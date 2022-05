Guide d’achat : comment bien choisir sa tente de camping (modèle, poids, taille, budget) – dossier

Vous avez des projets de camping ou de randonnées pour cet été ? Vous avez absolument besoin d’une tente dans ce cas ! Le marché grouille aujourd’hui d’innombrable modèles, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les budgets, mais surtout pour tous les besoins. Dans ce petit guide d’achat, découvrez tout ce qu’il faut savoir pour bien choisir et acheter la bonne tente.

Pourquoi s’acheter une tente ?

A l’heure où le glamping est très en vogue auprès des vacanciers avides d’air pur, les tentes peuvent paraître obsolètes. Et pourtant, elles offrent de nombreux avantages par rapport aux roulottes, chalets et autres logements de vacances en pleine nature. Camping, randonnées ou encore colonies de vacances, les tentes représentent la solution parfaite pour dormir à la belle étoile tout en profitant d’un maximum de bien-être. Une tente de bonne qualité offre en effet une parfaite protection contre les insectes, mais aussi contre le froid ainsi que des autres intempéries. Les tentes allient parfaitement pratique et confort, mais surtout, elles représentent également une alternative moins chère aux locations de vacances. Surtout que vous pourrez emmener la vôtre partout avec vous et établir votre campement où bon vous semble.

Camping, randonnée ou alpinisme ?

Avant de choisir et acheter une tente, il faut d’abord vous poser une question très importante : quel usage comptez-vous en faire exactement ? Est-ce pour du camping ? Pour une randonnée ? Ou est-ce pour de l’alpinisme ? Hé oui, il existe bel et bien différents types de tentes qui correspondent chacun à des besoins et des pratiques spécifiques. Par exemple, les tentes de randonnées sont généralement légères et « basiques » pour être plus facilement transportables pendant les longues marches. Ensuite nous avons les tentes de camping qui sont beaucoup sophistiqués et accessoirisés pour davantage de confort, notamment si vous campez en famille. Elles sont généralement plus grandes et plus lourdes, certains modèles peuvent même accueillir jusqu’à huit personnes ! Enfin, les tentes d’alpinisme sont spécialement pensées pour résister aux conditions climatiques hivernales. Elles offrent ainsi une isolation vraiment performante face au froid, au vent et à l’humidité.

Les différents types de tentes

Tente tunnel

Comme son nom l’indique, les tentes tunnel se caractérisent par une structure allongée qui offre beaucoup d’espace. Le fond de la tête est destiné au coin couchette, tandis à l’avant, vous pouvez installer une petite table et des chaises. Ce type de tente possède également un plafond haut qui permet de se tenir debout, ce qui est pratique pour s’habiller par exemple. Et pour encore plus d’espace, il est possible de transformer la tente en pavillon en ouvrant ses parois latérales. Les tentes tunnel sont parfaites pour les campings et les excursions trekkings.

Tente de toit

Idéal pour les voyages en voiture, les tentes de toit se montent directement sur la toiture de votre véhicule. Pas très grandes, elles sont uniquement destinées au couchage. Pratique et vraiment simple d’utilisation, ce type de tentes peut être monté sur tous types de véhicules : citadine, utilitaire, break, 4×4, van, fourgon ou encore camping-car, il suffit juste que votre voiture soit équipée de solides barres de toit et vous voilà avec une couchette confortable pour la nuit !

Tente pyramide

Les tentes pyramide ou tentes bungalow se caractérisent par un design simple et plutôt classiques. Généralement fabriquées en coton, elles sont idéales pour le camping en saison froide. Spacieuses, les tentes pyramides peuvent accueillir jusqu’à six personnes. A la fois durable et robuste, ce type de tente présente cependant l’inconvénient d’être très lourdes et donc encombrantes. Les tentes pyramides ne conviennent donc pas pour les randonnées ou les campings itinérants.

Tente gonflable

Tout est dans le nom ! Les tentes gonflables ne sont pas constituées de piquets comme les tentes classiques. A la place, elles sont composées de tubes remplis d’air qui permet ainsi de monter la tente en seulement quelques minutes à l’aide d’une pompe manuelle ou électrique. Ce type de tentes est disponible en plusieurs taille, les plus grandes pouvant accueillir jusqu’à six personnes. Le problème avec les tentes gonflables c’est qu’elles sont assez lourdes et encombrantes.

Tente tipi

La tente de camping par excellence ! Les tentes tipi sont des modèles durables, solides. Elles sont confectionnées dans une toile respirante qui les rend ultra-résistantes au vent, à l’eau et autres conditions météorologiques. De forme ronde, ce type de tentes ne comporte qu’une seule pièce, mais elles offrent tout l’espace nécessaire pour dormir confortablement. Pratiques, les tentes tipi se montent vraiment très vite et facilement. Elles sont idéales pour le camping en toute saison.

Tente igloo

Les tentes igloo sont vraiment mignonnes avec leur forme en dôme. Elles servent généralement de tente d’appoint ou tente de festival, mais font également d’excellentes tentes de camping. Leur structure est composée d’arceaux en fibre de verre qui permettent de les monter en seulement quinze petites minutes. Ce type de tentes présente le plus d’être spacieux grâce à sa forme en dôme. Selon la taille des modèles, deux à cinq personnes peuvent y dormir confortablement.

Tente pop-up

Egalement appelées « tente deux secondes », les tentes pop-up se montent en seulement quelques secondes ! Elles sont en effet composées d’arceaux flexibles et arrondis qui se déplient automatiquement grâce à un mécanisme de ressort une fois que la tente est sortie de son sac. Vous n’aurez ensuite plus qu’à la fixer solidement au sol avec des sardines et des cordes. Relativement petit, ce type de tentes ne peut accueillir que quatre personnes maximum. Les tentes pop-up présentent aussi le hic de ne pas tenir dans un sac à dos de randonnées lorsqu’elles sont repliées.

Tente à plusieurs compartiments

Il s’agit de la tente familiale par excellence ! Ce type de tentes s’inspire en effet des appartements en proposant plusieurs cabines de couchage, ainsi qu’une « pièce » centrale commune. Chacun pourra ainsi avoir sa chambre et profiter d’un peu d’intimité. Seul hic, les tentes à plusieurs compartiments sont très lourdes et encombrantes. De plus, le montage prend pas mal de temps et il faut se mettre à plusieurs pour s’en occuper. Mais l’avantage c’est que le confort est au rendez-vous à la fin !

Tente dôme ou tente géodésique

Si vous avez besoin d’une tente vraiment solide, les tentes géodésiques se caractérisent par des arceaux supplémentaires qui renforcent la structure face aux diverses intempéries (vent, neige, pluie…). Ce type de tentes est parfait pour l’alpinisme et les expéditions difficiles. Les tentes dômes sont également très spacieuses pour encore plus de confort intérieur. Le problème c’est qu’elles sont assez lourdes et donc compliquées à transporter sur de longues distances.

Tente sac à dos

La tente parfaite pour les aventuriers ! Comme son nom l’indique, ce type de tentes a été spécialement conçu pour tenir sans problème dans un sac à dos de randonnées. Les tentes sac à dos présentent l’avantage d’être relativement légères et vous pourrez ainsi les transporter avec vous sans trop de mal. Elles sont également pensées pour être parfaitement résistantes au vent, à la pluie, la neige et autres conditions météorologiques. Elles sont parfaites pour les expéditions en montagne.

Tente surélevée

Comme son nom l’indique, ce type de tentes permet de surélever les campeurs du sol. Certains modèles proposent même un mélange entre tente, hamac et cabane dans les bois. Les tentes surélevées représentent le choix idéal si vous avez peur des bestioles et animaux rampants. Elles permettent également de dormir à l’abri de la rosée pour encore plus de confort.

Les différents types de toile et d’armature

La qualité d’une tente dépend avant tout de l’armature qui compose sa structure, mais aussi de la toile. Il existe ainsi trois types de matériaux pour l’armature : acier, aluminium et fibre de verre. Les armatures en fibre de verre sont l’idéal pour des tentes dômes. Celles en acier sont parfaites pour les tentes familiales, c’est-à-dire très grandes. Ce type d’armature présente également le plus d’être ultra solides. Mais si c’est en haute montagne que vous campez, mieux vaut opter pour une armature en aluminium qui est extrêmement résistante à la flexion et à la corrosion. Pour ce qui est du tissu, les matières principales sont le coton, le polycoton et le polyester. Tout dépend cependant du « type » de la toile. On en distingue deux types : la toile intérieure (celle de la chambre) et la toile extérieure ou « double-toit ». La première est généralement confectionnée en en polyamide, en polyester, en coton ou en polycoton. La seconde en polyamide, en polyester, en ripstop ou en coton. Les tentes sont également équipées d’un tapis de sol dont les matières de confection sont les suivantes : Polyéthylène, P.V.C. monocouche ou Polyester double enduction P.U. Enfin, il faut également tenir compte des piquets pour que la tente tienne parfaitement au sol : ils peuvent être en plastique, en acier, en aluminium ou encore en Dural. Les piquets en plastique présentent le plus d’être légers, mais ils sont plus fragiles. Si vous campez sur un sol dur, mieux vaut opter pour des piquets en acier. Ils sont cependant lourds et un peu encombrants.

Comment choisir ? Les critères

Camping ou bivouac ? Trek ? Tente de camping ou tente de randonnée ? Avant de choisir une tente, il est important de bien déterminer en quoi elle va vous servir exactement. Une fois que c’est fait, vous pourrez alors soigneusement étudier les différents critères pour bien choisir votre tente.

Forme, taille et poids de la tente

Les tentes se déclinent principalement en forme de pyramide ou bien de dôme. Mais il existe aussi des modèles en forme de tunnel qui offrent encore plus d’espace. Sinon, la forme joue également sur la stabilité de la tente en cas d’intempéries. Par exemple, lorsqu’elles sont bien orientées, les tentes tunnel offrent une meilleure tenue au vent que les tentes en dôme. Ensuite pour ce qui est du poids, si vous prévoyez de faire de longues randonnées, mieux vaut opter pour une tente légère que vous pourrez ainsi porter sur de longues distances sans vous fatiguer. L’idéal serait de choisir une tente sac à dos. Comptez environ 2 kg pour une tente pour deux personnes. A noter toutefois que les tentes légères offrent moins d’espace. Donc si vous avez besoin de quelque chose de plus grand, il faudra vous préparer à porter une tente plus lourde. Enfin, pour ce qui est de la taille, il existe des modèles de tentes immenses qui peuvent accueillir jusqu’à 10 personnes. Et bien sûr, il y a les toute petites tentes basiques avec assez de place pour deux personnes. Si vous campez à plusieurs, l’idéal est bien évidemment d’opter pour une tente familiale, mais pour moins d’encombrement, vous pouvez aussi vous la jouer malin en optant pour une ou deux tentes plus petites. Elles sont plus légères à porter en cas de longues marches.

Système de montage

On distingue trois technologies de montage, avec chacune ses avantages et ses inconvénients. Vous pourrez ainsi choisir entre les tentes deux secondes, celles avec des arceaux et les tentes gonflables. Les modèles deux secondes se caractérisent par une structure auto dépliante qui permet un montage vraiment rapide de quelques secondes seulement. Le problème avec ce système de montage, c’est que les tentes deux secondes ne sont pas du tout compactes et donc assez encombrantes à porter. Grâce à des boudins gonflables, ce système vous permet de monter votre tente en seulement quelques minutes et sans effort. Tout ce qu’il vous faudra c’est une pompe électrique ou manuelle. L’avantage avec cette technologie, c’est que le démontage se fait également très rapidement. Le hic c’est qu’elle rend les tentes encore plus lourdes et encombrantes que les modèles deux secondes. Enfin, la technologie de montage des tentes à arceaux consiste à insérer des arceaux dans la toile extérieure. L’avantage de ce système c’est que la tente est beaucoup plus légère et compacte par rapport aux modèles deux secondes et gonflables. Le hic c’est que le montage prend plus de temps.

Pour quelle saison ?

Il est important de bien choisir votre tente en fonction de la saison où vous partez camper. Certains modèles ne sont en effet pensés que pour ne protéger que du froid ou juste de la chaleur. Selon ce critère, on distingue ainsi trois types de tentes : 2 saisons, 3 saisons et 4 saisons. Les tentes 2 saisons se destinent uniquement pour les saisons estivales (printemps et été). Généralement fabriquées avec des tissus légers, des moustiquaires, ainsi que des trous de ventilation, elles sont pensées pour offrir un maximum de confort quand il fait chaud. Ce type de tentes ne protège donc pas lorsque le vent est trop fort ou qu’il pleut à verse. Les tentes 3 saisons sont idéales lorsque les températures sont clémentes, soit du printemps à l’automne. Vous pourrez compter sur ce type de tente pour vous garder à l’abri des vents forts, mais aussi des grosses averses, ou même de la neige. Elles sont généralement fabriquées dans un tissu thermo-régulant qui leur permet de vous garder au chaud quand il fait froid ou bien l’inverse. Enfin, les tentes 4 saisons peuvent être utilisées toute l’année : qu’il fasse chaud, froid, qu’il neige ou qu’il pleuve à verse, elles sont pensées pour vous protéger des intempéries, même les plus violentes. Généralement en forme de dôme pour empêcher l’amas de neige, ce type de tente vous garde au chaud, mais également loin de l’humidité. Elles sont également bien aérées.

Autres critères utiles

Parois : elles peuvent être en mono ou double paroi. Les tentes mono paroi sont confectionnées dans une toile simple épaisseur qui les rendent légères et faciles à monter. Elles sont particulièrement idéales pour camper là où il fait froid et sec, en haute-montagne par exemple. Les tentes double paroi sont composées de deux toiles (extérieure et intérieure) qui se complètent parfaitement. La première est 100 % étanche, tandis que la seconde est 100 % respirante. Le montage de ce type de tentes est beaucoup plus long que celles en mono paroi, mais elles offrent davantage de confort grâce à un maximum d’isolation contre le froid et la condensation. Auto-portance : les tentes auto-portantes arrivent à se maintenir debout sur n’importe quel type de sol sans avoir besoin de piquets. Elles tiennent parfaitement au sol grâce à une structure composée d’arceaux en demi-cercle. Les tentes non auto-portantes, elles, nécessitent absolument que l’on plante des sardines au sol pour les maintenir. Elles sont légères, mais plus complexes à monter.

Confort et accessoires

Les tentes en coton sont le must des tentes, elles offrent en effet un maximum de confort, mais aussi une excellente durée de vie qui peut aller jusqu’à 20 ans si vous vous en occupez bien. Sinon, la couleur de la tente est également importante. Le mieux est d’opter pour un modèle aux tons clairs. Ainsi, si jamais vous êtes coincé sous votre tente pendant une averse, vous ne serez pas dans le noir. Toujours dans cette optique, mieux vaut opter pour une tente dont la hauteur permet au moins de rester assis sans encombre (environ 90 à 120 cm). Enfin, il ne faut pas oublier le tapis de sol pour vous préserver de l’humidité. Matelas gonflables ou auto-gonflants, matelas à cellules fermées ou en mousse, il y en a pour tous les goûts.

Quel budget prévoir ?

Le prix des tentes varie bien évidemment en fonction du modèle. Pour moins de 50 euros, il est possible de s’offrir une tente bâche toute simple. Plus la tente est grande et/ou sophistiquée, plus elle coûte chère. Les tarifs varient également en fonction de la toile. Par exemple, les tentes en coton sont largement plus coûteuses que les autres modèles. Mais dans l’ensemble, il faut environ prévoir un budget de 150 à 300 euros, voire même 500 euros pour les tentes haut de gamme.

Top des meilleures tentes sur le marché 2022

La V Vontox pour les petits budgets

Si vous ne disposez que d’un petit budget, la tente V Vontox se présente comme une solution peu coûteuse, mais vraiment minimaliste. Il s’agit d’une simple bâche anti-pluie, mais qui offre cependant une protection vraiment efficace contre la pluie, la chaleur, mais aussi les saletés.

V VONTOX Tente 2-3 Personnes, Tente de Camping Dôme Ultra Légère Portable, Anti-UV Imperméable Tente, Installation Facile, 4 Saisons, Ventilation Double Porte, pour Randonnée, Camping, Pique-Nique ✅La tente de camping surdimensionnée✅ : Taille du sol : 86,6 x 48,4 pouces (220 x 123 cm). Hauteur : 43,5 pouces (110,5 cm). L'auvent a une surface intérieure de 31 mètres carrés. Poids : 2,35... Meilleure Vente n° 1

La Quechua 2 seconds pour un montage rapide

La tente idéale pour les plus pressés ! Vous n’aurez juste qu’à la lancer en l’air et son mécanisme de montage automatique fait le reste. La tente Quechua 2 seconds offre également le plus d’être imperméable. Elle est aussi spacieuse, avec des espaces de rangement pour vos affaires.

La Coleman Octagon pour toute la famille

Cette tente XXL peut accueillir jusqu’à 8 personnes. Elle est 100 % imperméable et pour encore plus de confort, embarque un tapis de sol cousu. La tente Coleman Octagon offre également un système de ventilation. L’espace est assez grand, vous pourrez le cloisonner en deux pour un peu d’intimité.

Coleman Tente Octagon, Tente Festival 6 à 8 Places, Grande Tente Dôme Avec Pleine Hauteur de Tête, 100% Imperméable, Tente de Camping Familiale Avec Tapis de Sol Cousu Vue à 360° et ventilation améliorée : 6 grandes fenêtres et toit en maillage pour une circulation d'air maximale; 2 portes battantes qui s'ouvrent comme une vraie porte pour un accès facile Meilleure Vente n° 1

La Geertop A-TENT010 en toute saison

Cette tente pour deux personnes peut vous accompagner en toute saison. Sa toile est composée d’une double couche imperméable qui offre une protection maximale contre la chaleur, le froid, mais aussi toutes les autres intempéries (neige, averse…). Quand il fait très chaud, il est possible de n’utiliser que la couche intérieure de la tente pour profiter d’une meilleure ventilation. N’hésitez pas à bien vous renseigner avant de jeter votre dévolu sur un modèle en particulier.

GEERTOP Tente de Randonnée Ultra Légère 1 Personne 3-4 Saison pour Camping Trekking d’Extérieur ➤ Professionnel: Toile de couvrage complète, pôles en aluminium, double couture, couture serrée, matériel réfléchissant pour une utilisation de nuit et meilleure protection contre les... Meilleure Vente n° 1

