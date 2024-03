Pourquoi il ne faut pas compresser les bouteilles en plastiques pour le recyclage ?

Normalement, en 2024, nous devons tous trier nos déchets, et ne plus tout jeter dans la poubelle des ordures ménagères (OM). Nous disposons tous de plusieurs bacs de couleurs qui peuvent différer en fonction des organismes de collecte. Le bac des emballages, qui est souvent jaune ou bleu, doit donc récupérer tous les emballages, comme les bouteilles en plastiques, les cartons, et autres. « Le tri des déchets est défini comme l’ensemble des opérations permettant de les séparer et de les conserver, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature » selon le ministère de l’Écologie. Mais, attention, il y a quelques règles à respecter pour trier convenablement vos emballages, et éviter que vos déchets, triés, ne le soient pas en finalité. On vous explique tout !

Comment trier vos déchets d’emballage ?

Les consignes de tri peuvent diverger en fonction des équipements plus ou moins sophistiqués qui existent dans les centres dédiés au tri des déchets. Néanmoins, la première règle à connaître étant de ne pas emboiter vos emballages les uns dans les autres. Prenons l’exemple d’un carton, dans lequel vous entasseriez des bouteilles, des boites de conserves, des journaux, et quelques barquettes de viande, ou pots de crème fraîche. À l’arrivée au centre de tri, les machines vont détecter « un carton », mais pas les déchets qui se trouvent à l’intérieur. Votre carton, bien rangé et rempli de déchets, sera, la plupart du temps, écarté du circuit, puis jeté avec les incinérables, ce qui n’est pas le but de la manœuvre ! Le mot d’ordre : chaque emballage doit être jeté séparément.

Quid des bouteilles en plastiques ?

Désormais, les bouchons des bouteilles plastiques sont solidaires, une mesure prise pour éviter les bouchons esseulés dans la Nature. Pour le côté pratique, nous ne sommes pas convaincus, mais là n’est pas le débat. L’important étant que les bouchons soient jetés dans le bac des emballages et, de préférence, avec la bouteille. Concernant la bouteille en elle-même, nous avons tendance à la compresser pour gagner de la place dans notre conteneur. Or, c’est un peu le même cas de figure que notre carton rempli de déchets ! Lorsqu’une bouteille arrive compressée au centre de tri, elle n’est pas identifiée comme une bouteille, mais souvent comme un « déchet inconnu » écarté du circuit de tri. Certains centres de tri les identifieront comme des papiers plats, voire des cartons, et elles ne seront donc pas recyclées correctement.

Peut-on tout de même compresser nos bouteilles pour gagner de la place ?

Concrètement, si vous déposez vos bouteilles remplies d’air dans votre conteneur, celui-ci se remplit à vue d’œil. Les collectes étant généralement réalisées une fois par semaine, voire tous les quinze jours, la place peut rapidement manquer dans le bac. Citéo, entreprise de référence dans le recyclage des emballages ménagers, explique qu’il est possible de compresser ses bouteilles dans une certaine mesure.

Vous pouvez donc réduire le volume de la bouteille, mais uniquement en la compressant à la main, dans le sens de la longueur, et en remettant le bouchon sur le goulot. Le compactage avec des machines, ou en l’écrasant par le goulot est déconseillé par Citéo. Néanmoins, n’hésitez pas à consulter le guide du tri de votre commune, car les directives de tri peuvent varier d’un centre de tri à l’autre. Que pensez-vous des « bouchons solidaires » ? Et, comment triez-vous vos bouteilles en plastique ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .