capturer efficacement les mouches domestiques et autres insectes volants, réduisant ainsi leur population de manière naturelle et sans... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez