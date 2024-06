Un tutoriel pour transformer les bouteilles en plastique en magnifiques jardins potagers verticaux

Vingt-cinq millions ! C’est le nombre de bouteilles en plastique consommées par an, en France, selon eau-iledefrance.com. Parmi ces millions de bouteilles, seules 49 % sont recyclées, et c’est une très mauvaise nouvelle pour la planète. Je vais vous donner une petite astuce pour en réutiliser quelques-unes de manière originale : créer un mur végétal pour votre balcon, votre terrasse, ou même votre intérieur. Les jardins verticaux permettent à ceux qui disposent de petits espaces de s’offrir un petit coin de nature. Je vous livre « la recette » du jardin vertical à base de bouteilles vides et vous allez voir que ce n’est pas très compliqué. C’est parti.

Qu’est-ce qu’un mur végétal ?

Ces murs végétaux prennent de plus en plus de place dans l’espace public. Vous avez peut-être remarqué qu’ils ornaient certaines façades de bâtiments publics, ou de centres commerciaux. De plus, ils apportent de véritables ilots de verdure sans rogner sur les espaces constructibles, ou sur les espaces agricoles. De plus, ils forment des « poumons verts » qui permettent une dépollution de l’air ambiant. Le mur végétal, comme son nom l’indique, est un système dans lequel les végétaux sont plantés les uns au-dessus des autres plutôt que côte-à-côte. En choisissant des plantes adaptées, mais j’y reviendrai ensuite, vous vous procurez l’occasion de cultiver des plantes sur une surface habituellement non utilisée.

Quelles plantes pour un mur végétal ?

Le choix est large et dépendra de vos goûts, mais également de vos besoins. Par exemple, les plantes aromatiques comme le basilic, le persil, la ciboulette, la menthe ou encore le romarin s’adaptent parfaitement à ce type de plantation. Saveurs assurées dans vos préparations culinaires et odeurs assurées sur votre terrasse. De plus, si vous choisissez, par exemple, de la citronnelle, les moustiques pourraient vous laisser tranquilles. Pour un mur végétal plus ornemental, vous pouvez choisir des plantes retombantes, qui, en plus, viendront cacher vos bouteilles en plastiques. Les impatiens ou les pétunias s’adapteront parfaitement. Et, pour les plus gourmands, vous pouvez envisager de planter des fraises ou des petites tomates cerise…

Comment fabriquer votre mur végétal avec des bouteilles en plastique ?

Avant de commencer, je vous conseille, de préférence, de réunir des bouteilles en plastique semblables pour que le résultat soit plus harmonieux. Commencez par couper chaque bouteille en deux parties, dans le sens de la longueur. Attention, cette opération nécessite l’utilisation de cutter acéré et le plastique, ça glisse ! Soyez prudents pour effectuer la coupe des bouteilles. La seconde étape consiste à percer quelques trous sur le fond de chaque demi-bouteille, cela garantira un bon drainage pour vos plantations. Fixez ensuite les récipients sur un support, comme sur une treille, un paravent ou une grille que vous aurez accrochée au mur.

Vous pouvez aussi opter pour de petits crochets individuels comme les crochets pour tableaux. Cette dernière solution vous permettra de créer un mur végétal plus original, car vous déterminerez vous-même, chaque emplacement. La dernière étape consiste évidemment à remplir vos demi-bouteilles de terreau puis d’y planter vos végétaux. Ainsi, vous vous procurerez un « espace vert » dans votre appartement ou sur votre balcon. Et, promis, cela ne vous coutera pas grand-chose. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .