Comment trier (correctement) ses déchets ?

Depuis quelques années, le tri des déchets s’est imposé comme un geste écologique essentiel. Mais parfois, nous restons interrogatifs sur la destination de notre déchet et, par dépit ou ignorance, nous le jetons dans la poubelle des ordures ménagères. Selon l’ADEME, nous avons déjà délesté nos poubelles à ordures ménagères de 8.1 kilos par an et par habitant en triant nos déchets… Mais nous pourrions passer à 16.9 kilos par habitant et par an, en triant parfaitement. N’oublions pas que le compostage sera obligatoire pour les particuliers dès 2023, ce qui devrait déjà considérablement réduire le poids de nos déchets à incinérer ou à enfouir… Mais comment s’y retrouver dans le dédale des ordures à trier ? On vous explique tout !

Le tri des plastiques

C’est peut-être la matière la plus difficiles à trier, surtout en fonction de vos lieux d’habitation. Tous les centres de tri ne recyclent pas les mêmes plastiques, ou du moins pas encore… En règle générale, les bouteilles et flacons (eau, sodas, jus de fruit, lait, shampoings, gel douche) se rangent dans la poubelle à emballage (jaune en général). Pour les autres plastiques comme pots de crème fraîche, yaourts, plastique de revues ou journaux, barquettes, tubes de dentifrices ou mayonnaise, il est nécessaire de vous renseigner… Une règle d’or cependant : laissez vos bouchons sur vos bouteilles et ne les rincez pas, vous gaspilleriez de l’eau potable pour rien !

Les différents papiers et métaux

Tous les papiers se recyclent à l’exception des papiers cadeaux métalliques, mais si vous nous suivez, vous avez dû opter pour le furoshiki en matière d’emballage cadeau. Attention, ne jetez pas dans la poubelle jaune les couches « sales », serviettes hygiéniques, mouchoirs en papier utilisés, et papier de cuisson… Seuls les papiers administratifs (déchirés de préférence), journaux, revues, cahier d’école et publicités peuvent se retrouver dans la poubelle jaune… En ce qui concerne les métaux, toutes les boîtes de conserves peuvent être déposées dans le bac jaune avec leurs couvercles, et sans être rincées au préalable. Attention: les autres métaux de style aérosols ou pots de peinture contenant des produits chimiques doivent être déposés en déchetterie.

Et le reste, on en fait quoi ?

Le compostage est une manière très facile de réduire ses déchets, soit avec un composteur de jardin ou de cuisine, comme le Bokashi que nous avions testé… Les composteurs avalent tous vos déchets de cuisine (ou presque), le marc de café, les coquilles d’œufs, les serviettes en papier, etc. Les déchets verts comme la tonte, les branches coupées doivent être déposés en déchetterie ou en fagots s’ils sont ramassés par les services de collecte. Le fruit de votre compostage pourra servir d’engrais gratuit pour vos plantations, ou à donner à vos voisins ou même votre commune.

Les médicaments doivent impérativement être rapporté en pharmacie; les boites en cartons sont à déposer dans la poubelle jaune ainsi que les plaquettes de médicaments vides.

Les autres déchets comme électroménagers, gravats, vieux meubles, débris de travaux doivent impérativement être déposé en déchetterie.

Des applications pour vous aider à trier vos déchets

Le premier site à connaître absolument pour trier correctement vos déchets : Trier c’est donner, ou le Guide du Tri. Le tri est parfois fait différemment en fonction de votre commune. Avec le Guide du Tri, vous entrez votre ville, puis le déchet qui vous pose question, et vous savez dans quel bac le mettre… Petite précision, lorsque la réponse vous donne « bac à couvercle undefined » c’est que le déchet n’est pas trié, et doit être jeté dans le bac à ordure ménagère. Le Guide du Tri est disponible pour Android ou pour Apple. D’autres applications existent mais sont généralement éditées par les centres de tri locaux, ou les agglomérations. Par exemple, vous avez l’application « Pays d’Aix Tri » pour l’agglomération du Pays d’Aix et la métropole Aix-Marseille Provence; ou « SQY TRI » à Saint Quentin en Yvelines (78). Renseignez-vous auprès de votre mairie, une application existe peut-être dans votre commune.